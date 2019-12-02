“Фестиваль высокомерия, чванства и заносчивости”: Омелян раскритиковал Зеленского за кортежи

В то же время, экс-министр намекнул Зеленскому, что украинские президенты теряют власть в результате Майданов, а не терактов, от которых все равно не спасут расставленные вдоль трассы нацгвардейцы.

Президент Украины Владимир Зеленский демонстрирует свое высокомерие, чванство и заносчивость граничащее с безрассудным пренебрежением собственной безопасностью. Речь идет об организации передвижение президентских кортежей вне города, подводит на своей странице в Facebook экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян.

«Так случилось, что мы с президентом соседи. Ну, почти. Величественное тянется к высокому, или наоборот…», – пишет экс-министр.

По крайней мере, и Зеленксий, и Омелян, когда находятся за городом, то едут в Киев той же дорогой.

«Я несколько раз промолчал, но сегодня не удержусь», – отмечает Омелян.

Омелян неоднократно наблюдал картину размещения бойцов Нацгвардии вдоль маршрута президентского кортежа. Этим зрелищем наслаждаются все села и водители, которые пользуются этой дорогой, до Новообуховской трассы.

«Так было и сегодня, примерно в 10:00 утра. Пропустим тот факт, что официальный рабочий день у нас начинается в 9:00, а не в 11:00. Что позволено пенсионеру – не позволено президенту, 24/7. В теории, конечно…», – подчеркивает Омелян.

Омелян подчеркивает, что вопрос к главе государства заключается в следующем: «кто посоветовал президенту это делать?». И какие ассоциации возникают у него, когда он смотрит на замерзших солдат через окно своего бронированного Мерседес-Ровера.

«Неужели ни у кого не хватает мозгов объяснить, что этот «цепь» воинов не способена предотвратить одном теракта. Максимум, что успеет сделать солдат – это сказать «ой!», Когда добежит до места происшествия. А если этот воин окажется порохоботом, голодным, не выспавшимся и закоченевшим от холода ?!», – отмечает Омелян.

Так сталося, що ми з президентом сусіди. Ну, майже. Величне тягнеться до високого, або навпаки…Щонайменше, коли він… Geplaatst door Volodymyr Omelyan op Maandag 2 december 2019

С точки зрения безопасности, подчеркивает Омелян, чем меньше людей знает о маршрут главы государства, тем спокойнее будет ехать.

«И, вообще, я бы советовал забыть о терактах. Это точно не является угрозой, это просто любимая игра: «Вас все хотят убить и мы единственные можем Вас защитить». В украинской политической традиции выносить нелепых руководителей на Майдане», – подчеркивает Омелян.

«И, последний вопрос: откуда у народного Голобородько такие кучмовские замашки?», подытожил он.