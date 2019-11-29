Олигархический сценарий: Портников рассказал о повторении молдавского сценария сдачи Украины

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук в четверг заявил, что его правительство не ведет переговоры с Россией о прямых поставках российского газа в Украину.

В этот же самый день российский и украинский министры энергетики Александр Новак и Алексей Оржель встретились в Вене для того, чтобы обсудить – среди прочего – «перспективы прямой покупки российского газа для потребителей Украины», пишет на страницах «Espreso.TV» журналист и публицист Виталий Портников.

«По крайней мере, об этом говорится в официальном сообщении российского Министерства энергетики», – пишет публицист.

Украинское министерство утверждает, что переговоры были посвящены исключительно транзиту. Но никто в Киеве не опроверг российского сообщения о переговорах.

«Может быть, решили, что хватит заявления Гончарука? Но премьер делал свое заявление до того, как стало известно о переговорах в Вене – зато во время этих консультаций. Кто будет всерьез воспринимать заявления чиновника, который утаивает от общества резонансную информацию? Или, возможно, сам премьер о газовых переговорах, на которых не было представителей Еврокомиссии, ничего не знал? Его просто решили не информировать – потому что тайная встреча в Вене была санкционирована не фиктивными, а настоящими руководителями Украины, олигархическими кланами, которые захватили руководство страной после выборов 2019 года», – подчеркнул Портников.

Именно это и есть ответом на вопрос «как такое может происходить?». Просто. В Украине сегодня нет настоящего премьер-министра, да и настоящего президента тоже нет. Есть исполнители ролей, которые продолжают играть в третьесортном сериале – том самом сериале, который невзыскательная публика восприняла в качестве лучшей модели для управления страной. И есть те, кто принимает решения.

«Поэтому не ищите ответа на вопрос, могут ли президент и правительство сдать Украину Кремлю. Они просто сыграют то, что написано в сценарии и даже не задумаются ни о содержании, ни о последствиях своих решений. Актеры не думают. Они лишь заботятся о том, чтобы естественно выглядеть. И в этом – секрет успеха этой великой профессии. Разумеется, до того момента, пока она не переносится в настоящую жизнь», – отмечает Портников.

Дорога в ад практически всегда устлана добрыми намерениями. Когда сторонники европейского выбора Молдовы пошли на коалицию с пророссийскими силами, чтобы изгнать из страны ее фактического правителя – олигарха Влада Плахотнюка, они искренне не понимали, что отдают страну Путину.

«Но сегодня у Молдовы – пророссийская власть и скидка на российский газ», – подчеркнул Портников.

Когда украинский избиратель решил наказать «барыгу» Петра Порошенко, он мог искренне думать, что к власти придут «новые лица», закончится война и продолжится движение в Европу. А в результате получит позор, возвращение в кремлевское стойло и Путина, который будет определять украинское будущее.

«Ну и скидку на газ тоже получит, как же без нее», – подытожил Портников.