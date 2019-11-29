Разгром ВСУ: команда «новых лиц» уничтожает обороноспособность страны

Новые украинские власти фактически уничтожают с таким трудом выстроенную систему обороны. Речь идет об отказе от участия в предстоящем саммите НАТО в Лондоне, где Украина могла бы получить ценную поддержку со стороны своих западных союзников, пишет на своей странице в Facebook волонтер и правозащитница Ольга Решетилова.

«Надо было постараться, чтобы так бездарно пренебречь встречами, когда на протяжение стольких лет я встречалась с офицерами различных уровней – от лейтенантов до генералов – и объясняла им, что нужно искать действенные механизмы защиты прав военнослужащих. Что когда мы говорим о военном омбудсмена, это не только о защите рядовых от командиров (хотя очень часто именно так), это об отношении общества к своим военным. Это о том, что граждане в военной форме не должны зависеть от смены власти и политических режимов», – пишет эксперт.

Но все эти проведеные встречи привели в итоге к одному результату – сама Решетилова стала «персоной нон-грата» в Генштабе.

«Офицеры отмахивались от меня. Большинство из них даже скрывала, что общается со мной, потому что в Генштабе я стала персоной нон-грата за свои еретические взгляды) Говорили, что я подрываю «единоначалие» (слово-то какое!). Я говорила: вы же не знаете, чем закончатся выборы и кто придет к власти. Это заставляло на минутку задуматься военные мозги, но после нескольких секунд просветления в глазах они возвращались к своей мантры: нет ничего опасного, чем вмешательство гражданских в военные дела», – подчеркивает Решетилова.

Сегодня в связи с последними «законодательными инициативами» президента и его «слуг народа», когда военных фактически «сливают», они начали искать защиты и у правозащитнице Решетилова.

«Сегодня один офицер написал мне, мол, чего ты молчишь, когда нас сливают? А я не знаю, что сказать. Кроме того, что большинство из вас сами себя слили давно», – отмечает Решетилова.

У нее есть только один совет для украинских военных – начать сами отстаивать свои права.

Кілька років я зустрічалася з офіцерами різних рівнів – від лейтенантів до генералів – і пояснювала їм, що потрібно… Geplaatst door Olha Reshetylova op Donderdag 28 november 2019

«Требуйте создания Офиса военного омбудсмена. Боритесь за свои права. Отстаивайте свое достоинство», – подчеркивает Решетилова.

При этом она предупреждает, что не стоит пытаться переиграть политиков.

«Но никогда – никогда – не играйте с политиками, если вы военнослужащий, потому что это всегда плохо закончится», – подытожила Решетилова.