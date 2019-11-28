Упущенные возможности: Зеленский проигнорировал саммит НАТО в Лондоне

Президент Зеленский не поедет в Лондон, где состоится встреча лидеров НАТО. Тактика, выбранная украинской властью в отношение НАТО, вызывает вопросы, пишет на своей странице в Facebook дипломат Даниил Лубкивский.

Среди прочего лидеры стран НАТО, которые 4 декабря встретятся в Лондоне для празднования 70-летия создания Альянса, будут говорить о российской угрозе, заявил сегодня в Брюсселе Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции по итогам встречи с президентом Латвии Эгилсом Левитсом, сообщает корреспондент «Укринформа».

«Мы согласились с тем, что НАТО является единственной гарантией европейской безопасности. Наши силы предотвращают конфликты и сохраняют мир, они присылают четкий сигнал относительно обязательств НАТО перед Балтийским регионом, на фоне наращивания военных возможностей России и тенденции к ее дестабилизирующему поведению. Мы обсудим наше единство и единый подход к России на встрече лидеров НАТО в Лондоне на следующей неделе», – отметил Генеральный секретарь НАТО

Он напомнил, что сейчас в Латвии размещается одна из четырех боевых групп НАТО, которые усиливают Балтийские страны и Польшу на восточном фланге альянса. Боевая группа в Латвии под командованием Канады включает военные подразделения 9 стран НАТО.

«Эти силы демонстрируют силу трансатлантических обязательств Северной Америки и Европы сохранять безопасность нашего Альянса, а также мощность многосторонности, когда многие страны успешно работают вместе для достижения единой цели», – добавил руководитель Альянса.

В МИД, объясняют, что Украину туда не пригласили, как, например, и Грузию, пишет «Европейская Правда».

Это правда, но есть одно но: Грузия все равно будет представлена ​​в Лондоне. Пусть и не на уровне президента. Туда поедет министр иностранных дел, который сможет встретиться с коллегами и напомнить о евроатлантических стремлениях своего государства. А вот Украина этого делать не будет.

Сразу стоит отметить: о «предательстве евроатлантической интеграции» это еще не говорит. Мы далеки от этих обвинений.

Напротив, монобольшинство и прозападная оппозиция в последние дни сблизились в понимании того, как надо двигаться к получению Плана действий по членству (ПДЧ) в НАТО, и согласились, что новую заявку на ПДЧ Украина подавать не будет.

«Надо было постараться, чтобы так бездарно пренебречь встречами, которые будут проводить главы государств, правительств и руководители министерств иностранных дел государств-членов НАТО в Лондоне 3-4 декабря», – пишет эксперт.

Особо отмечается, что все представленные оправдания наводят на грустные мысли о полной деградации внешнеполитического курса нынешней президентской команды. Складывается впечатление, что нет знаний даже по базовым дипломатическим терминам.

«Вся дискуссия о том, является ли декабрьская событие Альянса в Лондоне саммитом, или нет – пустая и неграмотная», – подчеркивает Лубкивский.

В дипломатической практике существует определение, что такое саммит. Это – встреча на высшем уровне: встреча глав государств и правительств. Если внутренний протокол той или иной организации допускает различия в толковании, то это отнюдь не означает отмены устоявшихся понятий и, тем более, что политический вес и протокольный уровень собрание лидеров теряет свое значение.

«Не надо быть представленными в Лондоне на высоком правительственном уровне – это та самая причудливая логика, которая подсказывает нашим чиновникам “не стучать» в двери НАТО», – отмечает Лубкивский.

Не воспользоваться встречей, которая символически происходит в год 70-летия Альянса, – это ошибка.

Треба було добре постаратися, щоб так бездарно злегковажити зустрічами, які проводитимуть глави держав, урядів та… Geplaatst door Danylo Lubkivsky op Donderdag 28 november 2019

«Это – потеря ценного международного площадке, где формат нашего участия нужно было продумывать и добиваться. Неужели у нашего правительства теперь такая активная внешняя политика, нет времени для такого случая?», – подчеркивает Лубкивский.

Но больше есть другая потеря. Встреча в Лондоне – это возможность проинформировать всех союзников о подготовке к Нормандии. Это – возможность откровенно сказать об обеспокоенности, обратиться за поддержкой и, наконец, по-человечески объяснить, что происходит.

«Неужели этого мало? Бывают ошибки. Бывают неосторожные фразы. Но как объяснить такую ​​легкомысленность, если это, конечно, легкомыслие?», – подытожил Лубкивский.