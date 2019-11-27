Пределы шуток: заявления Коломойского от имени всех евреев Украины могут породить ксенофобию

В Украине не будет государственной политики ксенофобии, в частности антисемитизма, но возможна антигосударственная политика ксенофобии, на скользкую тропу которой встает нынешняя власть.

В некоторых шутках представители нынешней власти и ее окружения переходят всякие границы допустимого, превращая юмор в яркое выражение ксенофобии. Это проблема приобретает угрожающие масштабы, пишет на своей странице в Facebook бывший глава еврейской общины Москвы Павел Фельдблюм.

«Я не самый веселый человек. Но шутить люблю. Часто – с серьезным лицом, и мой юмор не всегда сразу читается. Но друзья мои шутки обычно понимают. И не обижаются даже на троллинг и розыгрыши».

А вот сам Фельдблюм не всегда понимает некоторые якобы шутки. Недавно он отфрендил друга-еврея всего лишь за карикатуру. Карикатуру, оскорбительную для мусульман, которую он разместил на своей страничке.

«Я написал товарищу в личку, попросил удалить, получил отказ и без сожаления отправил его в бан», – отмечает Фельдблюм.

Шутки не должны быть унизительно-оскорбительными. Точка. И да – есть темы, над которыми смеяться нельзя ни при каких обстоятельствах. «Шутка» про «лоукост и холокост», прозвучавшая в нашумевшем телевизионном ролике про мальчика Беню, – как раз из этого ряда.

«Руководство «5 канала», на котором так «пошутили», быстро публично извинилось, и ролик был удален. Но это не помогло.», – подчеркивает Фельдблюм.

«Объединенная еврейская община», фактически принадлежащая Коломойскому, повела себя в советских традициях: написала заявление в полицию с требованием возбудить уголовное дело. При этом ни Зеленский, ни Коломойский не считают нужным извиниться перед украинцами ни за одну унизительно-оскорбительную для них «шутку» в исполнении «95 квартала» в эфире канала «1+1».

«Но давайте уже шутки в сторону. В последнее время Коломойский сделал несколько заявлений, которые совсем не смешны. По сути он призвал Украину к капитуляции, предательски поступив по отношению к стране, патриотом которой он себя еще не так давно называл», – отмечает Фельдблюм.

При этом одновременно Коломойский позиционирует себя в качестве президента «Объединенной еврейской общины», то есть претендует на то, чтобы публично представлять всех евреев Украины – и вне, и внутри страны.

«Не знаю, насколько Коломойский евреев представляет, но подставляет – совершенно определенно», – подчеркивает Фельдблюм.

«Примерно так же террористы обстреливают Израиль, находясь на крышах больниц и детских садов. А русские террористы в «ЛДНР» использовали эту же тактику, вызывая на других людей ответный огонь», – добавил он.

Я не самый веселый человек. Но шутить люблю. Часто — с серьезным лицом, и мой юмор не всегда сразу читается. Но друзья… Geplaatst door Pavel Feldblyum op Woensdag 27 november 2019

Коломойский атакует Украину, прикрываясь статусом ее главного еврея. Итог: любые выпады в адрес Коломойского могут и будут трактоваться и подаваться как антисемитизм. Что формирует условия для роста реального антисемитизма.

«Коломойский сам назвал себя бенефициаром победы Зеленского на выборах. Зеленский не возражает, когда другие подчеркивают его происхождение. Таким образом ассоциирование сегодняшней власти в Украине с евреями неизбежно», – отмечает Фельдблюм.

Поэтому Фельдблюм абсолютно уверен, что в Украине не будет государственного антисемитизма.

«Антисемитизм в Украине будет антигосударственным. И об угрозе с этой стороны, особенно самим евреям, нельзя молчать», – подытожил Фельдблюм.