Кандидат на должность главы Комитета по международным делам от СН объяснила свое пребывание в России

Всплыли скандальные данные о кандидатке на пост Яременко в комитете по внешней политике Верховной Рады Елизавете Ясько.

Одной из претенденток на пост главы Комитета Верховной рады по вопросам внешней политики является нардеп от «Слуги народа», глава украинской делегации в ПАСЕ Елизавета Ясько, сообщил в своем Telegram-канале исключенный из «Слуга народа» народный депутат Антон Поляков.

Он обратил внимание на одно из недавних высказываний кандидатки, о том что она была в Москве в 2013-2014 годах.

«А еще я училась в Москве, кстати – есть такая страница в биографии. Я окончила МГУ, была там в самое интересное время – в 2013–2014 годах. Меня там, мягко говоря, не всегда воспринимали нормально. Я знаю, как с этими людьми общаться и считаю это, наоборот, только плюсом», – заявила Ясько.

Однако, как подчеркнул Поляков, на самом деле в ее официальной биографии нет описания этих данных.

Сама Ясько опубликовала в Facebook свое объяснение ее учебы и пребывания в Москве.

«Сегодня одна из моих коллег на заседании комитета по внешней политике и межпарламентского сотрудничества (которую я все же уважаю) назвала меня «прилежной масковской ученицей»…», – пишет нардеп от «Слуги народа»

«И я решила посвятить этот пост своей «масковской прилежности», – добавила она.

Так, в октябре 2013 года программе обмена между Киевским национальным университетом имени Тараса Шевченко и МГУ имени Ломоносова, группа из лучших студентов философского факультета, поехала в Москву. К участию в этой программе были рекомендованы магистры специальности «политология» заранее – за несколько месяцев до начала Революции Достоинства.

«Главная цель этой программы была получения знаний по политологии, истории и теории политических учений», – отмечает Ясько.

30 ноября, в день избиения студентов, в Киеве Ясько вместе с друзьями уже работала над созданием общественной организации, которая ставила целью удовлетворения общественных интересов граждан Украины при осуществлении своих прав.

«А дальше была кровь», – подчеркивает Ясько.

В марте 2014, возвращаясь в Москву, Ясько «чувствовала себя послом Майдана и пыталась использовать все возможности», чтобы донести позицию моей страны студентам и преподавателям МГУ.

«Психологически было очень тяжело, много лекций и семинаров начинались с того, что местные преподаватели и студенты просто не начинали что-то выкладывать когда узнавали, что в аудитории есть несколько украинском. И дальше от них уже шли эмоциональные высказывания на тему «братских народов», «таможенного союза и почему мы украинцы туда НЕ хотим» и «зачем нам Европа», – отмечает Ясько.

«И уже тогда я была поражена увидеть, какая между нами пропасть..», – уточнила она.

Но понимая, что это интеллектуальная элита России, Ясько все же не оставляла попыток убедить «своих коллег»…

«И после этого, возвращаясь в Москву уже когда состоялась аннексия Крыма, я верила, что события в Украине изменят взгляды русских…», – подчеркивает Ясько.

На то же Ясько надеялась и когда состоялась вооруженная агрессия на Донбассе. Но ничего не произошло. Было впечатление, что большинство россиян зазомбированные.

«Мне было больно… Очень больно…», – отмечает Ясько.

Последний раз Ясько была в Москве в июне 2014 и уже в то время она работала почти три месяца в украинском Кризисном Медиа центре, деятельность которого была направлена ​​на борьбу с российской пропаганду и коммуникацию украинских деятельности в мире.

Про Москву і моє навчання там.Сьогодні одна з моїх колег на засіданні комітету з зовнішньої політики та… Geplaatst door Lisa Yasko op Woensdag 27 november 2019

«В общем я провела в Москве с октября 2013 по июнь 2014 не более двух месяцев (программа закончилась в июне)», – подчеркивает Ясько.

«Я убеждает, что в условиях войны с Россией – такой, даже кратковременный опыт понимания логики противника – дорого стоит», – добавила она.

И еще раз хочу сказать, что этот опыт меня убедил, что мы украинцы – очень сильно отличаемся от граждан Росии в стремлении свободы и отстаивании своего достоинства.

«И о «Ксении Собчак»: Я была на единой лекции Собчак в Оксфорде для того, чтобы задать единственный вопрос от многих украинский – Может ли Россия так же «предоставить право» на волеизъявление народа в Чечне или Татарстана по сценарию, как это было проведено в Крыму», – подытожила Ясько.