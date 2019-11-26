Контуры сговора Зеленского с Кремлем становятся все более четкими, – экс-депутат

Путин уже намекнул Зеленскомиу на «благодарственный подарок», в ответ на принятие безоговорочных условий капитуляции Украины.

Стало известно что в ближайшее время состоится встреча президента Украины Владимира Зеленского и нацлидера России Владимира Путина. При этом встреча может быть организована либо в «нормандском формате», либо «тет-а-тет», свидетельство этого являются попытки установить контакты пишет на своей странице в Facebook Сергей Высоцкий.

«Ну что. Контуры сговора Зеленского с Кремлем становятся все более проявленными», – пишет экс-депутат.

«За «мир» на своих условиях, читайте капитуляции, Путины готов отблагодарить Зеленскому дешевым российским газом», – добавил он.

Перед Зеленским стоит непростая, но понятная задача выбора политического курса для Украины. Но ставку на Кремль, которую он собирается сделать чревата катастрофическим последствиями.

«Думаю, именно для переговоров по этому вопросу в Москву мог летать один из бенефициаров Зе-власти господин Хорошковский. Что вполне логично, учитывая его близкое знакомство со схемой «РосУкрЭнерго», – отметил Высоцкий.

«Что происходит? Зеленский, как впрочем и каждый руководитель Украины, стоит перед простым выбором», – уточняет он.

Запад, который готов давать деньги в обмен на модернизацию страны и приближения ее к цивилизованным стандартам. Или Восток, Россия, которая готова давать деньги просто за то, чтобы Украина оставалась бриллиантом в ее короне с совкового дерьма.

«Естественным союзником России в этом вопросе есть олигархи. Которые с помощью российских субсидий и дешевого газа, а также российских рынков сбыта, получают свои сверхприбыли, поскольку могут консервировать отсталость и архаичностью собственных предприятий и компаний. Дешевый газ консервирует отсталость страны», – подчеркнул Высоцкий.

Дешевый путинский газ – основа политического оружия Кремля. Он коррумпирует даже западных политиков. Что уж говорить о незрелую личность действующего президента.

«Не хочу уже вспоминать о том, что именно из газовых схем и с российского бизнеса финансируются лояльные к Кремлю политики и группы влияния. Что мы и наблюдали в Украине много лет», – отмечает Высоцкий.

Зеленский может считать, что в войне с Россией и олигархами одновременно, он выбирает мир с путинские деньги. Мир, который позволит ему стать украинским Лукашенко. Законсервировать свою власть. И в этом он похож на 6-летнего мальчика, который верит в то, что он договорится с, или перехитрить маньяка-педофила. «Дядя, я не настоящий сварщик»!

«Но для Зеленского это классический выбор истории. Сейчас он может выбирать между войной и позором. Если он выберет позор – то все равно получит вместе с позором войну. Потому что консервация режима Зеленского не входит в планы Кремля», – подчеркнул Высоцкий.

Кремль в принципе не устроит консервация любого президента независимой Украины. Его устроит только отсутствие Украины как таковой.

Ну що. Контури змови Зеленського з Кремлем стають все більш проявленими. За «мир» на своїх умовах, читайте капітуляцію,… Geplaatst door Sergey Vysotsky op Dinsdag 26 november 2019

«Владимир Зеленский внимательно присматривается к судьбе Александра Лукашенко. А я бы советовал ему изучить биографию Николае Чаушеску. Или хотя бы биографию Виктора Януковича».

«Учиться – всегда полезно. Не вставляйте пальцы в розетку. Не глотают соляную кислоту в лаборатории. Не ходи бухой по перилам балкона. Не баллотируйся на пост президента, если ничего в этом не понимаешь. Не покупай газ у россиян. Не суй голову в пасть тигра. Не наступает на привычные украински грабли», – подчеркнул Высоцкий.

«Так как просто. Но одновременно, так сложно…», – подытожил он.