Последствия гражданских протестов: Китай теряет власть в Гонконге

В Гонконге, где проходят массовые протесты студентов против политики материкового Китая, состоялись муниципальные выборы. Их результат – тревожный звонок для китайских властей.

Результаты выборов в Гонконге все уже видели – это полный разгром для провластных партий. В итоге у них остается большинство только в одном окружном совете – Islands, где к 10 избираемым на выборах кандидатам прибавляется 8 председателей сельских советов, пишет на своей странице в Facebook юрист, специалист по законодательству КНР Павел Бажанов.

«Во всех остальных большинство у «демократических» сил. Самая крупная провластная партия – DAB – из 179 кандидатов смогла получить только 21 мест в окружных советах», – пишет экспенрт.

Раньше все городские округа были под контролем провластных партий, теперь – только один из 18.

«Реальной власти это дает не очень много: окружные советы занимаются местными делами в виде улучшения среды своего округа, культурной и общественной деятельности и другими проектами при условии выделения на это денег из городского бюджета», – отмечает Бажанов.

Общий бюджет, выделенный на программы всех округов, составляет 8 млрд. гонконгских долларов (2018-2019 гг.). Для сравнения: бюджет всего города – около 600 млрд. гонконгских долларов.

«Дополнительно победа на окружных выборах дает демократам большую часть из 120 мест в Избирательной комиссии, которая избирает главу города. Раньше эти места принадлежали в основном провластным партиям», – подчеркивает Бажанов.

Кроме того, в результате выборов потеряли свои места два члена Законодательного совета, избранных по функциональному сообществу District Council (Second), от которого могут избираться только члены окружных советов – это значит, что теперь провластным партиям придется подбирать новых кандидатов для выборов по этому функциональному сообществу.

«Таким образом результаты выборов – больше символическая победа, своего рода «вотум недоверия» правительству и демонстрация поддержки протестов (несмотря на эксцессы и неудобства, которые ими создаются)», – отмечает Бажанов.

Результаты выборов в Гонконге все уже видели – это полный разгром для провластных партий. В итоге у них остается… Geplaatst door Pavel Bazhanov op Zondag 24 november 2019

Например, в Tai Po, в котором после перекрытия дороги студентами CUHK начались реальные проблемы с подвозом продуктов в магазины и пришлось запустить для жителей паром, на выборах из провластных кандидатов никто не получил ни одного места. А в Sha Tin – округе, где находится этот университет – у демократов 39 из 41 избираемых мест.

«Так что в ближайшее время можно ожидать новых протестов. В сентябре 2020 года выборы в Законодательное собрание Гонконга. С такими настроениями оппозиция может вполне получить большинство, к которому присоединятся даже представители профессиональных гильдий. Это вызов для Пекина», – подытожил Бажанов.