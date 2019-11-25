Теневой хозяин Украины: Коломойский с помощью ГБР защищает свои монополии на рынке

Команда Зеленского оскандалилась с «пленками Трубы». Но всплывают интересные нюансы всех этих дел.

Во вторник, 19 ноября, в Telegram был создан анонимный канал, где выложили записи разговоров из кабинета главы Государственного бюро расследований Романа Трубы с другими людьми, например телефонный разговор с главой Офиса президента Андреем Богданом. Журналистка Татьяна Чорновол на своей старинице в Facebook описывает результаты собственного расследования факта захвата олигархом Игорем Коломойским всего импорта нефтепродуктов в Украину.

«Подброшу дров», – пишет журналистка.

В Telegram-канале «Трубу прорвало» Чорновол заинтересовал пассаж про дело о Николаевских нефтепродуктах.

Там вроде председатель патронатной службы ГБР – некий господин Удовиченко – «наезжает» на следователей, что они пошли против интересов Коломойского: «Вы что там охр*нели? Передайте этому пи*арасу, что его уволят! Вы даже себя не понимаете во что вы влезли!».

Материалы выявленные Чорновол в ходе ее расследования. Материалы выявленные Чорновол в ходе ее расследования. Материалы выявленные Чорновол в ходе ее расследования. Материалы выявленные Чорновол в ходе ее расследования. Пред 1 из 4 След

Далее Удовиченко вроде объясняет руководителю ГБР Трубе, не лезть в это дело просил «Андрей», которому «звонил лично Беня». «Быстро, на х*й, Закрывайте это дело бл*дское. Я зашлю ему (Богдану) постановление. Потом скажу, что это Роман все решил. И еще Беня будет должен Роману », – такую ​​цитату Удовиченко подает телеграмм канал« Трубу прорвало», .

«Я пыталась разобраться, что это значит? Залезла в интернет, проанализировала открытые источники и оказалось, что это не трудно собрать пазлы в одну картинку. И все свидетельствует о том, что телеграмм канал «Трубу прорвало» – не фейк», – отмечает Чорновол.

Первое, удалось выяснить: только Коломойский сейчас импортирует нефтепродукты через морские порты Украины, а конкуренты – в «пролете». В частности, это касается перевалки нефтепродуктов в Николаевском порту, которая была остановлена, потому мощностей Игоря Валерьевича там нет.

«А деятельность конкурентов полностью приостановлена, потому что в конце мая в Николаевском порту был арестован их нефтепродукты на 7 млн. долларов. И до сих пор они под арестом. Но это еще не все. После ареста нефтепродуктов «Софт Оил» был похищен директор этой фирмы. Как потом выяснилось, Кирилла Суворова удерживали под охраной налоговики на … туристической базе под Днепром без каких-либо официальных санкций. Ему удалось бежать и он рассказал, что его держали, потому требовали «переписать» фирму, на которой «висит» нефтепродуктов на 7 млн. долларов, на нового владельца…», – подчеркивает Чорновол.

Каким боком во всей этой истории возникло ГБР? А вот каким: Чоновол нашла в Едином реестре судебных решений, «Софт Оил» через суд обязал ГБР возбудить дело о похищении и шантажа директора. Именно это дело и обсуждает Удовиченко с Трубой, как то, что надо закрыть и выставить счет «Бени», который лично звонил Богдану и требовал этого. «Беня будет должен Роману».

«Весело? Как по мне – страшно!», – особо подчеркивает Чорновол

Это именно тот «беспредел», о котором украинцы за пять лет после Майдана подзабыли настолько, что думают: «Такого не бывает!». А здесь только полгода власти «новых лиц» и монопольное положение в бизнесе стало возможно достичь одним звонком Коломойского в Офис Президента, после чего на полную мощность включается репрессивная машина: что нужно – арестовывается, кого нужно – похищают, которые нужно дела – закрываются, и на выходе у Коломойского – 100% контроль над целой отраслью – импортом нефтепродуктов (даже цены не надо демпинговать).

Бєня должен Роману?Команда Зеленського оскандалилася з «плівками Труби». Підкину дровець.В телеграм-каналі «Трубу… Geplaatst door Тетяна Чорновол op Maandag 25 november 2019

«Хорошо, что пока… без трупов. Пока… Но зная склонность Игоря Валерьевича к стилю Тарантино, нас еще ждут эффектные сцены из «жмурики» типа Курочкина», – продчеркивает Чорновол.

«Поэтому я с нетерпением жду, когда появится аудиозапись вышеупомянутого эпизода, чтобы проанализировать более подробно. Но уже сейчас я склоняюсь к тому, что этот «выброс» – не фейк. Ведь на самом деле сейчас Коломойский уже монополизировал импорт нефтепродуктов через морские порты», – подытожила она.