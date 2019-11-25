Атаманщина всегда проигрывает Системе: рецепт как сейчас не потерять Украину

Важным является – не допустить в Украине новой разрушительной Руины, от которой выиграет только Кремль.

Тезис «если бы в каждом доме был пулемет (ружье или другое оружие), голода бы не было» – наивный. Поскольку именно из-за того, что было оружие, было и сопротивление – тысячи восстаний 30-х годов, жила память освободительной борьбе – Советы и устроили Голодомор, пишет на своей странице в Facebbook общественно-политический деятель, активист всеукраинской волонтерскои сети «Вільні Люди» Сергей Кузан.

«Он стал необходимым режима, потому что оружие фактически была в каждом доме. А стало возможным, потому что государство, единое политическое и военное руководство – было потеряно», – пишет общественно-политический деятель.

«Мы народ не хуже, чем другие. Наша беда в том, что мы – безгосударственная нация. История показывает, что атаманщина всегда проигрывает Системе – преодолеть систему может только мощная система – это аксиома. А борьбой за власть в Киеве, как и 100 лет назад, так и сейчас, воспользуется Москва (белая, красная или путинская)», – добавил он.

Удержать государство, не допустить повторения Руины – это нынешняя первостепенная задача украинцев. Это и есть суть государственника – интересы государства поставить выше интересов партий/частей общества. И несмотря на различные политические предпочтения, разные фамилии в должности Президента, – не допустить противостояния.

«Враг в Киеве, а не в Москве» является ничем иным, как российским вброс, направленным на ослабление нашей центральной власти, в том числе и на международной арене. Мы «ведемся» на него не первый десяток лет, начиная еще от петлюровского «Хуже чем москальские вши могут быть только украинские гниды», – подчеркивает Кузан.

Да, это уже было 100 лет назад, когда гетманцы, петлюровцы и другие поочередно захватывали власть в Киеве, потому что каждый знал «как лучше», каждый считал себя большим патриотом.

Теза «якби у кожній хаті був кулемет (рушниця чи інша зброя), голоду б не було» – наївна. Бо якраз через те, що була… Geplaatst door Кузан Сергій op Zondag 24 november 2019

«Тогда в борьбе за Украину, наконец, победила красная Москва, выгнала на эмиграцию правительство, а украинцам устроила Голодомор. Вообще, Москва – единственная, кто побеждает от раздора и вражды внутри государств, и сама там для этого его и сеет», – подытожил Кузан.