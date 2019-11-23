Импичмент Трампу: как в Вашингтоне разыгрывают “украинскую карту”

Дональд Трамп сначала был спокойным, называл «скучными» заседания в Конгрессе и упоминал о «глубоко коррумпированной» Украине. Но уже на второй день слушаний он вышел из себя и сорвался на нервный крик перед журналистами на лужайке Белого дома. Демократам удалось задеть его «за живое» и собрать немало доказательств, которые могут стать реальной угрозой нынешнему президенту, пишет на страницах «Укринформа» сообственный корреспондент издания в Вашингтоне Ярослав Довгопол.

«Для объявления импичмента в Палате представителей этого будет более чем достаточно. Но есть ли у демократов шансы убедить республиканское большинство в Сенате отказаться от поддержки президента?», – пишет специальный корреспондент.

Ставки демократов

У демократов, которые инициировали расследование, была одна общая цель: создать живую картину для американцев относительно попыток Дональда Трампа и его команды втянуть иностранное государство – Украину – в президентские выборы ради своей выгоды. Это является нарушением закона и очень весомым обвинением для импичмента.

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«Основную ставку среди всех свидетелей на этой неделе демократы сделали на представителя Совета нацбезопасности Александра Виндмана, который одним из первых начал поднимать тревогу в Белом доме, посла США при ЕС Гордона Сондленда, который уже менял свидетельства не в пользу Трампа; а также на бывшую советницу Трампа Фиону Хилл. Последняя была рядом с президентом, и могла раскрыть много неизвестных деталей относительно его политики на украинском и, что важно, на российском направлениях», – отмечает Довгопол.

Но в процессе слушаний добавился не менее важный свидетель – Дэвид Холмс. Этот дипломат из посольства США в Украине присутствовал во время телефонного разговора посла Сондленда с президентом Трампом из киевского ресторана.

«Если обобщить, то демократы не ошиблись. Все приглашенные свидетели добавили серьезных аргументов к общей картине обвинений против Трампа. В частности, свидетели подтвердили «quid pro quo» – «услугу за услугу» в мотивах Трампа относительно втягивания Украины в процесс выборов. Было также зафиксировано, что именно президент отдавал сомнительные распоряжения, и не только через своего адвоката Руди Джулиани, но и напрямую исполнителям, например послу Сондленду», – подчеркнул Довгопол.

Кроме того, представитель Пентагона Лора Купер рассказала, что украинцам стало известно о задержке военной помощи еще до звонка Трампа Зеленскому в июле – а это просто разрушает защиту Белого дома об отсутствии мотивов для давления на Киев.

«А дипломат Дэвид Холмс рассказал, что Джон Болтон во время визита в Киев в августе сообщил Зеленскому, что военная помощь не возобновится, пока тот не «удивит приятно» президента Трампа. Очевидно, речь шла о заявлении относительно расследования, которого так хотел глава Белого дома», – отметил Довгопол.

Стало также известно, что в курсе этих дел был большой круг людей – от вице-президента Пенса и госсекретаря Помпео до и.о. главы администрации Малвени и даже отдельных сенаторов. До этого большинство из них заявляли, что ничего не знают о давлении на Украину.

«В конце концов, демократы заявили, что уже не видят смысла бороться через суды с близкими к Трампу должностными лицами, такими как Малвени или Болтон, поскольку получили и так достаточно свидетельств для выдвижения обвинений президенту», – подчеркнул Довгопол.

Интересно также, что после отдельных слушаний на этой неделе в СМИ просочилась информация о возможной отставке верного Трампу госсекретаря Помпео, потому что эта верность начинает становиться для него токсичной и вредит политической репутации.

Тактика республиканцев

Республиканцы перед слушаниями на этой неделе сделали ставку на бывшего спецпредставителя США в переговорах по Украине Курта Волкера, который на закрытых заседаниях ранее подтвердил, что не знал ни о какой «услуге за услугу» для Украины. Его тогда даже поблагодарил сам президент за хорошее выступление.

«Кроме того, однопартийцы Трампа полагались на экс-советника Белого дома Тима Моррисона, который оставался стойким защитником своего шефа, но все же должен был под присягой раскрыть ряд «неприятных» для него деталей. И если в случае с Моррисоном у республиканцев не произошло неожиданностей, то заявления Волкера немного выбили их из привычной колеи», – отметил Довгопол.

Бывший спецпредставитель США неожиданно заявил, что таки разглядел «quid pro quo» в попытках кабинета Трампа надавить на Украину относительно начала расследования против Байдена в обмен на встречу с Зеленским в Белом доме.

«Но при этом Волкер не упомянул о возобновлении военной помощи как одного из условий для Украины, сославшись на то, что тогда не знал о ее задержке вообще. Но и другие объяснения опытного дипломата (в прошлом – аналитика ЦРУ) Курта Волкера выглядели по меньшей мере наивно. По его словам, он с самого начала знал о требованиях Трампа расследовать компанию Burisma, но для себя почему-то не связывал это с политическим преследованием Байденов», – подчеркнул Довгопол.

Грубая защита президента

Для усиления своих позиций республиканцы во время слушаний выбрали несколько грубых приемов в защиту Дональда Трампа.

«Прежде всего, они старались преуменьшить значимость свидетельств или самих свидетелей. Эта линия предполагала постоянные заявления, что тот или иной чиновник, который рассказывал о «теневом канале» политики Трампа относительно Украины, общался не напрямую с президентом, а, например, с его адвокатом Джулиани или другим чиновником меньшего ранга. Мол, это не доказывает прямого участия Дональда Трампа в «теневых схемах», – отметил Довгопол.

И вообще, в середине слушаний сложилось стойкое впечатление, что у Трампа решили все свалить на Джулиани. Тактика не нова: такое происходило с другим опальным адвокатом президента Майклом Коэном, на которого свалили дело относительно подкупа порнозвезды Сторми Дэниэлс, а также ряд других эпизодов.

«Еще один грубый прием защиты республиканцев заключался в голословном опровержении всего, даже прямых доказательств существования «quid pro quo», – подчеркнул Довгопол.

Например, миллионный донор Трампа и, очевидно, человек из его ближнего круга Гордон Сондленд прямо заявил, что принцип «услуга за услугу» таки имел место быть (в виде: встреча в Белом доме – в обмен на расследование против Burisma).

«Республиканцы сначала растерялись и взяли паузу, но впоследствии начали заявлять, что эти все объяснения не подходят к конкретной ситуации. Затем они активно стали переключать внимание на свою домашнюю заготовку – телефонный разговор Сондленда и Трампа. В нем на вопрос посла, что же президент хочет от Украины, Трамп ответил: «Я ничего не хочу! (дважды) Я не хочу никакого «quid pro quo»! Скажите Зеленскому, чтобы он делал все правильно!», – отметил Довгопол

Кстати, эту фразу из выступления Сондленда Дональд Трамп в прямом смысле прокричал перед журналистами в среду. Конечно, его крик можно было бы списать на гул вертолета, но было видно, что Трамп разговаривает в этом шуме не как обычно. Нервное поведение президента было явным и нескрываемым.

«Собственно, именно эта фраза из телефонного разговора моментально стала новой мантрой республиканцев в Конгрессе для дальнейшей защиты президента. Они не уставали повторять ее в каждом выступлении. Однако, в тот же день журналисты сопоставили факты и установили, что этот разговор Трампа и Сондленда состоялся 9 сентября, когда Конгресс наконец получил доклад о жалобе разоблачителя относительно возможного давления на Украину. А это меняет все акценты, потому что тогда Трамп уже был «под колпаком» законодателей», – подчеркнул Довгопол.

Конспирология, Россия, Украина

Еще одной – на этот раз возмутительной – линией защиты республиканцев стало распространение ими на каждых слушаниях конспирологической теории о том, что якобы Украина, а не Россия вмешивалась в предыдущие президентские выборы в США.

«Это выглядело как классическая пропагандистская схема стократных повторений в заявлениях и вопросах республиканцев. При этом они ссылались на статью в The Hill посла Украины в США Валерия Чалого в 2016 году, а также на посты Авакова с критикой Трампа. На это был дан четкий ответ, что в первом случае украинский дипломат отреагировал на заявление тогда еще кандидата в президенты Трампа из-за его высказывания, что «народ Крыма сделал выбор в пользу России, и США должны это учитывать. А что касается Авакова и его фейсбук-страницы, то много европейских политиков негативно высказывались против американского миллиардера, и что из этого?», – отметил Довгопол.

Вспоминали республиканцы и американку украинского происхождения Александру Чалупу, которая якобы «собирала компромат» на кандидата от их партии, что впоследствии было неоднократно развенчано.

«Правда, со стороны однопартийцев Трампа практически не было скоординированных упоминаний об уже совершенно сумасшедшей теории заговора, что якобы в Украине хранился суперсекретный сервер демократов. Потому что это вообще уже не выдерживало никакой критики», – подчеркнул Довгопол.

Конспирологию республиканцев окончательно развеяла на последних слушаниях бывшая руководитель российского направления в Совете Национальной безопасности США Фиона Хилл.

«Это вымышленный нарратив, который создают и распространяют российские спецслужбы», – описала она утверждения республиканцев о «вмешательстве» Украины в выборы в США.

«Неприятная правда заключается в том, что Россия и была той иностранной силой, которая систематически нападала на наши демократические институты в 2016 году. Это публичный вывод наших спецслужб, подтвержденный в отчетах обеих партий Конгресса», – подчеркнула экс-советник Трампа.

В то же время она пролила немного света на реальное отношение к ситуации своего непосредственного шефа, советника Белого дома по вопросам национальной безопасности Джона Болтона.

«Она подтвердила, что ее руководитель был далеко не в восторге от того, что Трамп затеял вокруг Украины, но был вынужден следовать политике президента. Хилл заявила, что ни она, ни Болтон не хотели мириться с тем, что Дональд Трамп и его сторонники стремились использовать в частных целях Овальный кабинет, который имеет наибольшее влияние в мире», – отметил Довгопол.

Девять против одного

Настоящий марафон слушаний с девятью свидетелями, которые провели на этой неделе профильные комитеты в Палате представителей, задокументировал веские доказательства недвусмысленных намерений Трампа втянуть иностранное государство в выборы президента. Демократам, которые имеют большинство в нижней палате Конгресса, будет несложно вынести решение об импичменте, которое ожидается к рождественским праздникам.

«Но изменил ли этот процесс картину в прореспубликанском Сенате, который, напомним, должен собрать две трети голосов для отставки президента? Несмотря на резонансные открытия на последних слушаниях и трансляцию заседаний в многомиллионном эфире, пока нет признаков, что республиканцы заметно пошатнулись в своей поддержке президента. Очевидно, это понимают и демократы. Поэтому в ближайшее время не исключается дополнительное усиление политического давления на главу Белого дома и вызовы новых свидетелей на слушания», – подчеркнул Довгопол.

Тем временем переломным моментом могут стать свидетельства еще одного важного свидетеля – Джона Болтона, который имеет большой авторитет и доверие в Республиканской партии. Но он отказался приходить в Конгресс по требованию демократов, и заставить его можно только через решение суда, которого будет очень трудно добиться, тем более до Рождества.

«Однако существует и другой вариант: Болтон уже подписал двухмиллионный контракт на выпуск книги о своей службе в администрации Трампа. И если он решится включить в нее «украинский эпизод», а книга выйдет до того, как Сенат проголосует «за» или «против» отставки президента, история Соединенных Штатов может пополниться еще одним случаем, когда вице-президент станет хозяином Белого дома», – подытожил Довгопол.