Троянский конь: “Северный поток-2” может привести к большой войне в Европе

Запуск газопровода «Северный поток-2» создает условия для континентальной военной агрессии России в Европе так как газотранспортная система, проходящая через страны Восточной и Центральной Европы, больше не будет служить преградой для РФ, заявил в комментарии изданию «Guildhall» народный депутат Украины, первый заместитель главы комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности и обороны, генерал-лейтенант Михаил Забродский.

«Оба «Северных потока» являются мощными инструментами российской гибридной агрессии, так как достигают целый ряд экономических, политических, информационных и военных целей. Помимо очевидного экономического давления на страны Восточной и Центральной Европы из-за создания неравной ценовой политики для участников европейского газового рынка и усугубления энергозависимости от Кремля стран Западной Европы, стоит подчеркнуть сугубо военную составляющую. Фактически, запуск газопровода Северный поток-2 обеспечит для РФ возможность проводить на территории стран Восточной и Центральной Европы широкомасштабные военные интервенции, не беспокоясь об угрозах для транзита российского газа в страны Западной Европы. Газотранспортная система, проходящая в том числе через Украину, Польшу и Белорусь больше не будет служить преградой», – заявил народный депутат Украины.

«Фактически, через запуск данных проектов, и «Северный поток», и «Северный поток 2», Россия лишает не только Украину, но и всю Европу ключевой гарантии безопасности на континенте – газотранспортной системы. Стоит подчеркнуть, что кроме Украины и Беллорусии, страны, стоящие перед угрозой российской военной агрессии, являются членами НАТО и Европейского Союза. Именно вопрос угрозы континентальной войны РФ в Европе, в том числе со странами ЕС и НАТО, сегодня должен быть предметом дискуссий на ведущих мировых площадках» – подытожил генерал-лейтенант Михаил Забродский.

Ранее старший научный сотрудник «Atlantic Council» Алан Райли заявил, что проект «Северный поток-2» станет основанием подрыва европейской солидарности, так как создает неравные условия для участников рынка энергоносителей в Западной, Центральной и Восточной Европе и является российским инструментом развала Европейского Союза.

«Россия использует свой газ, как многоуровневый инструмент гибридной войны с Западом для достижения своих политических целей и «удушения» демократических ценностей. В результате запуска газопровода «Северный поток-2», страны Центральной и Восточной Европы будут дискриминированы, окажутся в невыгодных условиях и будут закупать российский газ по более высоким ценам ценам. Западная Европа, в частности Дания и Германия, получат низкие цены и более дешевую логистику, а ЕС, в свою очередь, получит «пробоину» в своих устоях и принципах. Это серьезно подорвет европейскую солидарность и усилит внутриевропейские противоречия, ведь правила больше не будут одним для всех. Это серьезный инструмент для дальнейшего политического давления Кремля в Восточной Европе и Центральной Европе, и серьезная угроза для национальной безопасности всего Европейского Союза», – заявил ведущий сотрудник «Atlantic Council».

«Фактически, Россия предложила Западной Европе взятку, создавая особые условия лишь для ряда стран, осознавая, что это нарушает положения европейского законодательства об энергетической безопасности, нарушает правила свободного рынка и подрывает принципы существования всего ЕС. Это не что иное, как инструменты политической коррупции с возможными необратимыми последствиями для ЕС. Эта взятка – очередной вызов для всего демократического сообщества в Европе и сейчас самое время от этой взятки отказаться», – подытожил Алан Райли.

В то же время, старший аналитик Вильнюсского института политического анализа Марюс Лауринавичюс подчеркивает, что через запуск газопровода «Северный поток-2» Российская Федерация намерена взять под свой контроль часть немецких предприятий, политиков и отдельные сектора экономики, что представляет угрозу для национальной безопасности Германии и станет основанием для дальнейшей реализации политических целей Кремля в ЕС.

«Большой газовый бизнес является серьезным оружием Российской Федерации в гибридной войне. Коррумпированный российский бизнес и власть коррумпируют своих партнеров на Западе, в данном случае газом и энергетическими ресурсами, и, как результат, достигают своих политических целей. Суть такой коррупции в том, что создаются особые условия, предлагаются особые контракты для отдельных игроков в Европе, а не для всех участников свободного рынка. Это то, что происходит сейчас в Германии – вопреки тому, что ни немцы, ни ЕС в целом не являются зависимыми от российского газа, они всеми силами, практически единогласно, проталкивают своей закон для ратификации Директивы ЕС, которая противоречит всем принципам Третьего энергопакета: от диверсификации и владения трубопроводами для поставщика до непосредственных запретов на такие поставки, и противоречит принципам самого Европейского Союза, одобренных Германией. Личная заинтересованность становиться више европейских правил и европейской солидарности», – заявил эксперт.

«Самую большую опасность представляет для самой Германии. Главная цель России – через запуск «Северного потока-2» поставить Германию под свой контроль. Вначале отдельные предприятия и сектора экономики, затем часть политиков и в конечном итоге само государство. С большими деньгами приходит большая коррупция, являющаяся угрозой для национальной безопасности. Эти коррупционные сети вовлекают огромное количество людей и предприятий, через которые Кремль в дальнейшем реализует свои политические цели. Это новый способ завоевания», – подчеркнул аналитик.

«Северный поток 2 также опасен и для Украины, поскольку его запуск открывет возможность для свободного военного вторжения России в Украину. Лишение средств от транзита газа ослабит Украину экономически, что послужит основанием для дальнейшего усиления влияния Кремля, социальной и политической дестабилизации», – подытожил Марюс Лауринавичюс.