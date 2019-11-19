Беларусь ждет перемен: что показали прошедшие псевдовыборы

В Беларуси общество устало от единовластия Лукашенко и в случае падения путинского режима в России беларусский авторитаризм так же рухнет. А Запад давно считает Беларусь частью России.

В Беларуси в прошедшее воскресение состоялись очередные псевдовыборы в «Палата представителей», которые не были признаны ОБСЕ. Возникает резонный вопрос, зачем все это шоу в условия беларусской диктатуры Александра Лукашенко. Свой ответ на этот и другие вопросы приводит на страницах издания «Белорусский Партизан» эксперт-правовед Павел Знавец.

«Зачем Лукашенко проводил эти псевдовыборы? Зачем потратил из бюджета на эту профанацию полмиллиарда рублей? Зачем вообще нужна Александру Лукашенко эта «палата представителей»? Зачем загонять людей на эти псевдовыборы и рисовать явку в 70-80% вместо реальных 10-15%?», – пишет журналист.

«Попробую доходчиво ответить на эти и некоторые другие, интересующие моих читателей вопросы», – добавил он.

Так называемая нынешняя «Палата представителей» с момента разгона Верховного Совета и осуществления государственного переворота в 1996г. была плотно встроена в новую жесткую президентскую вертикаль власти Лукашенко. Первая «палата представителей» была назначена указом Александра Лукашенко. Без всяких выборов. Причем немедля, почти сразу после успешного совершения антиконституционного государственного переворота, т.е. 26 ноября 1996г.

«А вот все последующие «палаты» и «советы республики» назначались для отвода глаз и создания видимости существования в Беларуси парламента и выборов в него. Александр Лукашенко и его властная вертикаль каждый раз периодически организовывали как бы электоральные процедуры. По аналогии с санаторными для больных людей. Но с привлечением подневольных «широких народных масс», печатанием бумажек в виде бюллетеней для голосования и т.п.», – отмечает Знавец.

Естественно, что на это действо, на эту откровенную профанацию и обман народа тратились и продолжают тратиться немалые деньги из гос.бюджета. Вопрос: «Зачем?»

«А затем, чтобы втереть европейским чиновникам, что на этой территории, на этом как бы «российском» куске Земли под названием «Беларусь» все в порядке. Мол, есть здесь законодательный и высший представительный орган народной власти -– парламент, есть выборы в него и т.п. И хоть и проходят они не совсем так, как в Европе, но это ведь сущий пустяк», – подчеркивает Знавец..

Зато тут все стабильно и нет войны. В отличие от соседней Украины, где народ, ведя отчаянную войну с Россией, пытается построить собственное независимое государство.

«Беларусской политической элите, в том числе той ее части, которая находится под пятой у Лукашенко и прислуживает ему, необходимо четко осознать: на Западе, в Европе (и, в меньшей степени, в США) на Беларусь как самостоятельное государство давно плюнули. И считают этот кусок земли со всем его населением если не частью России, то российским протекторатом. Таковым его сделал за четверть века безраздельного правления сам Александр Лукашенко», – отмечает Знавец..

Явку на «выборы» лукашенковская вертикаль власти всякий раз завышает в разы: на сей раз это будет 70-80% вместо реальных 10-15%. И делает так по причине того, что нужно продемонстрировать и Западу, и России, что на этом куске Земли все находится под контролем Александра Лукашенко.

«В беларусской политике давно все забетонировано: с конца 90-х – начала 2000-х, когда были тайно похищены и убиты лидеры оппозиции», – подчеркивает Знавец.

И с тех пор каждый раз и Западу, и России нужно показывать, что альтернативы Лукашенко в Беларуси просто нет.

«Ну а после кровавых событий 2010-го и элегантной тихой победы в 2015-м никаких массовых выступлений народа на этой территории в защиту своих политических прав ожидать уже не стоит», – отмечает Знавец..

«Да и в реале, мол, беларусскому народу не нужны никакие парламенты! И уж, тем более, реальные выборы в них!», – добавил он.

При надлежащей поддержке и финансовой подпитке из России и молчаливой поддержке нынешнего статус-кво со стороны Запада такое положение в Беларуси будет сохраняться до смерти Лукашенко. А она, как мне представляется, уже не за горами.

«Но если произойдет крушение чекистского режима в России, в Беларуси также обвалится режим персоналистской власти. И произойдет это уже независимо от состояния здоровья нашего правителя Александра Лукашенко», – отмечает Знавец..

Нынешняя тихая, бессмысленная, откровенно фарсовая «палатная вакханалия»-2019 покинула стойкое ощущение того, что явное большинство беларусского народа уже просто устало от Лукашенко. Но все еще боится проявить хоть какую то активность.

«И вот это молчаливое большинство со страхом, но, в то же время, и с крепнущей с каждым днем надеждой на скорую и неизбежную кончину Александра Лукашенко, ждет перемен», – подытожил Знавец..