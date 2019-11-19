“Крышу держит президент”: депутат “Юзик” обсуждал с полицией уголовный бизнес

Опубликована аудио запись разговоров депутатов «Слуги народа» с шефом Днепропетровской полиции во время ужина. Они говорили ему, как теперь решать вопросы.

Нардеп от «Слуги народа» Антон Поляков опубликовал отрывок записи разговора между депутатами его фракции и начальником полиции Днепропетровской области. Встреча, как стало известно журналистам, произошла в ресторане «Околица» Кривого Рога 25 сентября 2019 года.

«Ну что друзья, вот мне и прислали фрагмент разговора «наших» доблестных Слуг Богдана с руководителем местной полиции Кривого Рога. Буду поднимать эти вопросы перед Президентом и правоохранительными органами. Считаю, нужно разобраться в том, кто вообще их уполномочил проводить такие «переговоры». Делаем ставки, как быстро их исключат из фракции, если конечно исключат..», – говорится в публикации.

Депутаты и полицейский обсуждали там назначение начальника полиции в родном городе Зеленского.

Со стороны «Слуги народа» присутствовали нардепы Владимир Захарченко, Владлен Неклюдов, Юрий Кисель, Елена Криворучкина (героиня секс-скандала в Раде), Вячеслав Медяник (еще один герой смс-скандала), Юрий Корявченков «Юзик» и его жена Татьяна.

От полицейских – шеф днепропетровской полиции Владимир Огурченко и претендент на должность главного полицейского Кривого Рога – Сергей Лукашов (сейчас он уже возглавляет криворожскую нацполицию).

Запись их разговора опубликована в телеграм-канале Полякова.

Опубликован только 4-минутный отрывок, ниже приводится стенограмма расшифровки записи разговора.

По информации журналистов, суть всего разговора сводится к тому, что «слуги народа» лично будут контролировать, какие дела и как должна вести полиция.

При этом депутаты неоднократно повторяют, что «их крышу держит» лично президент Украины, и поэтому предписывают руководителям полиции держать прямую связь только с ними, уточняя конкретный порядок коммуникаций – включая срочный приезд в Киев и общение в кабинетах парламента, защищенных от прослушки.

Юзик: Я хочу представиться, я Юрий Корявченков, представитель Зеленского в Кривом Роге. И мы проводили выборы, первый тур, второй тур, парламентские. Это Юрий Григорьевич, Юра Кисель. Он списочник. Я по 33-му округу, это два района – Центрально-городской и Металлургический. Владимир Захарченко…

Так, мажоритарщик, тоже по 31 округу, это сверные районы – Тарновской и Покровский. Слава Медяник – это Днепропетровск, 26 округ (его поправляют: 27-й). Я все запоминаю, 27-й.

Ну, он в Днепропетровске, просто приехал познакомиться и поддержать, наверное, и Владимира, и вас. Он в комитете правоохоронных органов, Вова тоже, и Владлен Неклюдов, как говорят, известный сотрудник прокуратуры, поющий для Пшонки.

Мы все прекрасно понимаем город Кривой Рог, который 10 лет под влиянием одной силы – это Вилкул и иже с ними, а последние 5 лет вклинился здесь товарищ Усов, который был приближен к Юрию Витальевичу Луценко, поэтому ему здесь спускалось все с рук.

Реплика: Не только здесь. В области.

Полицейский: Как быть с ними? Что… Какая с ними политика экономического характера? Это ему больше… Как ему общаться? Дипломатические должны быть какие-то… да.

Реплика: Мы можем сесть и обговорить эту ситуацию в двух словах.

Юзик: И пускай тебе кто-то предъявит предъяву в Киеве. В прокурутуру, в ГБР. Пускай они скажут, чо ты что-то незаконное. Делай это по моей команде. А мы посмотрим, а мы поддержим (все вместе говорят неразборчиво).

Реплика: Здесь не надо даже нашего присутствия. Мы в городе президента, у нас у всех тут… Если какие-то не дай бог… то у всех руки будут отрубаны по шею. У нас в городе политическая поддержка с нашей всей стороны – это не то что 100, а 101 процент.

Полицейский: А мне кто ничего не скажет, закрыть всю эту шваль и все.

Юзик: Ты не должен ничего бояться.

Реплика: Вот это что вы нам сказали, и мы вам говорим, поверьте мне. У нас за спиной, я еще раз говорю, стоит президент…

Юзик: Еще там все начальники райотделов говорят – ну, там же ж команда. Там – это значит все должны показать на тебя, а ты должен на меня. То есть, если так показывают, это голова с плеч.

ДБР та же история, прокурорский ДБР, с генеральной прокуратуры, с Трубой будет Владлен решать вопросы, я здесь.

Реплика: Кто будет из прокурорских мешать, Труба будет вносить по ним.

Юзик: Щекотливые вопросы, по поводу металлолома … мы с вами советуемся

«Слуги народа», судя по записи, лично хотят контролировать все дела по уголовному бизнесу и сбору металлолома, а также по другим интересным с коррупционной точки зрения темам. Также рассказали, как назначили одну из замминистров через постель.

Как ранее сообщалось, Антона Полякова исключили из фракции «Слуга народа». Разговоры об этом начались после отказа нардепа голосовать за закон о продаже земли.