Богданка никто не любит: глава ОП матом жаловался журналистам на закрытой встрече

Глава Офиса президента Андрей Богдан собрал журналистов на закрытую встречу. Он много жаловался и матерился. Вот его главные тезисы.

Днем 15 ноября глава Офиса президента (ОП) Андрей Богдан и его заместители Кирилл Тимошенко и Юрий Костюк собрали около 20 иностранных и украинских журналистов на встречу в формате off the record. Это не первая такая встреча Богдана с журналистами, предыдущая состоялась 24 октября, пишут на страницах издания «theБабаель» журналисты Мария Жартовская и Катерина Коберник.

«И тогда, и 15 ноября глава ОП объяснял свою позицию по ключевым политическим темам: работе парламента и Кабмина, переговорам с Россией, разведению войск. Оба раза Богдан был эмоционален, матерился, и на последней встрече его даже попросили выбирать слова. Корреспондентов «theБабеля» на встрече с главой ОП не было – после того как мы уличили Тимошенко во лжи, опубликовав сообщение чиновника с фото заявления об отставке Богдана, ОП внес издание в неформальный «черный список». От нескольких независимых друг от друга источников мы узнали, о чем Богдан говорил с журналистами 15 ноября. Если коротко, он недоволен работой Рады и Кабмина и не знает, как убедить Запад, что власть и олигарх Игорь Коломойский – это не одно и то же», – пишут журналисты.

Об этом открыто заявил бывший советник министра здравоохранения Дмитрий Раимов, и на условиях анонимности «theБабелю» подтвердили еще три независимых друг от друга источника.

«Богдан считает, что Международному валютному фонду больше нечего требовать от Украины – депутаты выполнили главные требования, приняв в первом чтении закон о продаже сельхозземель и вернув уголовную ответственность за незаконное обогащение. Теперь МВФ хочет знать, насколько близок к власти олигарх Игорь Коломойский. Убедить иностранных партнеров, что он ведет свою игру, команде президента сложно», – отмечают журналисты.

Есть дискуссия с МВФ о судьбе главы правления Райффайзен Банка Аваль Алексея Писарука. Его подозревают в том, что на должности первого замглавы Нацбанка он участвовал в разворовывании стабилизационного кредита НБУ. Богдан убеждает, что Национальное антикоррупционное бюро, которое занимается этим делом, – независимый орган, и расследование ведется беспристрастно.

«САП подозревает, что Писарук, в прошлом первый замглавы НБУ, был замешан в разворовывании стабилизационного кредита НБУ в размере 1,2 миллиарда гривен», – пишут журналисты.

Считает, что премьер-министр Алексей Гончарук работает медленно и не всегда продуктивно. Из-за этого с ним постоянно приходится спорить. С назначением главы Киевской городской государственной администрации власть не спешит, потому что «не уверена в персоналиях». На вопросы, чем не устраивает кандидатура нардепа от «Слуги народа» Александра Ткаченко и когда будет назначение, по сути чиновник не ответил.

«Говорит, что из главы СБУ Ивана Баканова такой же силовик, как из самого Богдана. Из-за этого между ними есть разногласия», – подчеркнули журналисты.

Считает, что цель митингов «Национального корпуса» Андрея Билецкого против разведения войск и продажи земли – занять электоральную нишу «Европейской солидарности» Петра Порошенко. Сам Билецкий таким образом хочет стать главным оппонентом президента Зеленского.

«Богдан разочаровался во фракции «Слуга народа». Считает, что у многих депутатов из-за стремительного карьерного роста началась «звездная болезнь». Повторил тезис из своего интервью «ВВС-Украина» о том, что во фракции есть «психически больные люди». Досрочные парламентские выборы считает маловероятными, но «будем смотреть», – пишут журналисты..

Встречался с бизнесменом Ринатом Ахметовым и нардепом фракции «Оппозиционная платформа – За життя» Сергеем Левочкиным по поводу некоторых голосований в парламенте.

Лидер фракции «Батьківщина» Юлия Тимошенко просила назначить ее людей на некоторые должности.

«Богдан жалуется, что его никто не любит», – пишут журналисты.