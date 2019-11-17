Нефтяные трубы и красная кнопка: новые подробности скандального дела мужа депутатши Скороход

Депутат Верховной Рады от «Слуги народа» Анна Скороход обвинила власть в репрессиях. По запросу России в Украине задержали ее мужа-россиянина. Ситуацию на своей странице в Facebook прокоменнтировала Татьяна Чорновол.

«Подброшу дрова в очередной скандал в «зеленых» – обвинение Анной Скороход власти, которая репрессирует ее мужа», – пишет журналистка.

«Героиню этого скандала я давно «имела в виду». Потому подозревала, что она «слуга» Онищенко-Кадырова. Ведь команда СЭ упорно протягивала символ украинской коррупции в Верховную Раду на 93-м округе», – добавила она.

Сначала беглец Онищенко, во многом благодаря Богдану, – получил все решения судов, которые обязывали ЦИК зарегистрировать. Однако, публичный резонанс остановил ЦИК. Затем «Слуга народа» выставил на округ известную гимназистку, в которой ребенок от Онищенко, но публичный резонанс заставил их отозвать и эту кандидатуру. В момент появилась эта Скороход.

«И я подозревала, что она также от Онищенко. А Онищенко – это всегда угроза мегакоррупционных схем. Особенно сейчас, когда премьер-министр Алексей Гончарук. Ведь в 2015 году Гончарук в команде министра экологии Игоря Шевченко работал над отчуждением для Онищенко черноморского шельфа. Поэтому можете меня понять, что я просила журналистов присматривать за блондинкой из округа Онищенко. Тем более, что ее «потянуло» в топливный комитет», – отмечает Чорновол.

В частности, Чорновол получила от журналистов видео переписки в «Сигнал» Скороход с ее мужем, который может свидетельствовать о том, что она совсем не простое. Этот разговор был про «трубу» в Закарпатье. А в Закарпатье вообще интересные трубы. Например, нефтепровод «Дружба» («Укртранснафта») и нефтепровод «ПрикарпатЗападтранс» Медведчука. Неизвестно, о котором нефтепровод общается супругов.

«Но меня насторожило сама суть общения – депутат от «Слуги народа» обсуждает (в контексте «трубы») со своим мужем-то человека, «которую надо оставить», – подчеркивает Чорновол.

«Леха» (Алексей Алякин) пишет в Скороход: «в целом ситуация по Закарпатье такая – вся Безопасность была в теме воровства с нефтепроводов. Там сейчас происходит зачистка. По человеку справку отдельно сделают».

Скороход отвечает так мужу: «Попросили уйти его люди, которые там давно сидят, ничего не объясняя. Надо его там оставить. Там просто руководство поменялось…»

«С этого вырванного контекста, конечно, мало понятно, о чем идет речь, но разговор между супругами явно с «коррупционный душком», – отмечает Чорновол.

Ведь нардепу Скороход нужно какую-то конкретного человека оставить на трубе, и почему эти вопросы для нее решает ее муж – беглец из России. Что это у него за влияние такие и на кого? И зачем?

Підкину дрова в черговий скандал у «зелених» – звинувачення Ганною Скороход влади, що репресує її чоловіка.Героїню… Geplaatst door Тетяна Чорновол op Zaterdag 16 november 2019

«Кстати, согласно новости, действительно «трубы» в Закарпатье последние два года очень страдали от налетов. Злоумышленники врезались в трубопроводы для кражи нефтепродуктов. Причем, особенно активно воровали у Медведчука – в нефтепроводе было не сырая нефть, а … бензин», – подчеркивает Чорновол.

Конечно, конкретные выводы на основе таких скупых фактов не сделаешь. Но история с Скороход очень сомнительна, и сомнительной она стала не сейчас, а с тех пор, когда команда СЭ упорно протягивала в Верховную Раду Онищенко и в результате получила Анна Скороход.

«А то, что против ее мужа репрессии сейчас заказные – это факт. Не трогала его ГПУ (даже освободило из-под домашнего ареста), а тут вдруг задержало и угрожает Скороход выдачей в РФ. И все это аккурат после очередного «выходки» жены, не проголосовала за снятие моратория на землю. Может не на ту «трубу» присело супругов? Может этика «Слуг» в другом: нардепам нельзя садиться на «трубы», но и нельзя голосовать «красной» кнопкой? …», – подытожила Чорновол.