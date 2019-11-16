“Четвертая власть” в опасности: как “слуги народа” вводят политическую цензуру?

Есть важная политическая аксиома, наиболее точно определяющая демократические процессы во власти. Ее суть состоит в том, что абсолютно невозможно защитить демократию методами, несовместимыми с самой демократией.

Как только для защиты демократии начинают использовать недемократические методы, система перестает быть демократией. Эта простая истина известна всем защитникам свободы слова. Старожилы движения помнят, сколько лет в Украине добивались декриминализации клеветы и сколько попыток предпринималось депутатами разных созывов для ее возвращения, пишет на страницах издания «Фокус» политический эксперт Татьяна Попова.

«В предыдущем созыве за неполных 5 лет были десятки попыток ввести цензуру тем или иным способом: Законопроект №2050а (цензура в АТО), №6676 и №6688 (внесудебная блокировка сайтов). К сожалению, не все новоизбранные нардепы, министры, представители новой власти знакомы с этой многолетней борьбой», – пишет эксперт.

Поэтому время от времени в высказываниях или предложениях к обсуждению звучат вопросы/предложения, сразу же вызывающие острую полемику. Причем часто не только в широком медиасообществе, но и в новосозданном Совете по свободе слова при президенте.

Есть, правда, два исключения: даже саму идею введения уголовной ответственности за распространение недостоверной информации единогласно отвергли все члены Совета из присутствующих на первом собрании.

«И насколько я знаю, после переговоров представителей Совета с министром Бородянским он стал придерживаться такой же позиции. В общем, уголовной ответственности за фейки не будет. Административная ответственность, возможно, появится: может быть, адаптируют что-то из европейского законодательства для противодействия фейкам, но не более», – подчеркнула Попова.

Второе исключение, поддержанное большинством членов Совета, – осуждение поведения пресс-секретаря президента Юлии Мендель относительно Андрушко. Не знаю, имеет ли шанс заявление Данилы Яневского, написанное на Юлю в полицию, но то, что такое поведение со стороны пресс-секретаря недопустимо, согласны все члены Совета.

По идее национальной пресс-карты мнения в Совете разделились. Есть несколько членов Совета, поддерживающих такую идею. Но большинство все-таки не разделяет энтузиазма. Аргументы у неразделяющих следующие: уже существуют пресс-карты НСЖУ, для работы в ООС – пресс-карты выдает Минобороны.

«Зачем создавать еще одну пресс-карту? И уж точно никто не планирует давать государству дополнительные рычаги в разделении журналистов на «правильных и неправильных», это никогда даже не обсуждалось, и информация об обратном является манипуляцией. Прошлая власть своими заявлениями/акциями против журналистов и так наделала достаточно глупостей в разделении/буллинге журналистов. Нерационально, чтобы новая власть шла по этим же граблям», – отмечает Попова.

Еще одним спорным моментом является идея, высказанная Александром Ткаченко относительно введения штрафов для убыточных СМИ. Как ни странно, один из членов Совета, относящийся достаточно оппозиционно к части депутатов действующей коалиции, поддержал эту идею, «чтобы оставались только эффективные СМИ».

«Тут я высказалась категорически против. Потому что такие ограничения ударят в первую очередь по медиастартапам и по неолигархическим СМИ. У олигархов же всегда будет возможность через рекламные бюджеты других своих бизнесов поддержать свои медиаканалы. Уж если вводить санкции по финансированию СМИ, то скорее исключительно на финансирование из России», – подчеркнула Попова.

Причем не только от госструктур, но и по финансированию от больших российских компаний. Мы еще не ставили на голосование этот вопрос, но надеюсь, что смогу убедить большинство членов Совета не поддерживать идею введения штрафов для украинских СМИ.

«Основными целями Совета мы видим усиление защиты журналистов, усовершенствование методов работы с журналистами органов государственной власти (тут и на центральном, и на региональном уровне предстоит много работы) и экспертная помощь в гармонизации законодательства со странами ЕС. Это и давно обещанный Европейскому союзу новый закон об аудиовизуальных услугах, и усиление прав журналистов, и защита их персональных данных (личные данные тысяч журналистов все еще доступны в отдельной базе на сайте «Миротворец»), и, возможно, адаптация немецкого закона по противодействию языку ненависти и/или французского по противодействию фейкам», – отмечает Попова.

Европейское законодательство в информационной сфере есть сейчас и должно оставаться теми красными линиями, за которые наши субъекты законодательной инициативы не должны выходить. Будь я их пиарщиком, посоветовала бы им даже не пытаться обсуждать выход за эти красные линии и помнить, что «все, что стоит на пути у информации, будет без сожаления сметено самой историей».