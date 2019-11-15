Украина выставлена на торги или откуда Коломойский взял цифра в $100 млрд

Коломойский, которого считают тайным правителем Украины при Зеленском, готов выставить страну на продажу Путину, если тот предложит сумму не меньшую, чем он предлагал Турчинову и Порошенко за оккупацию Крыма, но получил отказ на эту сделку.

По признанию «тайного диктатора» олигарха Игоря Коломойского Украина должна лишится своего суверенитета, независимости и продаться России за сотню миллиардов долларов. Именно такой финал клоунского бенефиса Владимира Зеленского ожидает украинцев, пишет на своей странице в Facebook журналистка и писательница Ирина Аниловская.

«Ну вот наконец, то, чего ожидали уже давно, состоялось. Глашатай будущего и тайный, впрочем, уже давно не тайный, управитель государства господина Коломойский, наконец-то, публично высказал все то, ради чего, собственно говоря, и состоялся этот президентский клоунский бенефис Зеленского и что в душе лелеют многие из его нынешнего окружения», – пишет писательница.

Получается, что Украина должна прекратить сопротивление и продать свою независимость России за 100 миллиардов долларов. На каждую продавшуюся голову приходится примерно две с половиной тысячи долларов. То есть, семья из четырех человек получит за проданную Родину примерно десять тысяч зеленых.

«Не очень много, конечно, но и немало в общем то – можно купить недорогую машину, жене шубу или даже сделать первый взнос за долгожданную квартиру. Много чего можно сделать за деньги от продажи своей страны», – отмечает Аниловская.

И если кто-то думает, что желающих будет мало, тот ошибается. Много будет желающих.

В первых рядах пойдут те, кто давно об этом мечтает, а если за это заплатят, то совсем отлично. Голосовавшие за «бубочку» будут вслед за ними, он их быстро убедит очередным роликом. За этими подтянутся те, которым Украина без надобности, а десять тысяч это десять тысяч.

«Да только вряд ли их надежды оправдаются. Не для того Беня с друзьями Украину выставил на торги, чтобы с другими делится. Весь гешефт от сделки вся эта компания положит себе в карман», – подчеркивает Аниловская.

Эта цифра 100 миллиардов прозвучала не случайно. Примерно такую же сумму предлагал Путин Турчинову, а потом Порошенко за то, чтобы они закрыли глаза на аннексию Крыма и вернулись к обычным отношениям с Россией. Оба категорически отказались.

«Похоже, что нынешняя попытка имеет шансы на успех. По крайней мере от президента мы до сих пор не дождались ни слова возражения. Впрочем, точно так же как не дождались его реакции на историческую победу нашей страны над Россией в трибунале ООН на прошлой неделе, или на дикие приговоры «судов» нашим офицерам патриотам, воевавшим на самых опасных участках фронта и сидящим сейчас в тюрьме по фальшивым обвинениям, или на информацию о 17 Мерседесах и 24 квартирах Слуги, который никогда раньше не работал в бизнесе и на многое другое», – отмечает Аниловская.

Ну вот наконец, то, чего ожидали уже давно, состоялось. Глашатай будущего и тайный, впрочем, уже давно не тайный,… Geplaatst door Ирина Аниловская op Donderdag 14 november 2019

Слуги неизвестно какого народа умудрились словами ничего не решающего ничтожного «руководителя» фракции пробормотать, что они оказывается не согласны с продажей Украины за 100 миллиардов долларов. Правда, после этого опять полное молчание. Да и кто их вообще будет спрашивать.

«Итак, Украина выставлена на торги. Вместе с землей и крепостными – мудрым украинським нарідом. Крепостные выбрали себе барина и его кнут упоительно свистит над их головами. Но ничего, ведь главное лишь бы не Порошенко, правда же?», – резюмирует Аниловская.