Двойные стандарты Дубинского: экс-глава Киевской ОДА раскрыл новые факты деятельности депутата
На интервью скандально известного «слуги народа» Дубинского отреагировал экс-губернатор Киевщины Бно-Айриян, на которого и взъелся нардеп, судя по тону его интервью.
Хулиган и матершинник нардеп Александр Дубинский, под «критику» которого попадают и свои и чужие, взъелся на губернатора Киевщины, о чем рассказал в своем интервью изданию «Киев Власть». Реакцией на это интервью поделился на своей странице в Facebook сам экс-председатель Киевской областной государственной администрации Михаил Бно-Айриян.
«Сегодня днем я обрадовался – увидел новое интервью «народного» депутата Украины по 94 округу Александра Дубинского изданию «Киев Власть», – пишет экс-чиновник.
«Почему обрадовался? Думал, что наконец услышу крутую историю о честном происхождении миллионных капиталов журналиста и честную исповедь о десятках квартир, о котором недавно рассказал всей стране «Bihus.Info» в программе «Ищем талант», – добавил он.
Но в результате – нет, только разочарование. К сожалению, в указанном интервью, исповеди не было. Практическое все интервью, как ни странно, было посвящено … мне. Вижу, не даю покоя депутату-квартирнику.
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«Поскольку большинство того, что там было озвучено, – откровенная ложь и манипуляция, прокомментирую некоторые ключевые пассажи этого весьма комплементарного интервью. Я мог бы не отвечать, но уверен, что общество должно четко понимать мотивы», – отмечает Бно-Айриян.
Запомните одно. Там где Дубинский, там всегда мотив. Он один. И он всегда просматривается.
«Ну что, поехали», – подчеркивает Бно-Айриян.
Первое. Дубинский и история с «Лифтом». Как я уже неоднократно говорил публично, еще в июле Офис президента Украины четко довел до всех новых руководителей областей – кандидаты на должности руководителей районных государственных администраций могут рассматриваться командой президента только после того, как они пройдут отбор в специальной съемной компаний, специализирующаяся на поиске руководителей высшего звена, через так называемую процедуру «Лифт».
«Для меня это было обычная практика. В «Укрэнерго» мы так искали много специалистов среднего и высшего звена. Удобно. Быстро. И эффективно», – отмечает Бно-Айриян.
Инициатива Офиса президента была логичной, ведь многие из чиновников не были связаны с регионами. Плюс при том нагрузке, было, заниматься профессиональным отбором кадров, было бы крайне сложно.
«Поэтому сейчас очень смешно наблюдать, как «народный» депутат пытается критиковать эту систему отбора кандидатов. В то же время он постоянно обходит в критике того, кто ее инициировал. Вот что он сказал дословно: «Потому что вся эта история с «Лифтом» придуманная не ясно кем и не ясно для чего», – отмечает Бно-Айриян.
Так вот. Всю этау «историю» инициировал президентом Владимир Зеленский. А поддерживала его команда, в частности, Сергей Трофимов.
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«Это прекрасно известно «народном» депутату, но на президента наезжать нельзя, потому что, во-первых, страшно и не по Сеньке шапка. Во-вторых, еще, пожалуй, не дали команды. Поэтому весь поток негатива направленный на кого? Правильно – на меня», – уточняет Бно-Айриян.
Второе. Дубинский и «достойные» люди. На самом деле, Александр Дубинский мне предлагал целый список людей – глав РГА и … их заместителей.
«Переслано этот список был мне по телефону в начале августа», – подчеркивает Бно-Айриян.
Вот этот перечень. Александр Покрышка – Васильковской РГА (Виталина Кудрявцева– заместитель), Александр Гомон – Обуховская РГА (Денис Сичевой – заместитель), Дмитрий Науменко -Бородянська РГА Андрей Гордницький – Вышгородская РГА (заместитель – Мария Решетникова), Владимир Луцков – Бородянский РГА (заместитель – Татьяна Ольховик), Игорь Гинджелицький – Иванковская РГА (Олег Бережной – заместитель), Дмитрий Савчук – Полесская РГА.
«Как вы видите, в этом списке нет Андрея Шевченко и Татьяны Омельченко, о которых упоминает «народный» депутат. Это еще одно свидетельство откровенной лжи, к которой я так привык», – отмечает Бно-Айриян.
При личной встрече Михаил Бно-Айриян сказал Александру Дубинскому, что все его люди должны подаваться на «Лифт». И пройти все тестирования и собеседования. И если они успешно это сделают, последняя собеседование будет уже у меня.
«Кроме того, я честно сказал, что для меня все равны. И при всем уважении к «народному» депутата, его миссия – законотворчество и отстаивания интересов своих избирателей, общение с реальными людьми и решения их проблем, а не назначения людей на должности моей вертикали «любой» ценой», – отмечает Бно-Айриян.
Третье. Дубинский и команда Терещук. Когда я увидел «список» от Дубинский, то в глаза бросилось первую фамилию – Александр Покрышки. Его мне очень активно сватал Александр Острянин, полковник полиции, занимавший должность руководителя аппарата, когда я вступил в должность главы региона.
«Такое совпадение было очень странно, но на самом деле оно подтвердило слухи, долеталы ко мне постоянно – на «народного» депутата работали члены команда моего предшественника», – отмечает Бно-Айриян.
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И, вуаля, Дубинский в интервью это подтверждает. Михаил Шкурин. Бно-Айриян не будет рассказывать об этом человеке и чем она занималась в администрации, хотя знаю немало. Пусть журналисты Киевщины в этом направлении поработают – там есть о чем написать.
Четвертое. Дубинский и мой профессиональный опыт. Более всего меня усмихнув пассаж обо мне, как такого, кто, цитирую, «не имеет второго опыта, кроме как тратить деньги с корпоративной карточки с тёлки в ночных клубах».
«Ну, во-первых, опыт у меня немалый, в отличие от журналиста квартирника, в различных структурах и компаниях. Белые зарплаты, публичные декларации в отличие от того, кто избегает декларирования в принципе», – подчеркивает Бно-Айриян.
«Во-вторых, человеку, который живет семейной жизнью, трудно осознать, что «телка» – это детеныш коровы, а не женщина, рождающая ей детей. Ну а о корпоративную карту и ночные клубы даже комментировать не буду. Полный абсурд из уст человека, который вообще не понимает, как построены финансы государственного предприятия», – добавил Бно-Айриян.
Пятое. Дубинский и наши встречи. На самом деле в моем кабинете «народный» депутат был дважды. Однажды со всеми мажоритарщиками, на следующий день после объявления результатов. Это была общая встреча-знакомство. И один раз через три недели. Все!
«Но если вы внимательно почитаете интервью, то у вас сложится впечатление, что у нас были постоянные какие-то диалоги. Но это просто манипуляция. Я занимался регионом, депутат – политикой и скандалами. Цель – показать, что я не слушал его жизненных советов», – отмечает Бно-Айриян.
Советов не было. А вот постоянная попытка навязать мне свой «повестку дня» была. И когда он понял, что со мной так не получится, я самостоятельный человек и я не дам построить «свои» вертикали в моей области, началась упорная информационная компания против меня.
Шестое. Дубинский и заместители Москаленко и Кононенко. «Народный» депутат давно обвинял меня в том, что я держу старых заместителей. Но он, как всегда, не договаривает правды. А правда заключалась в том, что назначить своих заместителей мне просто не давали. И пока не было новых заместителей, увольнять старых заместителей, которые несли политическую, юридическую и уголовную ответственность за свою работу, было бы просто глупо.
«И, внимание, вишенка на торте. В тот единственный раз, когда ко мне приехал депутат-квартирник, он вступился за друга моего зама, которого я освободил накануне. Вернее, одну. Звали ее Алла Арешкович, которая вела только одно направление – здравоохранение», – подчеркивает Бно-Айриян.
Алла Александровна, в принципе, профессиональный человек, но Бно-Айриян был против того, чтобы целый заместитель вел только одно направление – для этого достаточно профильного руководителя департамента. Тем более, что накануне освобождения у меня была встреча с Министром здравоохранения Ульяна Супрун, после которой я принял соответствующее кадровое решение.
«Но каково было мое удивление, когда во время встречи «народный» депутат сказал, что это было неправильное решение, поскольку она единственная порядочная фахививчиня-реформаторка в моей команде. На мой вопрос, как же так, он же сам постоянно говорил в эфирах, что все заместители назначались в области по квоте Москаленко-Кононенко, он улыбнулся и сказал, что «пятилетка закончена» и в стране новый Президент и все обязательства обнулены», – отмечает Бно-Айриян.
Вот такая «правда» и прекрасные двойные стандарты от «народного» депутата. Одних можно оставить, а других нельзя.
«И, я же говорил, всегда ищите мотив в Дубинский. На самом деле, этому есть очень логичное объяснение, которое заключается в хороших отношениях Аллы Александровны с «орбитами» Александра Дубинский, о чем, кстати, я сказал ему во время этой встречи», – подчеркивает Бно-Айриян.
И, наконец, седьмое. Дубинский и линейный ускоритель. Вы, наверное, все помните все об этих обвинениях, что якобы мы нажились на окнохворих и закупили аппарат на 20-25% за его реальной стоимости. Были истерические посты, сюжеты «плюсов».
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«25 млн грн я выделил из ресурса перевыполнение бюджета по результатам 9 месяцев. Еще 45 млн грн нашел в себе Департамент здравоохранения.», – отмечает Бно-Айриян
И, кстати, вся информационная атака началась после того, как было перераспределены средства внутри департамента. Но не с лекарств, а по закупке различного оборудования, которое не было столь критично, нежели линейный ускоритель для онкобольных.
«Так вот, хочу сказать, что аппарат был куплен уже после моего увольнения. И на 15% от первоначальной стоимости. Именно Prozorro, которое стало объектом критики депутата-квартирника, и честная конкуренция между участниками позволили настолько снизить цену (Максим Нефедов ты реально создал крутую систему). Об этой закупке даже «ВВС» написали», – отмечает Бно-Айриян.
«А знаете, в чем самая циничнисть ?! Она заключается в том, что с 1 ноября в областном онкоцентре работает только ОДИН линейный ускоритель. У второго аппарата закончилась лицензия. А значит 15-20 пациентов, в том числе из округа депутата-квартирника, не получают жизненно важное облучения», – добавил он.
И на сегодня несмотря на проведенный тендер линейный ускоритель так и не заказано. Но это не беспокоит «народного» депутата, которому важнее «телки», «дурачки» и малииновий чай.
И последнее. Дубинский и малиновый чай. Да, это правда Этот экологически чистый продукт Бно-Айриян привез с Киевщины, с Тетиевского района, и угощал всех гостей. И ничего плохого в этом не видит.
Друзі, привіт усім!Сьогодні вдень я зрадів – побачив нове інтерв’ю «народного» депутата України Олександр Дубінський – Слуга Народу – Округ 94 ресурсу КиевВласть – Новости Киева. Чому зрадів? Думав, що нарешті почую круту історію про чесне походження мільйонних капіталів журналіста та чесну сповідь про десятки квартир, про який нещодавно розказав усій країні BIHUS.info в програмі «Мамин талант».Але ні. На жаль, сповіді не було. Практичне усе інтерв’ю, як не дивно, було присвячено…мені. Бачу, не даю я спокою депутату-квартирнику. Оскільки більшість того, що там було озвучено, – відверта брехня та маніпуляція, прокоментую деякі ключові пасажі цього вельми комплементарного інтерв’ю. Я міг би не відповідати, але впевнений, що суспільство повинно чітко розуміти мотиви.Запамятайте одне. Там де Дубинський, там завжди мотив. Він один. І він завжди проглядається.Ну що, поїхали. Перше. Дубинський та історія з «Ліфтом». Як я вже неодноразово казав публічно, ще в липні Офіс Президента України чітко довів до усіх нових очільників областей – кандидати на посади керівників районних державних адміністрацій можуть розглядатися командою Президента лише після того, як вони пройдуть відбір у спеціальної найнятій компаній, що спеціалізується на пошуку керівників вищої ланки, через так звану процедуру «Ліфт». Для мене це було звична практика. В «Укренерго» ми так шукали багато фахівців середньої та вищої ланки. Зручно. Швидко. І ефективно. Ініціатива Офісу Президента була логічною, адже багато з нас не були пов’язані з регіонами. Плюс при тому навантаженні, яке було, займатися професійним відбором кадрів, було б вкрай складно. Тому зараз дуже смішно спостерігати, як «народний» депутат намагається критикувати цю систему відбору кандидатів. Водночас він постійно оминає критики того, хто її ініціював. Ось що він сказав дослівно: «Потому что вся эта история с “Лифтом” придуманная не ясно кем и не ясно для чего».Так от. Вся ця «історія» ініціювана Президентом Володимир Зеленський. А підтримувана його командою, зокрема, Сергієм Трофімовим. Це прекрасно відомо «народному» депутату, але на Президента наїжджати не можна, тому що, по-перше, страшно та не по савці свитка. По-друге, ще, мабуть, не дали команди. Тому весь потік негативу направлений на кого? Правильно – на мене. Друге. Дубинський та «достойні» люди. Насправді, Олександр Дубинський мені пропонував цілий список людей – голів РДА та…їх заступників. Пересланий цей список був мені по телефону на початку серпня.Ось цей перелік. Олександр Покришка – Васильківської РДА (Віталіна Кудрявцева- заступник), Олександр Гомон – Обухівська РДА (Деніс Сичевой – заступник), Дмитро Науменко -Бородянська РДА, Андрій Гордницький – Вишгородська РДА (заступник – Марія Решетнікова), Володимир Луцков – Бородянська РДА( заступник – Тетяна Ольховик), Ігор Гінджелицький – Іванківська РДА (Олег Береговий – заступник), Дмитро Савчук – Поліська РДА.Як ви бачите, в цьому списку немає Андрія Шевченка та Тетяни Омельченко, про які згадує «народний» депутат. Це ще одне свідчення відвертої брехні, до якої я вже так звик. При нашій зустрічі я сказав Олександру, що всі його люди мають подаватися на «Ліфт». І пройти всі тестування та співбесіди. І якщо вони успішно це зроблять, остання співбесіда буде вже в мене. Крім того, я чесно сказав, що для мене всі рівні. І при всій повазі до «народного» депутата, його місія – законотворчість та відстоювання інтересів своїх виборців, спілкування з реальними людьми та вирішення їх проблем, а не призначення людей на посади моєї вертикалі «будь-якою» ціною. Третє. Дубинський та команда Терещука. Коли я побачив «список» від Дубинського, то в очі кинулося перше прізвище – Олександра Покришки. Його мені дуже активно сватав Олександр Острянин, полковник поліції, який обіймав посаду керівника апарату, коли я вступив на посаду очільника регіону. Таке співпадіння було дуже дивно, але насправді воно підтвердило чутки, які долетали до мене постійно – на «народного» депутата працювали члени команда мого попередника. І, вуаля, Дубінський в інтерв’ю це підтверджує. Михайло Шкурін. Не буду розказувати про цю людину і чим вона займалася в адміністрації, хоча знаю немало. Нехай журналісти Київщини в цьому напрямі попрацюють – там є про що написати. Четверте. Дубинський та мій професійний досвід. Більше всього мене усміхнув пасаж про мене, як такого, хто, цитую, «не имеет другого опыта, кроме как тратить деньги с корпоративной карточки с тёлками в ночных клубах». Ну, по-перше, досвід в мене не малий, на відміну від журналіста-квартирника, в різних структурах та компаніях. Білі зарплати, публічні декларації на відміну від того, хто уникає декларування в принципі. По-друге, людині, яке не живе сімейним життям, важко усвідомити, що «телка» – це дитинча корови, а не жінка, яка народжує їй дітей. Ну а про корпоративну картку та нічні клуби навіть коментувати не буду. Повний абсурд з вуст людини, яка взагалі не розуміє, як побудовані фінанси державного підприємства. Пяте. Дубинський та наші зустрічі. Насправді в моєму кабінеті «народний» депутат був двічі. Один раз з усіма мажоритарниками, на наступний день після оголошення результатів. Це була загальна зустріч-знайомство. Та один раз через три тижні. Все! Але якщо ви уважно почитаєте інтерв’ю, то у вас складеться враження, що в нас були постійні якісь діалоги. Але це просто маніпуляція. Я займався регіоном, депутат – політикою та скандалами. Мета – показати, що я не слухав його життєвих порад. Порад не було. А от постійна спроба нав’язати мені свій «порядок денний» була. І коли він зрозумів, що зі мною так не вийде, я самостійна людина та я не дам побудувати «свої» вертикалі в моїй області, почалася завзята інформаційна компанія проти мене. Щосте. Дубинський та заступники Москаленка та Кононенка. «Народний» депутат давно звинувачував мене в тому, що я тримаю старих заступників. Але він, як завжди, не договорює правди. А правда полягала в тому, що призначити своїх заступників мені просто не давали. І поки не було нових заступників, звільняти старих заступників, які несли політичну, юридичну та кримінальну відповідальність за свою роботу, було б просто нерозумно.І, увага, вишенка на торті. В той єдиний раз, коли до мене приїхав депутат-квартирник, він заступився за одного мого зама, якого я звільнив напередодні. Вірніше, одну. Звали її Алла Арешкович, яка вела лише один напрям – охорону здоров’я. Алла Олександрівна, в принципі, професійна людина, але я був проти того, аби цілий заступник вів лише один напрям – для цього було достатньо профільного керівника департаменту. Тим паче, що напередодні звільнення в мене була зустріч з Міністром охорони здоров’я Уляна Супрун, після якої я прийняв відповідне кадрове рішення. Но яке було моє здивування, коли під час зустрічі «народний» депутат сказав, що це було неправильне рішення, оскільки вона єдина порядна фахівівчиня-реформаторка в моїй команді. На моє запитання, як же так, він же сам постійно говорив в ефірах, що всі заступники призначалися в області по квоті Москаленка-Кононенка, він посміхнувся та сказав, що «пятилетка закончена» і в країні новий Президент і всі зобов’язання обнулені. Ось така «правда» та прекрасні подвійні стандарти від «народного» депутата. Одних можна залишити, а інших неможна. І, я же казав, завжди шукайте мотив у Дубинського. Насправді, цьому є дуже логічне пояснення, яке полягає в гарних стосунках Алли Олександрівни з «орбітами» Олександра Дубинського, про що, до речі, я сказав йому під час цієї зустрічі. І, нарешті, сьоме. Дубинський та лінійний прискорювач. Ви, напевно, всі пам’ятаєте всі про ці звинувачення, що нібито ми нажилися на окнохворих та закупили апарат на 20-25% за його реальної вартості. Були істеричні пости, сюжети «плюсів».25 млн грн я виділив з ресурсу перевиконання бюджету за результатами 9 місяців. Ще 45 млн грн знайшов в себе Департамент охорони здоров’я. І, до речі, вся інформаційна атака почалася ПІСЛЯ того, як було перерозподілені кошти всередині департаменту. Але не з ліків, а з закупівлі різного обладнання, яке не було настільки є критичним, а ніж лінійний прискорювач для онкохворих. Так от, хочу сказати, що апарат був куплений вже ПІСЛЯ мого звільнення. І, на 15% від початкової вартості. Саме Prozorro, яке стало об’єктом критики депутата-квартирника, та чесна конкуренція між учасниками дозволили на стільки знизити ціну (Max Nefyodov ти реально створив круту систему). Про цю закупівлю навіть ВВС написали (пруф – https://www.bbc.com/ukrainian/features-50301102). А знаєте, в чому найбільша цінічність?! Вона полягає в тому, що з 1 листопада в обласному онкоцентрі працює лише ОДИН лінійний прискорювач. У другого апарату закінчилася ліцензія. А значить 15-20 пацієнтів, в тому числі з округу депутата-квартирника, не отримують життєво важливе опромінення. І станом на сьогодні попри проведений тендер лінійний прискорювач так і не замовлено. Але це не турбує «народного» депутата, якому важливіші «телки», «дурачки» і малииновий чай. І останнє. Дубинський та малиновий чай. Так, це правда 😊 Цей екологічно чистий продукт я привіз з Київщини, з Тетіївського району, та пригощав усіх гостей. І нічого поганого в цьому не бачу.Вибачте за довгий текст. Але це було потрібно, а реальні мотиви таких собі «Маминих талантів» ставали усім зрозумілим.Насправді мотив цього інтерв`ю – не я. Це просто моя робота та позиція настільки зачіпили его «народного». Насправді реальний мотив цього інтерв`ю – це вперше заявити про готовність очолити виборчий штаб на місцевих виборах наступного року на Київщині. Я би 20 разів подумав на вашому місці, Дмитрий Разумков (Дмитро Разумков) David Braun (Давид Арахамия) Олександр Корниенко (Oleksandr Korniyenko) – у людини великі проблеми з цінностями. А це вже не змінити. Ihor Darmostuk Антон Подлуцкий (Anton Podlutskyi) (Anton Podlutskyi) ви хоч наступного разу, коли будете писати такі комплементарні інтерв`ю, скажіть – я вам питань накидаю. І чекаю на цікаві матеріали за мотивами цього посту – там багато нових фактів.
Geplaatst door Mykhailo Bno-Airiian op Donderdag 14 november 2019
«Извините за длинный текст. Но это было нужно, а реальные мотивы неких «Маминых талантов» становились всем понятным», – подчеркивает Бно-Айриян.
На самом деле мотив этого интервью – не Бно-Айриян. Это просто работа предстедателя ОГА и позиция настолько затронуло это все «народного» Дубинского. На самом деле реальный мотив этого интервью – это впервые заявить о готовности возглавить избирательный штаб на местных выборах в следующем году на Киевщине.
«Я бы 20 раз подумал на вашем месте, Дмитрий Разумков, Давид Арахамия, Александр Корниенк – у человека большие проблемы с ценностями. А это уже не изменить», – отмечает Бно-Айриян.
«Игорь Дармостук, Антон Подлуцкий вы хоть в следующий раз, когда будете писать такие комплементарные интервью, скажите – я вам по накидываю. И жду интересные материалы по мотивам этого поста – там много новых фактов», – подытожил он.