Муж депутатши «Слуги народа», которая жалуется на политические репрессии: кто он

«Слуга народа» Скороход обвинила власть в репрессиях. По словам Скороход, ее мужа-россиянина задержали по запросу России. Но чуть позже выяснились интересные подробности этого дела.

Депутат Верховной Рады от «Слуги народа» Анна Скороход обвинила власть в репрессиях. По запросу России в Украине задержали ее мужа-россиянина, передает «Левый Берег».

«Сегодня за то, что я не голосовала так, как мне указывала фракция, по поручению одного из замов администрации президента моего мужа задержали незаконно. Основанием стали мои голосования в зале, отстаивание государственной собственности на ГТС, а также красная кнопка против открытия рынка земли», – сказала Скороход с трибуны парламента.

По ее словам, основанием для задержания стал запрос Российской Федерации от 2017 года.

Лидер фракции «Слуги народа» Давид Арахамия сказал, что партия к этому не имеет никакого отношения.

«Давайте называть вещи своими именами. Если вы загуглите гражданского мужа госпожи Скороход, то все поймете. Мы как политическая партия не имеем к этому никакого отношения. Но то что госпожа Скороход неоднократно обращалась в народным депутатам и предлагала деньги [за решение вопроса], то это факт», – сказал депутат.

В кулуарах парламента Скороход заявила журналистам, что ей «звонили из Офиса президента и говорили, чтобы я так не делала» не голосовала против земли.

«Кто это, я не могу сказать. Мне также об этом говорил Арахамия», – сказала Скороход.

В то же время она добавила, что не собирается выходить из фракции СН и вступать в другую фракцию.

Чуть позже появилась информация, что народный депутат от «Слуги народа» Анну Скороход собираются исключить из фракции. Причиной является то, что ее помощник оказался завербованным агентом России.

Как сообщает корреспондент «Обозревателя», вопрос об исключении парламентария из фракции вынесет лично глава фракции Давид Арахамия.

«Итак, стало известно, что вопрос об исключении Анны Скороход из фракции вынесет лично глава фракции Давид Арахамия. Кроме того, он рассказал, что супруг Скороход посещал заседания профильного комитета, где рассматривался закон об анбандлинге, т.е. реструктуризации «Нафтогаза». Там мужчина предлагал нардепам взятки», – говорится в сообщении.

Гражданский муж Скороход – бывший владелец российского банка «Пушкино» Алексей Алякин.

Сбежав из России, давние бизнес-партнеры Павел Фукс и Алексей Алякин избежали возврата гигантских долгов, получили украинское гражданство и обзавелись хорошими связями. А связи и деньги в Украине решают почти все.

Российский бизнесмен разыскивается Министерством внутренних дел России по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Постановлением Тверского районного суда Москвы от 10 марта 2016 года он был заочно арестован.

В Украине он является владельцем строительной компании «Прогрес Буд» (Борисполь, Киевская область).

В 2013 году бизнесмен получил украинское гражданство, но 30 июля 2018 года Государственная миграционная служба аннулировала это решение.

О том, как и почему российские миллионеры оказались в нашей стране, об их «взаимодействии» и бизнесе, что они натворили в России, а также о судебных процессах в Украине, писала редакция «Обозревателя».

Банкир из РФ стал липовым бойцом на Донбассе

Недавно СМИ облетело видео с плачущим депутатом Верховной Рады от партии «Слуга народа» Анной Скороход. А уже 2 ноября она пришла на эфир программы «Голос народа» на телеканале «112 Украина» вопреки запрещающему решению фракции.

Вместе с Анной на эфир явился и бизнесмен Алексей Алякин, которого СМИ осторожно упоминают, как ее гражданского мужа. Это «секрет Полишинеля», однако об этом позднее. Отметим, что Алякин впервые за долгое время появился на телевидении, и тому есть веские причины.

Кто же такой Алексей Алякин?

Украинцы узнали об Алякине после его задержания в Киевской области сотрудниками Службы безопасности Украины. Речь шла об экстрадиции гражданина РФ. Однако все оказалось не так просто.

История была громкой. И большую роль в защите Алякина сыграла сотрудница его компании, впоследствии ставшая его супругой, а затем – и депутатом от партии «Слуга народа». Источники утверждают, что «продвижение» гражданской жены проспонсировал именно Алякин – сделав таким образом себе страховку от «наездов».

В 2018 году, в разгар судебной эпопеи в Украине, защита банкира давила на патриотические чувства украинцев. Мол, как можно выдавать стране-врагу человека, который воевал против РФ на Донбассе? В частности, адвокаты утверждали, что банкир проходил службу в добровольческих подразделениях «Аратта» и «Айдар», обеспечивал участников АТО работой и жильем. Это также утверждала и Анна Скороход.

Однако никаких доказательств насчет «я_воевал», да и настоящего волонтерства – не было. К примеру, командира 8 отдельного батальона УДА «Аратта» Андрея Гергерта информация о том, что Алякина связывают с его подразделением, несказанно удивила.

«Алякин никогда не воевал в «Аратте». Он бизнесмен. Она нам даже не помогал и не был нашим волонтером. Единственное – он когда-то устроил двух наших ребят на работу. За это у меня попросили выписать ему благодарность. Помню, я это сделал. На этом вся его помощь закончилась», – Гергерт.

Тот факт, что на защиту Алякина встал Пашинин, имя которого уже некоторое время связывают с батальоном «Аратта», комбат объяснял давними дружескими связями этих двух людей. По информации Гергерта, Алякин финансово участвовал в создании фильмов, в которых еще в России снимался звезда «Грозовых ворот». В любом случае, все, что говорит Пашинин в контексте истории с Алякиным, в батальоне просили считать его личной позицией.

В «Айдаре» – ни среди бойцов, ни среди помогающих подразделению волонтеров – тоже не отыскался ни один человек, слышавший что-либо о связях Алякина с этим подразделением.

Что имеем в сухом остатке? Публично Алякина с АТО связывают лишь его адвокаты, его же супруга и уехавший из России актер, который познакомился с экс-банкиром еще в России.

Мошенничество в особо крупных

Добавим, что Алякин получил украинское гражданство в 2013 году. Именно осенью того года банк «Пушкино», привлекший 24 миллиарда рублей частных вкладов, из-за потери платежеспособности лишился лицензии Центробанка РФ.

СМИ сообщали, что к этому моменту Алякин официально уже продал не только свою долю в «Пушкино» (хотя по некоторым данным, продолжал им владеть), но и другие свои банки, помельче – «Кедр», «Интеркапитал-банк», «Оскский», «Маст-банк». В феврале 2014-го состоялась продажа последнего – «Юникорбанка».

В 2013 году Алякин объявил себя банкротом. А его задолженности перед кредиторами на тот момент достигли 500 миллионов рублей.

Обвинял Алякина в мошенничестве и его бывший бизнес-партнер, известный бизнесмен Сергей Полонский. Согласно обвинениям Полонского, Алякин вывел из его компании Potok средства и недвижимое имущество на общую сумму более 2 миллиардов рублей.

Впрочем, этой истории претензии российской судебной системы к Алякину не касались. В декабре 2015 года Тверской райсуд Москвы санкционировал его заочный арест по обвинению в якобы организации крупных хищений из банка «Пушкино» – речь шла о сумме около 10 млрд рублей. Подельники Алякина уже получили сроки и отбывают наказания.

В федеральный розыск Алякин был объявлен 24 сентября 2015 года, а 20 ноября того же года его фамилия появилась в базе Интерпола.

Обратим внимание на важный момент: Алексей Алякин очень плотно взаимодействовал с российским олигархом Павлом Фуксом. В частности, по тому же банку «Пушкино», «Совкомбанку» и строительному бизнесу в Москве. А там просто афера на афере.

К слову, ответственности из-за мошенничества Павел Фукс тогда избежал. Утверждают, что именно благодаря «крыше» в ФСБ РФ, с которой его связывало (по утверждению российских источников) многолетнее сотрудничество.

Однако это была «отсрочка приговора». В октябре 2019 года Таганский суд Москвы принял решение о заочном аресте Павла Фукса. В России оценили ущерб от мошенничества одиозного олигарха в размере 14 млрд рублей (5,3 млрд гривен). Павел Фукс был объявлен в международный розыск.

Бизнес в Украине

По состоянию на сегодняшний день Алексей Алякин является учредителем двух юридических лиц, зарегистрированных в Киевской области. В еще одной компании он директор.

Его гражданская жена Анна Скороход, уже будучи народным депутатом, продолжает оставаться подписантом ТОВ «БК «ПРОГРЕС». Что вызывает определенные вопросы.

Документы опубликованные журналистами. Документы опубликованные журналистами. Документы опубликованные журналистами. Пред 1 из 3 След

Отметим, что Анна Скороход до января 2019 года также была соучредителем этой строительной компании.

Также на сегодняшний день нардеп Скороход является единственным учредителем ТОВ «БК «ПРОГРЕС-41». Ее часть уставного капитала – 11 млн гривен.

В 2015 году она оформила на себя право собственности на четыре земельных участка площадью около 9 га в Бориспольском районе Киевской области. И в том же году передала их в пользование вышеупомянутому ТОВ «БК «ПРОГРЕС» (где остается подписантом).