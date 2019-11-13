Переобулся: Коломойский теперь готов сдать Украину России

За последние пять лет в фактической войне между Украиной и Россией погибли более 13 тысяч человек – это, как многие говорят, попытка Украины сорвать оковы колониального хозяина и продвинуться ближе к Западу, пишет на страницах «The New York Times» журналист Антон Трояновский, перевод статьи опубликовал на своей странице в Facebook, народный депутат Верховной Рады, экс-глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев.

«Эта статья в «The New York Times». В ней Коломойский, бизнес-партнер и, по всей видимости, наставник Зеленского, говорит прямо – Украина должна лечь под Россию. Итак, карты открыты. Читайте. Обязательно читайте!», – пишет Арьев, приводя перевод подготовленный его помощниками.

Тут президент питає, що українська делегація зробила, аби не пустити Росію в ПАРЄ? В 2014 вигнали, в 2015 вигнали… Geplaatst door Volodymyr Ariev op Donderdag 27 juni 2019

В самом начале этой войны решающей фигурой был миллиардер по имени Игорь Коломойский, который потратил миллионы долларов на боевую подготовку и экипировку бойцов и помог остановить российское продвижение в 2014 году.

«Но господин Коломойский, который сейчас широко воспринимается как влиятельный в Украине деятель, учитывая его роль в спонсорстве недавно избранного президента Владимира Зеленского, пережил большую смену ориентиров: пора, по его словам, отказаться от Украины на Запад и вернуться обратно в сторону России», – пишет в своей статье Трояновский.

«Они все равно сильнее. Мы должны улучшить наши отношения», – сказал он, сравнивая власть России с силой Украины. «Люди хотят мира, хорошей жизни, они не хотят воевать. А вы – Америка – «заставляете нас воевать и даже не даете нам денег за это».

По его (Коломойского) словами, «финансирование со стороны России может заменить кредиты МВФ, которые подтолкнули к антикоррупционным реформ, которые раздражают закрепленные бизнес-интересы Украины».

«Мы возьмем у россиян 100 млрд долларов. Я думаю, что они охотно дали бы нам их уже сегодня», – сказал г-н Коломойский. «Какой самый быстрый способ решить проблемы и восстановить отношения? Только деньги ».

Для господина Коломойского вражда с США является личной. Он говорит, что считает, что он является объектом F.B.I., который, как сообщается, начал расследование финансовых преступлений в деятельности Коломойского. Фиона Хилл, бывший советник Белого дома по вопросам Европы и России, заявила законодателям, что она «очень обеспокоена» влиянием господина Коломойского на господина Зеленского.

«Джордж Кент, высший чиновник Государственного департамента, заявил, что он сказал господину Зеленскому, что его готовность порвать с господином Коломойским – «тем, кто имел такую ​плохую репутацию» – будет лакмусовой бумагой, испытанием на его независимость. И Уильям Тейлор, исполняющий обязанности посла в Киеве, заявил, что предупредил господина Зеленского: «Он, господин Коломойский, усиливает свое влияние в вашем правительстве, что может привести к краху», – подчеркивает Трояновский.

Господин Коломойский сказал, что если он был бы президентом Украины, он продолжал бы расследование, которые начал господин Трамп. На вопрос, не отразится ли это рикошетом по Украине в случае победы демократов на президентских выборах в следующем году, господин Коломойский ответил: «Если они с нами попрощаются, мы поедем в России». Российские танки будут размещаться вблизи Кракова и Варшавы», – сказал он. «Ваш НАТО сбросит штаны и купит «Памперс».

«Господин Зеленский проводил предвыборную агитацию на антикоррупционной платформе, обязавшись избавить Украину от влияния олигархов, которые захватили контроль над основными активами страны после распада Советского Союза. Он пообещал, что господин Коломойский не будет иметь особых полномочий в его администрации», – отмечает Трояновский.

«Но есть всесторонние признаки того, что влияние господина Коломойского растет, и комментарии олигарха о важности восстановления связей с Россией, вероятно, вызывают беспокойство среди критиков господина Зеленского, которые уже считают, что президент готов подорвать украинские интересы для заключения кремлевского мирного соглашения», – подытожил он.