До нового года от мифа про несистемность Зеленского не останется ничего, – расследователь

Президентство Зеленского имеет все шансы стать рекордно коротким по времени пребывания у власти. А ведь все так хорошо начиналось…

За Владимира Зеленского и его партию голосовали не потому что он и его партия предлагали стратегию мира и экономического роста, а потому что они показались людям другими, пишет на своей странице в Facebook журналист-расследователь Николай Ткач.

«Не обязательно умными – а другими. Зеленский и его партия вообще фактически ничего не предлагали, кроме демонстрации своей несистемности», – пишет журналист, говоря о создаваемом «слугами народа» мифе об инаковости.

В то же время, про созданный миф уже можно говорить, как в известной поговорке – «свежо предание – да верится с трудом». И совсем не исключено, что этот сюжет станет рекордно коротким за всю украинскую политическую историю. Мифом о полете «политического Икара», который опалил крылья на солнце власти и утонул в трясине общественной слякоти.

«До Нового года (если так пойдет и дальше) от этого мифа не останется ничего. А потом этим ничем поставят руководить Тимошенко, Хорошковского и какое-то железнодорожное колесо Пинчука, только что вернувшееся из Гарварда», – подчеркивает Ткач.

После того как Зеленский и его партия получили фантастическую поддержку на выборах, они ассимилировались в кратчайшие сроки. Сегодня витрина власти ведет себя словно они в той власти находятся не несколько месяцев, а года с 2012-го.

«Как у Оруэлла свиньи, которые обещали не иметь ничего общего с людьми, уже ходят в костюмах на задних лапах на дне рождения Суркиса, принимают Хорошковского, посещают Коломойского и заглядывать в их окна со скотного двора «некрасиво». Потому что они же не такие, как те, что были раньше», – отмечает Ткач.

Никто даже не пытался летать эконом-классом, не ставить друзей на высокие должности, объявлять войну украинскому списку Форбс. «Смотрящие», «кураторы». Все, как в лучших домах и традициях украинской политики.

«Политические нувориши, быстро и незаслуженно получившие моновласть просто за счет критики системы, сейчас становятся органическим ее продолжением, и будут органично «биты» такой же критикой», – отмечает Ткач.

За Зеленського і його партію голосували не тому що він і його партія пропонували стратегію миру та економічного… Geplaatst door Mykhailo Tkach op Dinsdag 12 november 2019

Разговоры в тесле – единственное что осталось нового у новых лиц. И этот миф очень быстро развеется, когда большие каналы крупных олигархов решат просто показать, как президент Зеленский пересаживается из бронированного мерседеса с белым кожаным салоном в теслу Богдана для записи видеоролика и поддержания имиджа парня из народа, а потом снова пересаживается в мерседес.

«И мне кажется, они пока этого не делают только потому что кто-то пообещал угодить всем. А так не бывает», – подвел итог Ткач.