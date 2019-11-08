Приграничный терроризм: ФСБ вербует украинцев в приграничных областях

В поле зрения вражеских спецслужб часто попадают граждане, проживающие в приграничных областях Украины, которые ериодически посещают родственников в России.

Шантажом, угрозами, запретом въезда в Россию ФСБ заставляет украинцев согласиться на негласное сотрудничество. Именно о таких методах «убеждения» сообщил Службе житель Черниговщины, которого ФСБ заставила подписать письменное обязательство о сотрудничестве во время его пребывания в России, сообщает пресс-служба ведомства.

«По заданию фээсбешников человек должен был собирать информацию о режиме охраны и личном составе военных объектов на территории Черниговщины. Иначе чекисты угрожали создать «проблемы» для него и его родственников в РФ», – говорится в сообщении.

ФСБ вербує мешканців прикордонних областей «Щоб у родичів не було проблем», – ФСБ вербує мешканців прикордонних областейДо поля зору ворожих спецслужб часто потрапляють громадяни, які мешкають у прикордонних областях України та періодично відвідують родичів у РФ.Шантажем, погрозами, забороною в`їзду до Росії ФСБ змушує українців погодитися на негласне співробітництво.Саме про такі методи «переконання» повідомив Службі мешканець Чернігівщини, якого ФСБ змусила підписати письмове зобов’язання про співпрацю під час його перебування в Росії.За завданням ефесбешників чоловік мав збирати інформацію про режим охорони та особовий склад військових об’єктів на території Чернігівщини. Інакше чекісти погрожували створити «проблеми» для нього та його родичів у РФ..Незважаючи на залякування після повернення додому, українець відразу звернувся до СБУ.Нагадуємо, що добровільне повідомлення про спроби залучення іноземними спецслужбами до конфіденційного співробітництва звільняє громадян від кримінальної відповідальності. Geplaatst door Служба безпеки України op Vrijdag 8 november 2019

«Несмотря на запугивание, по возвращении домой украинец сразу обратился в СБУ», – добавляют в сообщении.

СБУ напоминает, что добровольное сообщение о попытках привлечения иностранными спецслужбами к конфиденциальному сотрудничеству освобождает граждан от уголовной ответственности.

Напомним, что СБУ выявило влияние ФСБ на «патриотические» группы в соцсетях.