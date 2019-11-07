Российско-германский сговор: зачем Берлин спасает «Северный поток-2»

Согласно европейскому законодательству, этот газопровод подпадает под действие газовой директивы ЕС. То есть «Газпром» не сможет быть собственником газопровода и продавцом газа одновременно. А это, в свою очередь, скажется на объемах российского газа, которые будут переправляться с помощью «Северного потока-2», пишет Виталий Портников на страницах «Espreso.TV».

«Но при этом действие новой газовой директивы Европейского Союза не распространяется на трубопроводы, которые построены до 23 мая 2019 года. «Северный поток-2» до этого времени достроить не удалось, хотя Россия предпринимала все возможные попытки, чтобы добиться окончания строительства».

И, кстати, задержка с разрешением на продолжение строительства газопровода в территориальных водах Дании многими наблюдателями объяснялась как раз желанием ЕС подвести «Северный поток-2» под действие новой директивы.

«Правящая коалиция Германии в поправках к законопроекту о ратификации обновленной газовой директивы предлагает, однако, фактически отказаться от даты 23 мая и заменить ее формулировкой «существующие инвестиции». Проще говоря – исключить из юрисдикции газовой директивы не только построенные, но и строящиеся газопроводы. Хотя уже сейчас понятно, что такой подход может привести к серьезному конфликту между Берлином и Еврокомиссией, так как очевидно ставит под сомнение саму суть газовой директивы», – отмечает Портников.

И вот тут возникает простой вопрос: «Зачем немецкое правительство это делает? Зачем идет на такой конфликт? Зачем пытается создать преференции для «Газпрома» вопреки закону?»

«И ответ на этот вопрос, к сожалению, прост. Несмотря на все декларации о том, что транзит газа через украинскую ГТС должен продолжаться, Берлин делает все возможное, чтобы исключить саму техническую необходимость такого транзита. А вместо этого – обеспечить его устными договоренностями Ангелы Меркель и Владимира Путина. То есть – пустотой», – подчеркивает Портников.

Если «Северный поток-2» подпадет под действие европейского законодательства, тогда «Газпрому» так или иначе нужны будут дополнительные объемы для транспортировки своего газа в Европу. Если, например, «Газпром» решит остановить украинский транзит, то и Европа не замерзнет – так как будет получать сырье из других источников, и Украина сможет наладить получение сырья реверсным путем.

«Потеряет только «Газпром» – в деньгах. Понятно, что в случае принятия в Кремле решения о завоевании Украины деньги могут оказаться не самым важным фактором, но во всех остальных случаях потеря прибыли – это сдерживающий момент. И сама Германия от подпадания «Северного потока-2» под действие обновленной газовой директивы ничего не потеряет», – отмечает Портников.

Но если немецкие усилия увенчаются успехом, транзит по украинской ГТС может завершиться уже в следующем году. Ну или через год – после того, как Россия «докажет» европейцам, какой Украина ненадежный партнер.

«И у Кремля будут развязаны руки – и для шантажа, и для войны. Заинтересованность в этом России вполне понятна», – подчеркивает Портников.

«Непонятно только, в чем состоит немецкий интерес», – подытожил он.