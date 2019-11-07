Включают режим “Счастье”: экс-министр прогнозирует зачистку медиапространства Украины

Новая власть отчаянно боролась с пророссийскими каналами и кумом Путина, но обыскать решила телеканал «Прямий».

Государственное бюро расследований утром 7 ноября пришло с обыском к владельцу телеканала «Прямий», бывшему народному депутату и экс-главе КГГА Владимиру Макеенко, сообщил сегодня днем сам телеканал. Самого Макеенко на месте не было, но дело вовсе не в этом, пишет на своей странице в Facebook экс-министра инфраструктуры Владимир Омелян.

Бывший депутат Владимир Макеенко стал владельцем телеканала «Тонис», на базе которого потом создали «Прямий», весной 2017 года. До этого «Тонис» связывали с сыном бывшего президента Александром Януковичем.

Во время предвыборной президентской кампании канал «Прямой» откровенно поддерживал Петра Порошенко, которому также принадлежит «5 канал». Летом 2019 года Макеенко заявил, что у Порошенко будет опцион (первоочередное право) на покупку телеканала.

Партия Порошенко «Европейская солидарность» заявила, что обыск у Макеенко связан с бывшим первым заместителем главы Администрации Президента Андрем Портновым.

«Телеканал «Прямий» остается одним из немногих средств массовой информации, который не поет осанну президенту Зеленскому. Именно с этим мы связываем обыски в офисе Владимира Макеенко, который является владельцем телеканала «Прямий»… Мотивы власти понятны – построение в Украине режима путинского образца, когда правящее монобольшинство уже поставило под контроль президента Зеленского все правоохранительные структуры и суды», – говорится в заявлении политсилы.

Партия намерена обращаться в европейские и международные организации и считает подобные действия не отвечающими стандартам европейской демократии.

«Л – логика! На самом деле, все еще печальнее», – подчеркивает Омелян.

Поскольку команде Зеленского нечем похвастаться в экономической плоскости: резкого роста зарплат и пенсий не произойдет, дорог, кстати, тоже не будет, тарифы вырастут и ближе к власти олигархи «требуют большего» – это надо включать режим «Счастье».

«Беларуско-российский режим «Счастье», который пытются повторить в Украине – это полная зачистка медиа пространства под единого мудрого вождя. Атакуют журналистов всех мастей и каналов с единственной целью: в стране голо-босо, но вы гордитесь, потому что у вас Зе», – отмечает Омелян.

Если не будет альтернативной точки зрения, не будет оппозиции – тогда режим «Зе» имеет шанс дотянуть до очередных выборов 5 лет. В противном случае, учитывая его полную некомпетентность и фактическую работу против Украины – их политическая жизнь ограничится одним годом.

Нова влада відчайдушно боролася з проросійськими каналами і кумом Путіна, але обшукати вирішила телеканал «Прямий».Л -… Geplaatst door Volodymyr Omelyan op Donderdag 7 november 2019

«А инвестировано «украинскими и российскими партнерами» так много. Грех терять «без боя», – подчеркивает Омелян.

Поэтому: сначала зачистка медиа-каналов и журналистов-расследователей, дальше блоггеров, а в конце этой истории за неосторожный лайк или разговор на кухне можно будет получить реальное тюремное заключение.

«Как в стране-примере-почтиуженеагрессоре – России … «Украина – не Россия!», – подытожил Омелян.