Дело в Путине: Портников объяснил почему Трамп ненавидит Украину

Информация о том, что американский президент Дональд Трамп ненавидел Украину с первых дней своего пребывания на посту главы государства может показаться сенсацией разве что тем американцам, кто узнал об Украине только после публикации стенограммы телефонного разговора Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским, пишет на страницах издания «Belsat TV» журналист и публицист Виталий Портников.

«В статье из «The Washington Post» удивляет не эта ненависть, а удивление американских чиновников, которые никак не могут понять причин «иррациональной» ненависти Трампа.

А ненависть эта вполне рациональна. Трамп в самом деле – и он никогда не скрывал этого ни во время предвыборной кампании, ни после нее – хочет договориться с Путиным. Война в Украине и аннексия Крыма – серьезное препятствие для «сделки» с российским президентом. И дело даже не в том, на кого Трамп возлагает ответственность за этот конфликт, может быть даже для него это не очень важно. Дело в том, что нельзя любить препятствие», – пишет публицист.

Трамп в самом деле ценил своего бывшего главу предвыборного штаба Пола Манафорта, который был известен своими тесными связями с бывшим украинским президентом Виктором Януковичем и верхушкой Партии Регионов. Манафорт «погорел» из-за Украины, да вдобавок скомпрометировал Трампа.

«Трамп на самом деле назначил своим первым помощником по национальной безопасности Майкла Флинна, который не скрывал своих тесных связей с Кремлем и даже присутствовал на праздновании 10-летия пропагандистского телеканала «Russia Today», где оказался рядом с самим Путиным. То, что Флинн обсуждал с российским послом в США возможность отмены антироссийских санкций, которые были введены из-за Украины – тоже правда. И то, что Трамп был вынужден отправить Флинна в отставку не потому, что сам этого хотел, а потому, что Флинн стал фигурантом одного из первых громких скандалов в его администрации – тоже правда», – подчеркивает Портников.

«Так с какой стати Трампу любить Украину? По большому счету, его личное отношение к этой стране не сильно отличается от отношения Владимира Путина», – уточняет он.

Путин ненавидит Украину просто за то, что она есть и еще не стала частью или сателлитом его государства. Трамп ненавидит Украину за то, что она стала досадным препятствием для его возможной «сделки» с Путиным и совместного противостояния китайской экономической экспансии.

«Можно сказать, что оба политика живут в мире собственных иллюзий, но именно они принимают решения, которые в конечном счете определят наше ближайшее будущее.

И в этом смысле еще одной иллюзией было считать, что Трамп вдруг полюбит Украину, когда познакомится с Зеленским», – отмечает Портников.

Потому что дело вовсе не в Зеленском или в Порошенко, а в Украине как таковой. Но иллюзией является и то, что личная ненависть Трампа может стать фундаментом американского отношения к Украине. Не может. Потому что Трамп, в отличие от Путина – не только человек, который принимает решения. Это еще и институция президента, которая взаимодействует с другими институциями. Именно благодаря этому Соединенные Штаты все время пребывания Трампа на посту президента помогали Украине и не благоволили к России.

«Пытаться очаровать Трампа, как это делал Зеленский во время пресловутого телефонного разговора – неблагодарное и бессмысленное дело. Трампу все равно, кто там на другом конце провода. Ему нужно победить на предстоящих выборах и, наконец, добиться «сделки» с Путиным. Возможно, он даже считает, что во время второго срока осуществить это будет проще», – подчеркивает Портников.

Но с Трампом – президентом США нужно и можно сотрудничать. Не помогать Трампу-кандидату, а сотрудничать с Трампом-президентом во всем, что касается помощи Украины и сдерживания России.И привлекать к этому сотрудничеству другие американские институции – конгресс, госдеп, Пентагон, гражданское общество, медиа. Потому что только так можно превратить антипатию Трампа в дружеские намерения.

«Если украинскому президенту удастся удержаться от искушения «подыграть» американскому коллеге, Киев переживет этот период раздражения Трампа, сколько бы он ни длился. Но если искушение окажется сильнее, Украина рискует вызывать раздражение уже не только у Трампа, но у всей политической Америки», – подытожил Портников.