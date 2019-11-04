“Медведчуковское го…но”: Черновол нашла доказательство причастности депутата “Слуги народа” к куму Путина

Кого Зе набрал? Как копнешь – вылезает украинофобское чмо с воровскими замашками.

Журналистка Татьяна Чорновол заинтересовалась биографией адвоката Зеленского – депутата «Слуги народа» Качуры Александра Анатольевича, который угрожает бросить за решетку депутата «ЕС» Софию Федину. Это по его заявлению «на сто процентов свой» Рябошапка начал уголовное преследование, разбирает ситуацию на страница в «Chornovol.Info» журналистка Татьяна Чорновол.

«Сразу нашла фотодоказательство, что он «медведчуковские» г … Его фото с символикой «Украинского выбора» было на сайте медведчуковской организации. Сейчас фото удалили, но оно осталось в скринах в твиттере. Под фото написано, что Александр Качура – лидер Соломенской организации «Украинский выбор», – пишет журналист.

Если кто-то думает, что это можно подделать, может зайти в базы регистрации предприятий. Александр Качура в определенное время даже был руководителем «Украинского выбора».

«Перед ним был сам Медведчук, после него также сам Медведчук», – отмечает Чорновол.

А теперь заметьте, когда он был вместо Медведчука.

«Во время Майдана!!! И это не реванш? Антимайдановец сажает майдановку … Но это еще не все», – подчеркнула Чорновол.

Если смотреть на бизнес-связи Александра Качуры в реестрах предприятий, то легко проследить, что именно он занимался юридическим сопровождением «похода» украинофоба и извращенца Анатолия Шария на выборы в Верховную Раду.

«Помните, внезапно оказалось, что Партия Шария (проект Портнова для нужд Зеленского) уже три года, как формально существует. Этим занимался лично Александр Качура», – подчеркнула Чорновол.

«Итак, это зеленое медведчуковское г… еще и отец партии Шария», – добавила она.

И в заключении своего расследования Чорновол подчеркивает, что Качура – это обычный воришка, который во время войны занимался минимизацией уплаты налогов в государственный бюджет. На верхнем скрине из реестров предприятий видно, что Качура является бенефециаром информационного агентства «Украинская позиция»

«А это ссылки на постановления суда. Это предприятие – фигурант уголовного дела по отмыванию средств – «незаконного перевода безналичных денежных средств в наличные», – отмечает Чорновол.

Кстати, определения 2018 – начала 2019 года. В это время Качура активно финансирует избирательную кампанию Зеленского. Сейчас эти уголовные дела закрыты.

«Так что, на-сто-процентов-свой Рябошапка вообще-то не Федину должен преследовать, а Качуру», – подытожила Чорновол.