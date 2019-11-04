Разоблачить самих себя: СБУ Баканова поймала коррупционеров из “Слуг народа”

В ходе следственных действий главное не выйти на самих себя, как это получилось у Зе-команды с расследование СБУ фактов коррупции.

Сам факт возможного получения депутатами «Слуги народа» взяток сильно разозлил президента Украины Владимира Зеленского. Он возможно и ожидал такого, но мирится с этим не стал, пишет редакция Telegram-канала «Zе! INSIDER».

«Дал указание САП открыть производство, а руководству фракции устроить показательную проверку на полиграфе, но как-то эта тема быстро сошла на тормозах», – пишет редакция Telegram-канала.

Причина такой резкой смены позиции в том, что пока Холодницкий думал, СБУ просмотрев видеоматериал из ВР Украины определило героев. К вмешательству СБУ никто не был готов, потому в руки СБУ попали многочисленные носители памяти.

«Именно с этих данных СБУ узнало о том, что г-н Корниенко (первый заместитель главы фракции) не просто знал о фактах попыток подкупа депутатов, но и знал все подробности и фамилии», – отмечает редакция Telegram-канала.

В ходе дела вышли на некоторых людей – которые предлагали деньги за решение вопросов.

«Узнав, что среди задержанных есть внештатный помощник одного депутата от ОБЗЖ, Корниенко впал в дикий шок и в ужасе сообщил это Зеленскому. Дело в том, что СБУ не зная (или зная?) вышло на представителя главного донора «Слуги народа». Поэтому вопрос быстро сошел на нет», – отмечает редакция Telegram-канала.

«И СБУ единственные кто выиграл в этой ситуации, обнародование такой информации может стоит Гаранту дороже чем Трампу разговор с Зеленским», – подытожила редакция Telegram-канала.