Пора искать замену: предшественник Яременко о скандале с главой комитета по международным делам

Если Яременко и дальше будет оставаться главой Комитета Верховной Рады по иностранным делам, это станет свидетельством полной недееспособности украинского парламента.

Журналистка, экс-нардеп Украины VIII созыва и бывшая председатель Комитета Верховной Рады по иностранным делам Анна Гопко считает инцидент с ее преемником на посту Богданом Яременко – достаточным основанием для сложения полномочий. Она заявила об этом в эфире «Громадського Радіо».

«Я хотела бы призвать президента Зеленского и руководство парламента сделать серьезные выводы и подойти к выбору преемника господина Яременко. Потому что после такого скандала, если вы проанализируете похожи скандалы, и в Конгрессе Соединенных Штатов Америки, и в Австрии в парламенте, и так далее даже были моменты, когда объявляли досрочные выборы или люди просто уходили с должности», – считает Анна Гопко.

«Когда страна воюет шестой год, защищает себя от агрессора, парламентской дипломатии, которая работает в усиление Министерства иностранных дел и президента, парламентская составляющая чрезвычайно важна», – утверждает бывшая глава комитета.

По мнению экс-председателя Комитета Верховной Рады по иностранным делам, подобное поведение должностных лиц может нести реальную угрозу интересам государства.

«Когда ты сейчас смотришь BBC Worldwide, DW, испанскую прессу – когда все пишут и связывают главы комитета с поиском проституток – и ты видишь везде это слово, очевидно, это позор. Мы прекрасно понимаем, что уже все послы, которые работают здесь уже отправили отчеты в свои столицы и такой человек не может представлять Верховную Раду вовне, так как не будет доверия. Нет уважения, значит, не будет авторитета. Если у человека есть такие определенные слабости, то спецслужбы различных государств разными провокациями могут дальше использовать это против государства», – объясняет Гопко.

Для решения скандальной ситуации Яременко должен отреагировать иначе, утверждает Анна Гопко.

«Западные партнеры не будут воспринимать серьезно ни Верховную Раду, ни Комитет по иностранным делам. Это вообще для них вопросы этики и стандартов. Я считаю, что несмотря на этот скандал, который уже состоялся, он сам должен проявить мужество, просто сказать, не ждать 3 дня, когда 3 фракции выразят возмущение и все начнут обсуждать эти детали. И общество будет, в отличие от важных проблем, эти 3 дня обсуждать какие-то скандалы», – считает она.

По мнению бывшего парламентария, сейчас президенту пора искать достойную замену господину Богдану Яременко.

«Поскольку это было в рабочее время, в то время, когда человек должен заниматься вопросом организации поездки, организации визитов комитета в Данию, например, принявшую решение о разрешении строительства Северного потока-2. Поэтому я считаю, что сейчас должны были бы искать достойную кандидатуру для того, чтобы человек мог достойно представлять интересы Украины на международной арене, развивать наши контакты», – отмечает Гопко.

Оставление на должности Яременко будет свидетельствовать о недееспособности украинского парламента, особо подчеркивает Анна Гопко.

«Потому что после такого скандала, как правило, если кто-то хочет умножить на ноль парламентскую дипломатию, тогда этот человек остается, а если хотят, чтобы было доверие – это очевидно и с моральной, этической и профессиональной точки зрения, просто было бы логично, чтобы он сложил полномочия председателя Комитета, передал другому человеку и было бы показано, что действительно мы живем в нормальной цивилизованной европейской стране », – говорит Гопко.