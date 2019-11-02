МИД Украины прокомментировал критику о кризисе отношений с Китаем

В МИД Украине ответили на вопросы которые задал Амелин по украинско-китайским отношениям и перспективам сотрудничества.

Внимательно ознакомились с перечнем просчетов на китайском направлении из серии «измена-все пропало», любезно предоставленных господином Анатолием Амелиным на своей странице в Facebbok, сообщает в этой соцсети пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

В ответ хотели бы кратко проинформировать по пунктам:

1) С 70-й годовщиной со дня провозглашения КНР китайских визави тепло поздравили президент Украины, премьер-министр, председатель Верховной Рады и министр иностранных дел.

«Получили в ответ письма благодарности», – говорится в сообщении министерства.

2) Кандидатура посла Украины в КНР проходит последние этапы согласования. Должность важна – нужен взвешенный подход.

«Это будет человек опытный и профессиональный, и чтобы был с уважением воспринят нашими китайскими партнерами», – отмечает МИД.

3) Назначение председателей украинских частей межправительственных комиссий по сотрудничеству со всеми странами мира (включая Китай) осуществляется в связи с изменением правительственной команды. Завершается процесс межведомственного согласования.

4) Не совсем понятно, о каком «проект закрыт денег больше не дадут» на 4 млрд долларов США говорит корреспондент. Во времена Януковича была достигнута договоренность о кредите в 3,656 млрд долларов на энергопроекты и кредит в 3 млрд долларов США на проекты в сельскохозяйственной отрасли.

«Что касается первого: да, Украина им не воспользовалась, поскольку планируемые объекты по газификации угля оказались на территории ОРДЛО, а новые проекты на такую сумму сторонами не были согласованы. Срок доступа к кредитным средствам закончился. Что касается зернового кредита: мы взяли первый транш 1,5 млрд долларов США. Все финансовые обязаны по кредиту выполняются в полном объеме и своевременно, в частности, по графику китайской стороне уже возвращено 300 млн долларов США», – подчеркивается в сообщении МИД.

«Кстати, никто нам 20 млрд не обещал, а если речь идет о проекте «Один пояс, один путь», то это другая история», – добавили в МИД.

Что касается «денег больше не дадут»: есть напомнить, что китайская сторона во время последнего заседания Комиссии в декабре 2017 подтвердила готовность рассмотреть проекты украинской стороны, которые предлагаются к реализации за счет китайских кредитных средств.

«К сведению сторонников китайских кредитов: все они сугубо коммерческие, а не льготные, с достаточно высокой процентной ставкой. К тому же, обязательным условием китайской стороны являются государственные гарантии, что является серьезной нагрузкой на государственный бюджет», – отмечают в МИД.

Перейдем к разморозке шагов, которые предлагает господин Амелин в своем сообщении:

1. Да, председатель украинской части Комиссии нужен, поскольку его отсутствие не позволяет перейти к практической проработке с партнерами даты следующего заседания.

2. Подкомиссий в составе Комиссии только 7, а не 12, как считает автор.

«Их заседания проходят согласно графику. Одно из них состоится уже в текущем месяце», – подчеркивают в МИД.

3. Посол будет назначен в ближайшее время.

4. Назначение советника по вопросам Китая при Президенте и Премьер-министре – идея интересная.

«А что будем делать с другими близкими нам странами-партнерами? Не много ли директоров по отдельным странам у нас будет? Должны внимательно изучить целесообразность такого решения», – отмечают в МИД.

5. Создание групп дружбы с отдельными странами в парламенте завершается. Однако, повлиять на данный момент не можем, поскольку депутаты записываются самостоятельно и самостоятельно выбирают руководителя такой группы.

6. Ну и главное. Диалог на уровне президентов нужен, но надо его соответственно подготовить.

Уважно ознайомилися з переліком прорахунків на китайському напрямі із серії «зрада-все-пропало», люб‘язно наданих паном… Geplaatst door Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine op Zaterdag 2 november 2019

«Должна быть четкая повестка дня переговоров и конкретная подготовительная работа по его содержательного наполнения. Над чем как раз Президент и работает», – особо подчеркивают в МИД.

«Всегда рады рекомендациям и критическим замечанием китаеведов, как господин Амелин», – подытожили в сообщении МИД.