Роковой миллион: суд обязал прокуратуру возобновить уголовное преследование Матиоса

В конце августа 2019 года Киевский апелляционный суд признал незаконным постановление о закрытии уголовного дела по факту вымогательства 1 миллиона долларов главным военным прокурором Анатолием Матиосом и его заместителем Дмитрием Борзых у семьи экс-налоговика Станислава Денисюка. Суд обязал прокуратуру возобновить производство, говорится в статье Петра Пуляева опубликованной портал «Антикор» со ссылкой на скандально известеное агентство «Вести.ua».

«Если при генпрокуроре Юрии Луценко это дело пытались вначале превратить в торпеду против главы САП Назара Холодницкого, а затем и вовсе решили закрыть, то сейчас – уже при новом главе ГПУ Руслане Рябошапке появился реальный шанс привлечь к ответственности Матиоса, его ближайшее окружение и в перспективе – самого генпрокурора Луценко».

«Вертолетное шоу» и задержание экс-налоговиков

Эта история началась еще 24 мая 2017 года, когда экс-глава налоговой администрации в Харьковской области Станислав Денисюк был задержан в рамках так называемого «вертолетного дела». Тогда, напомним, главный военный прокурор Анатолий Матиос открыто заявлял, что стремится возглавить создаваемое Государственное бюро расследований. И устраивал для этого яркие пиар-шоу.

«Одним из них стало задержание экс-сотрудников налоговых органов, которых на вертолетах и под камеры свозили в Киев, где их брифингом встречал лично Анатолий Матиос и глава МВД Арсен Аваков», – пишет журналист.

Налоговики были задержаны в рамках уголовного дела «преступной организации Януковича». Матиос инкриминировал налоговикам, а затем и самому экс-министру доходов и сборов Александру Клименко, организацию налоговых схем, от которых государство якобы пострадало на 96 млрд грн.

«Как стало известно позже, обвинение экс-налоговиков строится на некой анонимке от сотрудников Государственной налоговой службы, которая была написана на имя Матиоса спустя несколько дней после незаконной передачи этого производства в ведомство военной прокуратуры в мае 2016 года. Незаконной, поскольку к тому моменту экономическими преступлениями экс-чиновников уже должно было заниматься новосозданное НАБУ», – отмечает Пуляев.

Ряд задержанных сотрудников экс-налоговой тогда были сразу же выпущены под залог или личное обязательство по решению суда. Но часть экс-чиновников оставалась под стражей. По словам адвокатов задержанных, в их адрес поступали угрозы и оказывалось давление. Прокуроры вынуждали их признать вину и пойти на сделку со следствием.

«Так, экс-руководитель налоговой инспекции Ленинского района Луганска 58-летний Владимир Дубель был жестоко избит сокамерником в изоляторе временного содержания сразу после допроса прокурором следственного отдела управления процессуального руководства и надзора военной прокуратуры Евгением Грабовским, который не получил согласия от Дубеля сотрудничать со следствием», – подчеркивает Пуляев.

В августе 2017 года экс-глава налоговой инспекции Подольского района Киева Алексей Ярошенко умер от сердечного приступа. Его адвокат Юрий Иващенко утверждал, что, по информации близких, на Ярошенко жестко давили из военной прокуратуры, склоняли к сделке со следствием, угрожали уголовным наказаниями ему и его семье.

«Налоговый генерал из Харькова Станислав Денисюк был в числе тех, кто отказывался идти на сделку с подчиненными Матиоса. 60-летний фискал почти год провел под арестом в одиночной камере ИВС на Косогорном переулке в Киеве, и только в конце марта 2018 года он был переведен в СИЗО. Помещение налогового генерала именно в это учреждение прокуроры объясняли грозящей жизни Денисюка опасностью. Адвокаты же называли условия содержания Денисюка «изоляцией и пытками» и подали соответствующую жалобу в Европейский суд по правам человека», – отмечает Пуляев.

Само же «дело налоговиков» было передано в суд только в апреле 2019 года (почти через 2 года после задержания экс-налоговиков), но подготовительные слушания по нему так и не начались – как писали ранее «Вести», военные прокуроры начали игнорировать заседания.

Взятка в миллион для Матиоса и Борзых

По мнению экспертов, «вертолетное дело» Матиос и его подчиненные использовали для громкого пиара, а также для «обилечивания» экс-налоговиков. Как писал тогда сайт «Олигарх», со ссылкой на свои источники, «и громко распиаренное «вертолетное шоу» с задержанием бывших налоговиков, и обыски «Гулливера» являются частью одного большого плана, цель которого – пристегнуть к громкому делу максимальное количество лиц, которых можно успешно «раздроить» (то есть, заставить платить за решение возникших у них проблем)».

«Не миновала такая участь и Станислава Денисюка, о чем свидетельствуют детали уголовного производства №4201700000000180, которое было внесено в ЕРДР еще 1 июня 2017 года по ч. 4 ст. 368 УКУ (вымогательство взятки должностным лицом с угрозой использования или неиспользования служебного положения)», – подчеркивает Пуляев.

Согласно фабуле этого дела, к детям Денисюка – Денису и Татьяне, сразу же после задержания их отца обратились некие посредники. Они предложили решить проблемы с военной прокуратурой. Сумма «вознаграждения» за такие услуги была заявлена в размере 1 миллиона долларов, которая должна была быть передана главному военному прокурору Анатолию Матиосу и его заместителю Дмитрию Борзых. В обмен вымогатели обещали Станиславу Денисюку отмену уголовного преследования и конфискации имущества.

«Из материалов судебных дел и заявлений адвоката семьи Денисюка Сергея Вилкова следует, что 25 мая 2017 года дочери Денисюка Татьяне позвонила знакомая, некая Наталья Надточей. Надточей сообщила, что ее супруг Александр Клименко (не экс-министр, а однофамилец – «Вести») может помочь семье Денисюк решить их проблемы с правоохранительными органами. После телефонного разговора дети Денисюка встретились с Клименко, где он сообщил, что представляет интересы должностных лиц ГПУ и может за миллион долларов посодействовать в освобождении отца», – отмечает Пуляев.

«Сразу же после получения этого предложения дети Денисюка заявили о вымогательстве в генеральную инспекцию прокуратуры. Согласно материалам дела, Клименко во время дальнейших встреч выдвинул условие передать ему $200 тысяч, чтобы «продемонстрировать должностным лицам ГПУ серьезность намерений по решению вопроса», – подчеркивает Пуляев.

Передача денег под контролем правоохранительных органов состоялась 22 июня 2017 года. Деньги по требованию Александра Клименко передавались его супруге – Наталье Надточий. При этом, средства для этого были использованы не бюджетные, как обычно делается в таких случаях, а личные средства Татьяны Денисюк.

Посредники слились, деньги исчезли

Сразу после передачи денег пара Надточий-Клименко, как следует из судебных материалов, прекратила общение с детьми Денисюка. Вскоре посредник покинул пределы Украины, выехав за границу. При пересечении границы он не был задержан.

«Несмотря на пул собранных доказательств о его преступной деятельности даже сегодня этот мужчина не объявлен в розыск. Покрытой мраком осталась и судьба врученных ему денег. Искать ее следы в кабинетах высокопоставленных фигурантов дела о вымогательстве, к которым ездил на рандеву посредник, силовики не стали», – отмечает Пуляев.

В сентябре 2017 года адвокат Сергей Вилков, представляющий интересы семьи Денисюк, в эфире одного из телеканалов предоставил журналистам запись разговора дочери арестанта Татьяны с посредником. На нем она обсуждает детали «выкупа» отца, где называются имена трех мужчин, от которых зависит позитивное решение вопроса – «Толя, Юра и Ярик». Вилков пояснил, что речь идет о главном военном прокуроре Анатолие Матиосе, главе ГПУ Юрие Луценко и председателе Апелляционного суда Киева Ярославе Головачеве.

Переквалификация дела на мошенничество

Второе дыхание дело о взятке получило уже в ноябре 2017 года. Уголовное производство, возбужденное по заявлению детей Денисюка, из Генеральной инспекции ГПУ было передано в Департамент по расследованию особо важных дел, управление процессуального руководства которого на тот момент возглавляла Ольга Варченко (позже Варченко перешла на службу в Госбюро расследований).

«В департаменте Варченко сразу же изменили дело – с особо тяжкой статьи 368 УК Украины («получение взятки») его переквалифицировали на статью о мошенничестве (ст. 190 УК Украины), таким образов выведя сотрудников ГПУ из-под подозрений. Денисюки не были согласны с такой переквалификацией дела. Они подали ряд обращений в НАБУ с просьбой зарегистрировать уголовное производство в отношении Анатолия Матиоса по мотивам его возможной причастности к вымогательству взятки. Но ведомство Артема Сытника отвечало отказами», – подчеркивает Пуляев.

Тем временем, в рамках расследования производства №4201700000000180 следственные судьи Печерского суда дали доступ прокурорам к телефонным разговорам подозреваемых в рамках дела лиц 9 ноября 2017 года, а затем 8 декабря 2017 года – уже по ходатайству самого заместителя Генпрокурора Юрия Столярчука. Также суд разрешил доступ и к телефонным разговорам фигурантов 12 и 22 февраля 2018 года. Чьи именно телефоны прослушивались, узнать нельзя – в решениях суда они обезличены.

«Аквариумный скандал»: зачем Матиос давил на Денисюка

Но самый неожиданный поворот дело о вымогательстве у семьи экс-налоговика получило 6 марта 2018 года, когда глава специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий обнаружил в своем аквариуме «жучок». Это то самое знаменитое «аквариумное дело», которое возникло в ходе обострения противостояния между главой НАБУ Артемом Сытником и главой САП и чуть не привело к отставке последнего.

«Как выяснилось, жучок был установлен у Холодницкого именно в контексте этого дела Денисюка. Якобы, именно Холодницкий был бенефициаром получения этой взятки», – отмечает Пуляев.

Параллельно с этими событиями в марте 2018 года состоялось общение Вилкова и Денисюка-старшего с главным военным прокурором и его подчиненными – заместителем Дмитрием Борзых и прокурором Андреем Филюком. На этой встрече Матиос упрекнул сторону налогового генерала в попытке очернить его имя.

«Матиос также уведомил Денисюка о том, что под его дочь усиленно копают антикоррупционные органы, и вскоре Татьяне будет объявлено о подозрении. Также заместитель Луценко предложил детям налоговика обратиться с заявлением на имя Юрия Витальевича, в котором они просили бы поручить расследование производства о вымогательстве с них денег за освобождение отца в… Главную военную прокуратуру», – подчеркивает Пуляев.

«Он вел к тому, что найдет преступников, и вручит уведомление о подозрении тем, кто причастен к этому. Из его слов мы поняли, что он имеет в виду тех лиц, которые занимают высокопоставленные должности в Генпрокуратуре», – вспоминает детали этого диалога Вилков.

Из слов Анатолия Матиоса, следовало, что конечным бенефициаром получения денег от Денисюков выступал именно руководитель САП Назар Холодницкий. Но чета экс-налоговика не согласилась на предложение Матиоса. А после этого в отношении дочери Денисюка Татьяны, работавшей судьей в Хозяйственном суде Харьковской области, было возбуждено уголовное дело. Тут же у детей налогового генерала были проведены обыски, Татьяне было объявлено о подозрении в злоупотреблении служебным положением и вынесении заведомо неправосудного решения.

«11 апреля в Соломенском райсуде Киева состоялось заседание суда, где прокуроры настаивали на избрании дочери арестованного налогового генерала меры пресечения в виде ареста с альтернативой внесения залога в размере 6 млн грн. На этом заседании суда адвокат Вилков заявил, что преследование его клиентки напрямую связано с делом отца и желанием военных прокуроров получить от него сведения против Холодницкого», – отмечает Пуляев.

Адвокаты обратились к Юрию Луценко с просьбой «вернуть» расследование дела о вымогательстве любому другому структурному подразделению ГПУ, за исключением главной военной прокуратуры. Но это прошение так и не было удовлетворено генпрокурором.

Как взятка Матиоса чуть не поставила крест на карьере Холодницкого

Вместо этого 16 апреля 2018 года, генпрокурор Юрий Луценко на пресс-конференции дал понять, что отработка версии о возможной причастности к вымогательству денег у Денисюка со стороны Матиоса и Ко не нашла подтверждение.

«Было две версии. Первая – это мошенник, который не имеет никаких связей с чиновниками. Вторая – произошел слив информации, и все-таки кто-то из силовиков, возможно, причастен к этому мошеннику», – заявлял генпрокурор. И добавил, что следствие не нашло связи между посредниками и Матиосом, но наряду с этим – были зафиксированы контакты злоумышленников «в том числе и с окружением руководства САП».

Глава ГПУ утверждал: $200 тыс. дети налогового генерала передали под контролем правоохранителей «мошеннику» Клименко. Который затем вручил их некоему «гражданскому лицу». Позже этим «гражданским лицом» был назван Богдан Якимец, кум Назара Холодницкого. Именно в связи с этим и была получена санкция на прослушку Назара Холодницкого, которая затем вылилась в «аквариумную историю».

«В своем Facebook журналист Владимир Бойко (которого на тот момент считали близким к Матиосу) тогда писал, что супружеская пара Клименко и Надточей покинула пределы Украины в одну из европейских стран. По информации Бойко, Клименко – «известный прокурорский «решала», который знаком с рядом высокопоставленных силовиков, и в том числе – с директором НАБУ Артемом Сытником», – отмечает Пуляев.

В апреля 2018 года прокуроры все же провели ряд обысков и объявили о подозрении Александру Клименко и Наталье Надточей. После этого был проведен обыск и у Богдана Якимца, которого журналисты назвали «неформальным помощником» Назара Холодницкого.

Что было дальше с делом о взятке

Страсти по Холодницкому, против которого объединились Сытник и Луценко, бушевали до середины лета 2018 года. Главы НАБУ и ГПУ даже передали квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров жалобы на руководителя САП. В основу жалобы были положены детали из обнародованных аудиозаписей из кабинета Холодницкого, на которых речь шла о подстрекательстве свидетеля к даче неправдивых показаний, о сливе данных о предстоящих обысках и о прессинге на чиновников для принятия «правильных» решений. За это главу САП призвали уйти с должности. Его также обвиняли в препятствовании расследованию некоторых производств НАБУ.

«26 июля КДКП решила, что не станет увольнять его: Холодницкий получил только выговор. Директор НАБУ заявил, что обжалует выговор. Но уже к концу 2018 года СБУ закрыла уголовное дело против Холодницкого по подозрению в разглашении данных предварительного следствия», – отмечает Пуляев.

Но и дело о взятке также начали «спускать на тормозах». 8 октября 2018 года следственный судья Печерского суда Алексей Соколов постановил прокуратуре вернуть одному из тех, кого обыскали 27 апреля 2018 года 10000 долларов, поскольку они так и не были признаны вещественным доказательством. Были ли это деньги Якимца или же кого-то из четы Клименко-Надточей, неизвестно.

«А 6 июня 2019 года замначальника первого отдела процессуального руководства управления надзорной деятельности ГПУ Андрей Синюк и вовсе закрыл уголовное дело № 42017000000001800, в котором на тот момент фигурировали только Надточей и Клименко. В решении указывалось, что в ходе расследования, в т.ч. через негласные следственные (розыскные) действия факта вымогательства у детей Денисюка за освобождение их отца должностными лицами военной прокуратуры или любыми другими представителя ГПУ не было установлено», – подчеркивает Пуляев.

«Второе дыхание» дела о взятке Матиоса

Семья Денисюк пыталась оспорить закрытие дела в Печерском суде, но безуспешно. 30 июля 2019 года следственный судья Светлана Шапутько постановила, что в ходе расследования не найдено доказательств, что Надточий и Клименко вымогали эти деньги для Матиоса и Борзых.

«14 августа следственный судья Роман Новак также отказывает в жалобе адвокатов Денисюка на бездеятельность должностных лиц ГПУ», – отмечает Пуляев.

И так бы это дело и было похоронено, если бы не настойчивость семьи Денисюк. 30 августа 2019 года (за пару дней до увольнения Матиоса из главной военной прокуратуры) они добиваются победы в Киевском апелляционном суде, который постановил вернуть материалы уголовного расследования в ГПУ для проведения досудебного расследования.

«В своем решении апелляционный суд указывает, что расследование было проведено с нарушениями ст 9 КПК Украины в части обеспечения «всестороннего, полного и непредвзятого исследования обстоятельств уголовного производства». А следственный судья Печерского суда Светлана Шапутько не обратила внимание на эти нарушения и фактически продублировала их в своем постановлении», – подчеркивает Пуляев.

В своей апелляционной жалобе адвокаты Денисюка продолжают настаивать, что субъектами вымогательства миллиона долларов были непосредственно служебные лица ГПУ – Юрий Луценко, Анатолий Матиос и Дмитрий Борзых. У Денисюка считают, что в ходе следствия не были допрошены Матиос, Луценко и другие «неизвестные должностные лица», потому расследование не было полным.

«Также обращают внимание, что во время допроса Борзых 16 мая 2018 года он заявил, что свои показания он даст позже, однако повторный допрос так и не был проведен. Кроме того, сам Борзых был допрошен почти через год после начала досудебного расследования, а непосредственные фигуранты дела – Надточей и Клименко – не были допрошены вообще», – отмечает Пуляев.

Также в апелляции обратили внимание, что ГПУ вообще не имела права вести это расследование, поскольку оно находится в компетенции НАБУ.

«И если в прокуратуре под руководством Луценко это дело по тихому закрыли, то уже при новом главе ГПУ Руслане Рябошапке оно может получить второе дыхание», – подчеркивает Пуляев.

Напомним, что в рамках расследования «дела налоговиков Клименко» экс-главный военный прокурор Анатолий Матиос, его подчиненные Дмитрий Борзых, Виталий Опанасенко и Ольга Миргородская вступили в 2016 году в преступный сговор с предпринимателем Владиславом Дрегером с целью незаконного завладения активами частной компании и корпоративными правами на сумму 243 млн грн. С соответствующим заявлением о преступлении обратились в Национальное антикоррупционное бюро и Госбюро расследований представители компании «Юнисон груп».

«Военная прокуратура уже проводит проверку видео-признания донецкого бизнесмена Владислава Дрегера на предмет состава преступления», – подчеркивает Пуляев.

9 октября глава ГБР Роман Труба также подтвердил, что ведомство ведет несколько расследований по руководству военной прокуратуры времен Анатолия Матиоса, а также призывает сообщать о фактах его незаконного обогащения.

«Президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-марафона 10 октября заявил, что уволит главу СБУ Ивана Баканова, если будет доказано, что его консультирует экс-военный прокурор Анатолий Матиос», – подытожил Пуляев.