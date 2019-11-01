Урегулирование войны на Донбассе: как Россия подсовывает Зеленскому ‘троянского коня’

Политика новой власти Украины несет в себе явные угрозу суверенитету и независимости страны. Вместо того что бы огородится от России Зеленский затягивает в Украину кремлевских «троянских коней» – «ЛДНР».

Последние инициативы команды президента Владимира Зеленского по достижения «мира» с Россией на Донбассе ведут Украину к гибели, и отнюдь не фигурально. Про фактически очевидные опасности пишет редакция Telegram-канал «Власть».

«Терпеть не могу объяснять казалось бы очевидные вещи. Когда в ответ на элементарные умозаключения получаешь странное улюлюканье, дико хочется свалить куда подальше, чтобы спустя годы, глядя на закат, злорадно приговаривать «а я же говорил». Но валить особо некуда, так что приступим», – пишет редакция Telegram-канал.

Для начала стоит напомнить про финал Троянской войны. А то мало ли, вдруг и тут пробелы.

Многолетнее противостояние троянцев и греков. Ни одна из сторон не получает желаемого. Греки не могут прорваться в город, троянцы не могут отбросить противника от своих стен. Затянувшаяся ничья. И вот в один прекрасный день троянцы видят, что греки уплывают, оставив большого деревянного коня. Несмотря на предостережения, они радостно втаскивают этот «дар» в город. Ночью из коня выбираются лазутчики и открывают двери греческим войскам. Конец.

«Противостояние Украины и России длится больше 5 лет. Ни одна из сторон не получает желаемого. Нам нужно вернуть Донбасс и Крым на своих условиях. Путину нужна вся Украина. Ему нужно влияние на внутреннюю политику, блок движения на запад, включение в «общее ментальное пространство». Без Украины «империя» не складывается», – подчеркивает редакция Telegram-канал «Власть».

Сейчас 21 век, отмечает редакция Telegram-канал «Власть»: «не обязательно захватывать всю территорию противника, достаточно получить рычаги влияния». Засовывание «ЛДНР» в Украину на российских условиях это влияние обеспечивает. Но никак, переговоры застряли на месте.

«Мы тоже не выиграли. Не отбросили противника от своих стен. Но мы и не проиграли. Затянувшаяся ничья дает нам шанс стать сильнее и дождаться момента, когда соперник станет слаб. Может это произойдет через годы, может через десятилетия, может никогда. Но даже такая ничья лучше поражения. Лучше возврата под российское влияние», – подчеркивает редакция Telegram-канал.

Однако вместо указанного выше пути выматывания осень сильного противника команда президента Зеленского идет на весьма странный с точки зрения логики шаг. Впрочем давайте рассмотрим подробней.

«И вдруг мы ударными темпами начинаем выполнять минские соглашения, которые были заключены для того, чтобы остановить бойню, а не для того, чтобы их выполнять. Пять лет украинская дипломатия выискивала разночтения, затрудняя их реализацию. И тут – хлобысь! – формула Штайнмайера и погнали», – отмечает редакция Telegram-канал .

«Поэтому, когда Зеленский бьет в барабан, выкрикивая «Мир! Мир!», кто-то видит в нем великого миротворца. А я вижу человека, который, не ведая, что творит, идет открывать ворота, чтобы затащить парочку троянских коней», – подытожила редакция Telegram-канал «Власть».