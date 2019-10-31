Кремлевский рейдер: как Сурков реализует план по захвату Украины через Донбасс

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разведение в Петровском, запланированое вслед за разведением сил в Золотом, начнется 4 ноября, при условии соблюдения семидневного режима тишины. Кремль уже сейчас одобряет все действия украинского президента, пишет на страницах «Крым.Реалии» журналист и публицист Павел Казарин, объясняя почему используется такой подход.

«Уход украинских войск – это лишь промежуточный этап. Дальше должна быть узаконена «народная милиция» на Донбассе. Отдельное судопроизводство. Начаться прямой диалог Киева с Донецком и Луганском», – пишет публицист раскрывая планы Кремля.

И, в конечном счете, после всего этого Украина будет иметь символический, а не реальный суверенитет над Донбассом. Большего от минских соглашений Украина, по мнению соратника Суркова Алексея Чеснакова – не получит.

«Вы прочли краткий пересказ интервью Алексея Чеснакова. Соратника Владислава Суркова. Того самого Суркова, который занимается в Кремле украинским направлением», – отмечает Казарин.

Интервью российских спикеров – это то, что нужно читать, чтобы не впадать в иллюзии. Они куда реалистичнее, чем любые заявления украинских спикеров. Включая недавнее заявление Владимира Зеленского про три этапа прекращения войны: прекращение огня, примирение людей, реальная реинтеграция. Одна проблема – в его описании реальности нет России.

«Президент Украины рассуждает так, будто речь идет о гражданском противостоянии. В котором Россия выполняет всего лишь роль модератора и переговорщика. Но все эти слова теряют всякий смысл именно потому, что Украина – жертва вторжения, а не регионального сепаратизма», – подчеркивает Казарин.

«Давайте допустим, что украинское руководство, на самом деле, все понимает. И что все эти шаги – всего лишь попытка выставить Россию агрессором. Доказать западу, что Москва не идет на компромиссы и не заинтересована в урегулировании. И в рамках этой переговорной попытки – вернуть домой максимально возможное число пленных и политзаключенных», – предположил он.

Но почему в Киеве уверены, что в Кремле не просчитали такую возможность? И почему Банковая убеждена, что в случае неудачи ей удастся вернуться к прежнему статус-кво? Тому самому, когда вялотекущая война вдоль линии фронта была платой за право Украины на будущее.

«И что будут делать в Киеве, когда окажется, что политика кота Леопольда не работает? Что Москва не идет на уступки? Что она воспринимает переговоры лишь как обсуждение условий сдачи?», – отмечает Казарин.

Как Киев будет выходить из переговоров? При этом сохраняя себя в Минском процессе? Том самом, к которому привязаны санкции запада против российской экономики? Те самые санкции, которые западные страны давно бы хотели обнулить?

«Почему Банковая убеждена, что ей удастся проскочить в игольное ушко? Чьи гарантии у нее есть? Кто обещал ей в Европе, что «попытка – не пытка» и что опция «хуже не будет» за ней сохраняется?», – подчеркивает Казарин.

И что будет делать Киев с Донбассом в случае провала переговоров? Окружит стеной? Но это никак не усилит украинскую устойчивость. Просто потому, что Донбасс – это инструмент дестабилизации Украины. Москва просто будет экспортировать Донбасс в другие области страны.

«В этом и состоит главная проблема. Заявления российских спикеров максимально прагматичны. Они не оставляют никакого пространства для иллюзий. А заявления украинских спикеров не имеют ничего общего с реальностью. И со стороны напоминают лишь попытки карточного блефа с целью ввести противника в заблуждение», – отмечает Казарин.

«Но почему кто-то думает, что это должно сработать? И почему кто-то уверен, что Украине удастся встать из-за карточного стола без потерь?», – подытожил он.