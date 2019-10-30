Кто и зачем скармливает компромат на американских политиков

Основным оружием гибридной войны является обман, и одной из главных задач этого обмана является убеждение противника в том, что никакой войны нет.

Есть много статей, описывающих возможность организатора отрицать собственную причастность к гибридной агрессии, однако самым высоким уровнем этого искусства является отрицание наличия самой агрессии. Искусство проведения специальной операции таким образом, чтобы она выглядела, как закономерное и естественное внутреннее явление того общества, против которого она применена, пишет на страницах «MilitaryTimes.com» председатель Украинского центра оборонных реформ, старший научный сотрудник Фонда «Потомак», бывший главный советник министра обороны Украины, член межведомственной платформы украинского правительства по противодействию гибридным угрозам и один из активистов Революции достоинства Александр Данилюк.

«В гибридной войне есть определенные параметры, которые определяют способность правительств к эффективному использованию собственных ресурсов для эффективного ее ведения. Поскольку это многомерная война, ее ведение требует четкого межведомственного взаимодействия всех правительственных структур», – пишет эксперт.

Такое взаимодействие, в свою очередь, требует сильного и признанного лидерства руководителя государства, который должен обеспечить общую координацию всех ведомств. Гибридная война – это война в человеческом пространстве, поэтому доверие общества к правительству, единство нации вокруг вопросов защиты интересов являются критически важными для построения национальной устойчивости. Гибридные операции носят трансграничный характер и требуют международного сотрудничества для их выявления и противодействия.

«Эти параметры являются основой иммунитета, который позволяет не только переносить гибридные удары, но и наносить их в ответ. Ослабление такого иммунитета в стане противника является первоочередной задачей гибридной войны», – подчеркивает Данилюк.

США уже несколько лет находятся в состоянии внутреннего политического кризиса, который, к сожалению, существенно ослабляет вышеупомянутые свойства. Несмотря на имеющиеся глобальные вызовы в виде попыток Российской Федерации восстановить позиции, утраченные после развала СССР, несмотря на новую Холодную войну, которую Россия и ее союзники ведут против Запада, внимание американского общества и его политического истеблишмента сфокусировано на внутреннем политическом противостоянии.

«Провокация и поддержка внутренних распрей, ухудшение отношений со стратегическими союзниками были традиционной сферой деятельности российской специальной пропаганды еще со времен их большевистских предшественников времен Первой Мировой войны. Лозунг большевиков «превратим империалистическую войну в гражданскую» по сути является адаптацией известной римской максимы divide et impera – «разделяй и властвуй» или не менее известных стратагем Сунь-Цзы по разжиганию конфликтов между гражданами враждебного государства», – отмечает Данилюк.

Наблюдая за тем, как американские политики вдохновенно используют компромат друг против друга, возникает простой вопрос – «а кто на самом деле выиграет от этого»? Ведь взаимные обвинения в коррупции, злоупотреблении властью и сотрудничестве с иностранными правительствами подрывают доверие не только к конкретным политикам, но и к демократическим институтам в целом. Такое противостояние ослабляет правительство в целом, разделяет американское общество, подрывает доверие международных союзников.

«Конечно, взаимные обвинения и использование компромата в политической борьбе является естественным явлением. Так же, как использование оружия является естественным явлением в вооруженных конфликтах. Хорошо известно, что для эскалации и поддержки такого конфликта достаточно вовремя предоставить оружие враждующим сторонам и не забывать в дальнейшем пополнять их запасы боеприпасов», – подчеркивает Данилюк.

Подобную тактику Россия использует для поддержки конфликта Армении и Азербайджана, который продолжается с 1988 года. Несмотря на свой статус в Минской группе ОБСЕ по урегулированию конфликта, Россия является крупнейшим поставщиком вооружения для обеих стран. Сохранение конфликта позволяет РФ оправдывать свое военное присутствие в Армении несмотря на негативное отношение армян к российской военной базе в Гюмри и многочисленные конфликты между российскими военными и местным населением.

«Несмотря на все заверения Москвы, что она не имеет никакого отношения к войне в Карабахе, происхождение оружия, из которого армяне и азербайджанцы продолжают уже более тридцати лет убивать друг друга, говорит о другом. Что может нам сказать происхождение компромата, который используется американскими политиками против друг друга?», – отмечает Данилюк

Значительная часть этого компромата любезно предоставляется американским политикам сомнительными лицами с тесными связями с пророссийскими политиками и бизнесменами. Какова истинная мотивация этих лиц? Не выступают ли они фронтом для российских специальных служб в их операции по обезвреживанию США на международной арене?

«Ответы на эти вопросы сегодня крайне важны, ведь от них зависит будущее не только США, но и всего мира. И для того, чтобы дать ответы на эти вопросы, американские политики должны объединиться и поставить национальные интересы выше партийных», – подытожил Данилюк.