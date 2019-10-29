Кого Болгария выслала за шпионаж: стала известна фамилия российского шпиона

Поимка российского шпиона с дипломатическим прикрытием явилась результатом общей работы спецслужб нескольких стран Евросоюза, которые вскрыли кремлевскую вербовочную сеть ГРУ в Европе – из-за их любви к использованию болгарских курортов в интересах вербовочной работы.

Очередной шпионский скандал в Европе, в центре которого снова оказались российские шпионы (ага, никогда такого не было и вот). Уже второй раз за месяц Болгария ловит российских шпионов-разведчиков, пишет на страницах в «Обозревателя» журналист-международник Игорь Соловей.

В этом сентябре арестовали бывшего болгарского депутата, члена Социалистической партии Болгарии, а сейчас – лидера неправительственной организации «Национальное движение русофилии» Николая Малинова. Его обвинили в шпионской деятельности в интересах России. Генпрокурор Болгарии заявил о широкой схеме, которая включала лидера РФ В. Путина, российские спецслужбы, государственные структуры и организации, направленные на влияние местных политиков в интересах Москвы.

В частности, Малинов обвиняется за деятельность в интересах двух российских организаций и их представителей – «Общество двуглавого орла» (принадлежащее олигарху Константину Малофееву) и «Российский институт стратегических исследований» (IRSS), который до 2018 года возглавлял бывший разведчик Леонид Решетников.

Бывший болгарский депутат получал финансирование из России, а в обмен Малинов, который имел доступ к журналистам, представителям бизнеса и политических элит, организовывал встречи между представителями болгарских органов власти с его контактами в Москве, включая Малофеева и Решетникова. После этого передавал информацию относительно деятельности органов власти. В 2014 году Малинов сделал попытку приобрести местный телеканал «7» с целью его использования в качестве платформы для пропаганды в соседней стране. Инструкции по этому вопросу были получены от Решетникова, необходимые финансовые средства – от Малофеева.

Деятельность Малинова была направлена на оказание непосредственного влияния на национальную безопасность Болгарии и была частью большей кампании, целью которой было изменить внешнюю политику Софии в сторону Москвы, отвести ее от Европейского Союза.

Совсем свежий случай – в понедельник, 28 октября, прокуратура Болгарии публично выслала из страны первого секретаря посольства России в Болгарии за шпионаж (дипломаты из-за иммунитета не могут подвергаться уголовному преследованию). «Дипломат», по версии болгар, с сентября 2018 года «проводил регулярные конспиративные встречи с гражданами Болгарии и с руководящим составом госорганизаций, имеющим доступ к секретной информации Болгарии, ЕС и НАТО».

Имя дипломата болгары они не сообщили. На сайте посольства РФ в Болгарии на должности первого секретаря указаны 9 человек: Андрей Егоров, Павел Жибуртович, Виталий Зелинский, Евгений Меркулов, Елена Приходько, Владимир Русяев, Максим Рыбкин, Евгений Тюсин, Дмитрий Ярошенко.

По данным дипломатических источников, высланным российским «шпионом под прикрытием» является все-таки Владимир Русяев.

Собеседники рассказывают, что, во-первых, эта должность традиционно закреплена за военной разведкой РФ – ГРУ Генштаба. И здесь Русяев поменял другого «крышевика» ГРУ – Александра Горенкова.

Во-вторых, Русяев не сильно скрывал (особенно «под шофе») свою ведомственную причастность на приемах в посольствах дружественных России стран – где совершенно случайно «трудятся» его сокурсники по учебе в военных ВУЗах.

Что интересно, в интернете не удалось найти фотографий Русяева – несмотря на то, что он периодически принимал участие как представитель посольства на публичных мероприятиях: детском танцевальном фестивале в августе, или выступлении в болгарском университете где он, как сказано в анонсе, «поделится практическими аспектами своей дипломатической карьеры».

Русяева поймали на том, что он встречался с болгарскими гражданами – в том числе с высокопоставленными лицами, которые имеют доступ к секретной информации страны, а также Евросоюза и НАТО. И пытался достать информацию в обмен на взятку.

Поимка Русяева является результатом общей работы спецслужб нескольких стран Евросоюза, которые вскрыли «крышевиков» ГРУ в Европе – из-за их любви к использованию болгарских курортов в интересах вербовочной работы: особенно людей, обладающих доступом к грифованным документам. Знание же ведомственной принадлежности должности, на которой трудился Русяев, только упростило слежку за ним и документирование его незаконной деятельности. И, судя по темпам, Русяев не станет последним в череде будущих задержаний и высылок.