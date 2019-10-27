Важный свидетель в США: что сказал Тейлор о Трампе и Украине?

Процедура импичмента Трампа официально запущена. Это сделала Нэнси Пелоси, председатель Палаты представителей Конгресса, и сегодня основная работа сосредоточена в парламентских комитетах, пишет на страницах «Нового Времени» Тарас Березовец.

«В этой истории показания, которые дал временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор сразу трем комитетам, очень важны. Так как стал ясен не просто механизм давления, который администрация осуществляла на Зеленского и Украину, но и вся хроника событий», – пишет эксперт.

В отличие от 10-часовых показаний Курта Волкера, которых мы не увидели, The Washington Post опубликовали практически полную стенограмму показаний Тейлора. Теперь логика становится понятной. И то, что давление со стороны администрации Трампа имел место.

«Вовлеченными в скандал оказались посол США в ЕС Гордон Сонланд и бывший спецпредставитель Курт Волкер. Именно для них ситуация ухудшится, так как свидетельства Тейлора указывают на то, что эти двое, плюс американский министр энергетики Рик Перри и Руди Джулиани вели второй неформальный канал коммуникации между Трампом и Зеленским, кроме первого официального», – отмечает Березовец.

По сути, все эти люди были причастны к совершению давления на Зеленского. И худшим в этой ситуации стало привязывание дальнейшего предоставления военной помощи Украине на сумму в $400 млн в обмен на проведение двух расследований: первое касается якобы вмешательства Украины в президентские выборы США-2016, а второе – деятельности компании Burisma.

Относительно вмешательства Украины в выборы, то это давняя идея Трампа, он с 2016 года об этом говорит. Президент США считает, что история с Манафортом имела большое влияние, и чуть не лишила его победы на выборах. Этого требовали и от Порошенко, однако тот, понимая последствия, постоянно съезжал с этой истории.

«Хотя Трамп говорил, что в том числе окружение Порошенко имело отношения к этой истории – речь идет про Лещенко как депутата БПП и других. Плюс были обвинения в адрес украинского посольства в Вашингтоне, но пока они не подтвердились. Тем не менее, Трамп говорит об этом давно, и надеялся, что с неопытным президентом Зеленским ему все удастся», – отмечает Березовец.

Тейлор говорит, что его отстраняли от получения информации. Согласно правилам, когда 10 июля тогдашний секретарь СНБО Александр Данилюк и помощник президента Андрей Ермак встречались в Белом доме с Джоном Болтоном, где присутствовал и Волкер, Тейлор должен был получить копию стенограммы их беседы, но ему отказали. Таким образом были нарушены все законные процедуры по обмену информацией, действующие на уровне американской дипломатии, Госдепартамента, Белого дома и Совета нацбезопасности.

«Если будет доказано, что Волкер, Перри и Сонланд осуществляли незаконное давление, которое трактуется как федеральное преступление – использование служебного положения в личных интересах президента Трампа, а не страны – то вскоре этим чиновникам может светить даже уголовное наказание. После свидетельств Тейлора Сонланду, Перри и Волкеру придется быть более откровенными», – подчеркивает Березовец.

Ну а до самого импичмента Трампа еще очень далеко. Это довольно длительная процедура и явно не закончится до даты выборов. Возможно, успеют проголосовать на уровне Палаты представителей, но это произойдет не ранее чем через 6 месяцев.

«Есть все шансы на то, что это голосование в Конгрессе наберет определенное количество голосов, хотя на уровне Сената, где у Трампа большинство, дело скорее всего заглохнет. Но хуже всего то, что первое голосование, которое демократы могут умышленно провести за месяц до выборов, может обернуться для Трампа политтехнологией. И подкосит его шансы, поломав всю кампанию», – отмечает Березовец.

Интересно, что скандал бьет в том числе по Байдену – рейтинг последнего упал катастрофически, и сегодня лидером в стане демократов является Элизабет Уоррен. Но проблема в том, что в среде республиканцев пока нет никого, кто мог бы бросить вызов Трампу.

«У него нет внутреннего конкурента, и он вряд ли появится до даты выборов. Поэтому может случиться парадоксальная ситуация: скандал потопит и Трампа, и его основного конкурента Байдена, и выигрывает от этого третья сторона. Может, Уоррен, а может и не она. Потому до выборов еще на самом деле далеко, а праймериз у демократов завершается только летом, и за это время многое может измениться», – подчеркивает Березовец.

Общественная поддержка не будет иметь критического значения для голосования демократов или республиканцев, однако количество сторонников импичмента среди американцев растет. Да и прямо сейчас Трамп проигрывает борьбу в медиа. СМИ активно освещают этот скандал, и недавно американский президент в своем твиттере даже пожаловался на то, что критичным стал и его родной Fox News. А когда протрамповские медиа начинают осторожно критиковать президента или занимают нейтральную позицию, все это играет не в пользу Трампа.

«Последствия могут быть очень неожиданными. И хоронить Трампа рано: наиболее важной для американцев все равно является ситуация в экономике. А она тем временем переживает бум», – отмечает Березовец.

Мало кого интересует Украина, однако когда президент в личных интересах использует свои полномочия, это вызывает много аналогий с администрацией Ричарда Никсона. Когда-то этот республиканец тоже был фантастически популярным, переизбрался на второй срок, как произошел Уотерегейт. Поэтому может случиться парадокс: расследование будет продолжаться, и Трамп несмотря на все переизберется, а затем импичмент догонит его на втором сроке. И он вынужден будет уйти раньше времени.

«Между тем Украина становится все более токсичной в глазах американских политиков, и администрация Зеленского не делает ничего, чтобы исправить ситуацию. Сейчас наш президент по сути обеляет американского коллегу, говоря не совсем то, что другие свидетели», – подчеркивает Березовец.

Так из жертвы мы рискуем превратиться в страну, которая искажает правду в угоду Трампу. Во время конгрессных свидетельств Тейлор раскрыл все: как загоняли в ловушку Зеленского, как это готовилось. Ему рекомендовалось даже сказать, что он «заглянет под каждый камень», когда речь зайдет о расследовании ситуации с Буризмой. Словом, Зеленский знает, к чему его подводили, а сейчас это отрицает.

«Некомпетентность ближайших советников Зеленского только ухудшает ситуацию. Надежда только на быстрое назначение посла, и им станет таки Ельченко, который имеет достаточно опыта, чтобы хотя бы частично наладить дела», – отмечает Березовец.

И последствия будут непременно: мы теряем поддержку, и усилиями американских политиков и Трампа представление про Украину как очень коррумпированную страну искажено настолько, что ситуация выглядит еще хуже, чем в России и странах постсоветского лагеря.

«Пока в Сенате и Конгрессе продолжат нас поддерживать, но там все равно ждут определенности от Зеленского, и что теперь он скажет правду о характере своих отношений с Белым домом», – подытожил Березовец.