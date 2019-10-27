Кремль сворачивает «нормандский формат». О чем говорит «приговор» журналисту Асееву?

В Кремле всю неделю были заняты тиражированием своеобразных «нормандских» приветов, а в Донецк вообще лично наведался кремлевский куратор всех ОРДЛО Сурков.

Все последние события произошедшие на оккупированном Донбассе являются четким сигналом о том, что Кремль намерен свернуть «нормандский формат», как отжившую свое контактную площадку по мирному урегулированию ситуации в Украине. Впрочем, рассмотрим все по порядку, пишет на страницах «Деловой Столицы» Олег Полищук.

«Нормандские» приветы из Кремля

Пока на минувшей неделе украинский президент Владимир Зеленский из прекрасного японского далека продолжал излучать оптимизм относительно прорыва в прекращении войны на Донбассе с помощью грядущего саммита «нормандской четверки», такой подход разделял разве-что его немецкий коллега Франк-Вальтер Штайнмайер, также пребывавший с многодневным визитом в Японии на празднике интронизации тамошнего императора Нарухито.

«А вот в Кремле все это время были заняты непраздничным тиражированием своеобразных «нормандских» приветов, перейдя по ходу дела от пессимистичных намеков к достаточно четкому повествованию в стиле «прощай, Нормандия», – пишет журналист.

Первым начал «задавать тон» внешнеполитический помощник Путина Ушаков, сухо объявив еще 21 октября о поступлении каких-то «весьма противоречивых сигналов из Киева», позволивших сделать ему следующий вывод: «Особого продвижения в контексте подготовки запланированной встречи в верхах в нормандском формате не наблюдается, хотя желание провести такую встречу у всех сторон имеется». На следующий день, 22 октября, путинский рупор Песков художественно доработал кремлевский посыл и стал говорить о нормандском формате вообще как о некоем живом существе.

«Вы знаете, действительно, нормандскому формату сейчас тяжело. Вы знаете, что нормандский формат в свое время согласовал некий комплекс договоренностей. И сейчас одна из сторон-участниц допускает отхождения от этого комплекса договоренностей, затрудняя тем самым подготовку к возможному и столь необходимому следующему саммиту. Соответственно, в ситуации, когда одна из сторон заявляет о неких новых подходах, нормандский формат, скажем так, испытывает определенные трудности с тем, чтобы должным образом подготовить такой саммит, и это затягивает столь ценное время», – поупражнялся в красноречии Песков.

А после того, как ему доложили о деталях японского разговора Зеленского со Штайнмайером (что, по словам нашего президента, Украина выполнила свою часть для возобновления работы «нормандской четверки»), 23 октября пресс-секретарь Путина уж сдержать себя не смог, заявив, что Киев, дескать, совсем не предпринимает никаких шагов для проведения встречи в нормандском формате: «По-прежнему существует противоречивое отношение украинской стороны к формуле Штайнмайера, кроме того, не выполняются договоренности и о разведении сил в районах населенных пунктов Золотое и Петровское». И это притом что российские оккупанты ведут обстрелы как минимум возле Золотого чуть ли не в ежедневном режиме.

Сурковская дрессировка Пушилина

Свой голос на этот счет подал главарь российской оккупационной администрации в ОРДО Пушилин аж 25 октября, зато сделано это было в виде развернутого интервью российскому государственному РИА «Новости». Тут уж его откровенно понесло: «По Петровскому и Золотому мы видим различные инсинуации, абсолютно не новые, а ровно те, которые очень долго использовал Порошенко на Станице Луганской. Когда муссировались различные инсинуации по поводу семи дней тишины, которые должны были фиксировать ОБСЕ.

Потом ОБСЕ раз за разом фиксировали эти семидневные промежутки, Украина говорила, что ОБСЕ может просто не слышит нарушения, зато их представители якобы слышали… Зеленский сейчас повторяет Порошенко в самых худших его проявлениях. Приходил во власть на мирных лозунгах: заявил, что он президент мира и первое, что он сделает, это добьется мира. Прошло уже почти полгода, но приказа о прекращении огня нет. Ни один пункт, даже самый основной по разведению и прекращению огня, со стороны Украины не выполнен».

«Одним словом, в своем словоблудии Пушилин разошелся не на шутку, а все, видимо, потому, что намедни в оккупированный Донецк наведался сам пушилинский гуру Сурков, проведя для своего протеже расширенную дрессировку на месте», – отмечает Полищук.

В принципе донецкий визит путинского помощника и кремлевского куратора всех ОРДЛО никак не афишировался, единственное, слил этот приезд «депутат парламента «ДНР» Бердичевский, написав в своем телеграм-канале: «Судя по тому, что, кроме информации о посещении ДНР В. Ю. (инициалы Суркова – Владислав Юрьевич), больше ничего не просочилось, среди присутствовавших на совещаниях нет затаившихся любителей Украины». Конечно, подробности сурковской накачки своих марионеток были бы весьма интересны, но в целом стратегический слив Москвой нормандской встречи, подготовкой которой с российской стороны занимается, кстати говоря, тот же Сурков, более чем очевиден.

Однако, кроме разжевывания для подшефных в оккупированном Донецке актуальной донбасской стратегии Кремля, у донецкого рандеву большого московского гостя были еще и сугубо тактические цели. Прежде всего этим Сурков хотел показать всем, и внешним игрокам, и внутрироссийским, включая своих конкурентов из ФСБ и того же российского вице-премьера Козака, что нынче именно он – полновесный куратор ОРДЛО.

«В предыдущий раз такой же сугубо имиджевый характер носил в том числе тайный сурковский визит в Луганск в конце августа. Тогда Суркову таки удалось заставить главаря российской оккупационной администрации в ОРЛО Пасечника убрать лишние палки в колеса для старта процесса восстановления моста в Станице Луганской, а это был вопрос сурковской репутации в глазах западных переговорщиков, которым тот клятвенно пообещал «решить проблему» со Станицей», – подчеркивает Полищук.

Плюс ко всему приезд Суркова в Донецк к Пушилину, а не вызов того к себе в Москву, как это всегда бывало раньше, свидетельствует о правдивости некоторых навязчивых слухов. В частности, о том, что сейчас «глава «ДНР» абсолютно невыездной за пределы ОРДО.

А все потому, что расследованием последствий пушилинского «руководства» с освоением средств из российского госбюджета включительно сегодня якобы занимается и ФСБ, и правительственные ревизоры от Козака, причем одновременно. И обе следственные группы, как поговаривают, нарыли уже далеко не один эпизод реального казнокрадства Пушилина в особо крупных размерах.

15 лет тюрьмы для Асеева

Впрочем, уходящая неделя в оккупированной части Донецкой области надолго запомнится не всей этой сурковско-пушилинской возней, а реальным преступлением оккупантов – приговором «Верховного суда «ДНР» к 15 годам колонии строго режима, вынесенным в отношении пленного украинского журналиста Станислава Асеева.

«Само собой, террористы пришили своему заложнику и «организацию экстремистского сообщества», и «шпионаж и подстрекательство к шпионажу», и «публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности», но всем совершенно понятно, что единственная вина Асеева – это ведение блогов под псевдонимом Стас Васин о жизни в оккупации», – отмечает Полищук.

А также давно известно, что этот «шпион», как об этом сообщали даже российские пропагандисты, «шпионил» преимущественно на кладбище и в магазинах, где слушал разговоры местных и записывал цены на продукты, что, безусловно, является махровым «экстремизмом».

Реакция на приговор Асееву не только Украины, но и всего цивилизованного мира была более чем четкой. «ЕС призывает немедленно освободить господина Асеева. Мы не признаем так называемую власть так называемой «Донецкой народной республики» и считаем это дело нарушением международного права и элементарных стандартов правосудия. Неприемлемыми являются попытки заставить независимых журналистов замолчать и отобрать право на свободу выражения», – говорится в заявлении Евросоюза, которое можно считать квинтэссенцией всех многочисленных обращений на сей счет.

Даже милое пушилинскому сердцу ОБСЕ не отмолчалось, а, напротив, представитель организации по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир сделал все, что мог: «Я решительно осуждаю заключение Станислава Асеева, и я шокирован абсолютно незаконным его обвинением и осуждением к 15 годам заключения. Я подчеркиваю, что он должен быть немедленно освобожден. Я еще раз призываю все государства – участники ОБСЕ усилить давление на всех, кто имеет к этому отношение».

«Но вся штука в том, что зверский «судебный» вердикт в отношении пленного журналиста – это как раз то наглядное подтверждение нынешнего нежелания Путина идти на какие-либо уступки на украинском направлении, даже, как выразился бы хозяин Кремля, «такого гуманитарного характера», – подытожил Полищук.