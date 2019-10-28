Пропаганда капитуляции: ОПУ пытается снять негатив от посещения Донбасса

Понятно, что фильм понадобился прежде всего для того, чтобы уменьшить негативный эффект от появления фрагментов беседы Владимира Зеленского с ветеранами, пишет Виталий Портников на страницах «Espreso.TV»

«Но суть его – не в этом. А в противопоставлении позиции местных жителей, которые хотят мира и участников протестных акций в Киеве и других городах Украины, которые, по мнению Зеленского и его окружения, мира не хотят», – пишет публицист.

И тут происходит очевидная подмена понятий. Участники протестных акций не выступают против мира. Они выступают против капитуляции. Капитуляция ведь тоже – дорога к миру. После захвата Гитлером большей части Европы, капитуляции Польши, Франции и многих других стран на их территории наступил мир.

«Этому чудесному миру мешало только сопротивление некоторых стран, которые не понимали ценности капитуляции и экстремистов, которые подрывали порядок. Против этих негодяев ополчилась вся передовая Европа – ну а уж когда они вошли в союз с тиранией Сталина вообще все стало понятно», – отмечает Портников.

И если бы Владимир Зеленский захотел бы в конце 30-х – начале 40-х годов поговорить в Европе о мире, он нашел бы немало замечательных собеседников, от нобелевского лауреата Кнута Гамсуна до маршала Петена. И да, если бы победил Гитлер, а не союзники, англичане считались бы поджигателями войны, а участники европейского движения Сопротивления – экстремистами, которые не хотели мира.

«Хотя ни Зеленский, ни я об этом бы не узнали – потому что наши дедушки и бабушки тогда уж наверняка погибли бы в газовых камерах вместе со всеми остальными евреями Европы. Ведь мы с Владимиром родились именно потому, что нашлись страны и люди, которые сопротивлялись агрессору. Не хотелось бы ему об этом напоминать, но скажу на понятном языке – наши деды воевали», – подчеркивает Портников.

Именно поэтому Владимиру Зеленскому стоило бы объяснить гражданам Украины, каким образом он собирается обеспечить не просто мир, а мир без капитуляции. Все, что делал президент до сегодняшнего дня – это выполнял российские условия, чтобы добиться встречи в «нормандском формате» с Владимиром Путиным.

«Российское представление об этой встрече не является секретом – еще до ее проведения должны быть достигнуты конкретные договоренности, которые одобрят участники саммита. При этом Кремль выдвигает одно условие за другим. А когда о своих условиях напоминает Киев, в Москве это воспринимают как глупость или насмешку», – отмечает Портников.

Пусть Владимир Зеленский объяснит – вначале самому себе, а потом согражданам – как он собирается выходить из этого тупика. Пусть решит, что будет делать, если окажется – а так и будет – что-то мира без капитуляции достичь не возможно.

«Капитулировать или обороняться?», – подытожил Портников