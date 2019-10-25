Подыграть Кремлю против Украины. Как Богдан помог России по газовому делу?

Благодаря усилиям Богдана Россия выиграла во времена Януковича и Азарова иск против Украины по газовому делу.

Глава Офиса президента Украины Андрей Богдан в прошлом работал в ущерб национальных интересов Украины. Еще при экс-президенте Викторе Януковиче и премьер-министре Николае Азарове этот «адвокат дьявола» успешно поработал в интересах Кремля, рассказывает в опубликованном на YouTube видео Даниил Мокрык.

Богдан напрямую причастен к 3 миллиардам долларов убытков из-за купленного у России газа. При Януковиче наш «адвокат» уже работал в правительстве Николая Азирова. Впрочем, далее мы откроем этот скелет в шкафу главы офиса Зеленского.

«Когда Владимир Зеленский еще был только комиком, Андрей Богдан уже вовсю работал в правительстве и помогал Азарову. И вот как-то в правительстве Азарова придумали: Украина должна проиграть России один очень дорогой процесс на 3 миллиарда долларов. Представлять Украину в суде позвали… Андрея Богдана», – рассказывает журналист.

Это было во времена, когда Янукович и его «Семья» по-всякому старались запаковать за решетку Юлию Тимошенко. Следует отметить, что при этом они креативили, как могли.

«Даже придумали, чтобы Украина проиграла России один очень дорогой газовый процесс – и обвинить в этом ЮВТ. И вот в этот процесс и позвали адвокатом Андрея Богдана», – подчеркивает Мокрыка.

В намерено проигранном суде Андрей Богдан представлял интересы Кабинета министров тогдашнего премьер-министра Николая Азарова. Видимо за этот свой «подвиг» против Украины и он и был награжден тогдашним президентом Виктором Януковичем.

«Как думаете, а Зеленский будет пользоваться “методами Богдана” в борьбе с конкурентами?», – подытожил Мокрыка