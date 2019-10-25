Комики и национальна безопасность: о чем говорит назначение Сивохо советником в СНБО?

Hазначение бывшей звезды КВН Сергея Сивохо на должность советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса буквально взорвало медиапространство, пишет на страницах «Фокуса» журналист из Северодонецка Сергей Горелов.

«Такое решение, казалось бы, нанесло существенный имиджевый удар новой власти и вызвало мощнейший поток едких насмешек – как со стороны оппонентов президента Владимира Зеленского внутри страны, так и с площадок российских СМИ. Зачем же оно было принято?», – пишет журналист.

Практически никто даже не обратил внимания, что назначение сделал секретарь СНБО Алексей Данилов, а новая должность креативного продюсера «Квартала 95» настолько не ключевая, что одобрения от высших структур явно не требовалось.

«Однако все ли столь абсурдно с назначением Сергея Сивохо, и действительно ли он будет бесполезен в качестве советника? Со стороны – ответ на этот вопрос однозначный. Однако, мне, как жителю Донбасса, видны и позитивные моменты от появления в СНБО столь яркой медиаперсоны», – отмечает Горелов.

Менталитет

Это, конечно, давно заезженная пластика, но у жителей Донбасса действительно несколько специфический взгляд на мир. А Сивохо – коренной донетчанин и отлично знает особенности взглядов местного населения.

«Еще момент: секретарь СНБО Алексей Данилов – также с Донбасса, но из Луганской области. А Луганщина имеет некоторые отличия от Донетчины, которые вряд ли заметны жителям других регионов Украины. Так, Луганская область последние десятилетия считалась своеобразным аутсайдером на Донбассе, так как основные финансовые вливания уходили в Донецк. Отсюда и определенная настороженность «луганских» по отношению к «донецким», – подчеркивает Горелов.

И вообще Донбасс очень неоднороден – к примеру, мироощущения в шахтерских поселках и городах металлургов или химиков довольно сильно отличаются. Все это придется учитывать при реинтеграции оккупированных территорий.

«Кстати, после назначения Сергея Сивохо стало известно, что такую же должность получил и бывший генеральный директор компании «Квартал-концерт» Максим Ткаченко – коренной луганчанин. Теперь легко понять, кто из советников главы СНБО за какую область будет отвечать», – отмечает Горелов.

Назначение Сергея Сивохо – не формальный акт, а возможность найти нестандартные эффективные решения сложнейшей проблемы

Опыт работы с местным населением

Сергей Сивохо не столь уж далек от проблем государственного значения, как может показаться, если обращать внимание только на его артистическую карьеру. На последних выборах в Верховную Раду бывший шоумен баллотировался от мажоритарного округа, который расположен в Донецкой области. Настроен был, судя по его заявлениям, решительно, хотя в победу Сивохо абсолютно не верилось, так как в соперниках у него были политические фигуры из популярных в регионе сил: «Оппозиционная платформа – За жизнь» и «Оппозиционный блок”.

«В итоге Сергей Сивохо оказался лишь третьим. Однако он приобрел необходимый опыт: в рамках предвыборной кампании проводил встречи с избирателями, знакомился с их проблемами и, естественно, в курсе основных потребностей жителей Донецкого края», – подчеркивает Горелов.

Медийность

Сергей Сивохо – популярный и узнаваемый персонаж. Он не вызывает отторжения у жителей Донбасса с обеих сторон линии разграничения, а значит, ему будет проще вести диалог с представителями любого региона, в том числе на территориях, которые сейчас оккупированы.

«В этом плане трудно подыскать более подходящую фигуру. Так, в Грузии, в 90-х годах, в зоны конфликта выезжали знаменитые футболисты тбилисского «Динамо»: Александр Чивадзе и Ко. В Украине роль своего рода миротворцев вполне могут выполнить популярные артисты», – отмечает Горелов.

Сивохо, с его-то опытом публичных вступлений, думается, способен наладить коммуникации практически с любыми социальными группами.

Культурный обмен

На подконтрольной Украине части Донбасса распространено мнение, что проявления сепаратизма стали возможны из-за того, что после обретения страной Независимости с регионом никто не работал в культурном плане. Можно, конечно, вспомнить, что в Донецке с успехом проходил фестиваль «Червона Рута», но это было скорее эпизодом. Культурной столицей Восточной Украины оставался Харьков, а Донецкая и Луганская области варились в собственном соку.

«В последние годы культурная жизнь подконтрольной Украине части Донбасса оживилась. Сюда зачастили всевозможные отечественные артисты, что сразу сказалось на настроениях местных жителей. Среди молодежи стало модным говорить на украинском языке и слушать отечественные музыкальные коллективы, а не российскую попсу», – подчеркивает Горелов.

Верится, что Сергею Сивохо будет по силам наладить культурную программу и для той части Донбасса, которая сейчас оккупирована – это поможет выиграть битву за умы молодежи и значительно упростит процесс реинтеграции региона. Здесь только важно правильно выдержать баланс и не утопить регион исключительно в развлекательной арт-продукции.

«Должно помочь и привлечение к культурной деятельности местной молодежи, то есть поле деятельности для нового советника по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса – огромное», – отмечает Горелов.

Все эти факторы говорят о том, что назначение Сергея Сивохо – не формальный акт, а возможность найти нестандартные эффективные решения сложнейшей проблемы.

«Да и сам советник заявляет, что у него уже сформирована большая и целеустремленная команда из выходцев с Донбасса, которая будет отвечать за социально-гуманитарную политику. То есть Сергей Сивохо к работе готов! Осталось оценить результаты», – подытожил Горелов.