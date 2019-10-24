Коррупционный скандал в Верховной Раде. Когда президента призовут к ответу?

В контексте коррупционного скандала внутри «Слуги народа» важно не столько то, что Дубинский прошел полиграф, сколько то, что полиграф не прошел проверку Дубинским.

В Украине продолжают кипеть страсти вокруг скандала с возможным подкупом нардепов от президентской фракции «Слуга Народа». Возникает закономерный выопрос, разбирается на страницах «Деловой Столицы» Денис Сарбей: Когда к ответу призовут президента Владимира Зеленского.

Впрочем, рассмотрим все подробней.

«Слуги» против «слуг»

Продолжающийся в Раде конфликт вокруг якобы уличенных в мздоимстве нардепов в «Слуге народе» перерастает в фарс и грозит расколоть и так далеко не монолитную фракцию президентской партии.

«Началось с того, что финансовый комитет парламента отказался поддержать законопроект, которым якобы могла быть уничтожена коррупционная схема, позволявшая нескольким структурам получать выгоду от непрозрачной регистрации информации из отчетов об оценке объектов недвижимости. Параллельно с этим законопроектом другая группа «слуг» предложила свой вариант законопроекта, который в соответствии с модным нынче у власти трендом диджитализирует сферу оценки имущества», – пишет журналист.

Обе группы настаивали на важности своего варианта законопроекта, что привело к провалу голосования за первый законопроект на заседании финансового комитета. После этого коллеги не голосовавших нардепов из «Слуги» заподозрили их в том, что саботаж законопроекта произошел не бесплатно, а некоторые даже называли суммы: по 30 000 долларов каждому.

«Поначалу обсуждавшийся лишь небольшой группой членов налогового комитета скандал в конце концов вышел в публичную плоскость. Одним из его главных действующих лиц, которых обвиняли в коррупции, оказался один из депутатов СН и заместитель главы комитета Александр Дубинский. В результате лидер «Слуги народа» Давид Арахамия предложил проверить потенциальных взяточников на полиграфе», – отметил Сарбей.

Дубинский возмутился такой «наглости» руководства фракции, разразившись обвинениями в глупости, непрофессионализме, тщеславии. После этого медиакиллер Коломойского заявил, что у него, мол, будет свой стадион, намекая на дебатную историю Владимира Зеленского и Петра Порошенко, и полиграф он пройдет только на своих условиях.

Полиграф – на свалку

«Не откладывая в долгий ящик, вечером 25 ноября Дубинский в прямом эфире прошел проверку на полиграфе. Нужно признаться, что процедура проверки честности Дубинского при помощи детектора лжи оказалась достаточно скучным и затянутым шоу, которое в течение двух часов транслировалось в прямом эфире одного из малоизвестных в Украине каналов на «Ютубе», – подчеркнул Сарбей.

Специально приглашенный полиграфист вкрадчивым и тихим голосом по нескольку раз задавал испытуемому одни и те же вопросы, сформулированные, к слову, самим Дубинским, на которые нардеп с каменным выражением лица односложно отвечал «да» или «нет». В результате полиграфист констатировал, что проверка состоялась,

«Дубинский оказался «реактогенен», а его реакции «подлежат однозначной интерпретации». И хотя официально результаты проверки появятся лишь на следующей неделе, полиграфист ясно дал понять, что эти результаты будут в пользу проверяемого. То есть Дубинский на вопросы о том, брал ли он деньги за голосования в парламенте и на комитете, скорее всего, не врал», – отметил Сарбей.

Все это дало основания Дубинскому не без гордости короновать себя «Александром I», то есть первым нардепом, публично прошедшим через полиграф. Можно не сомневаться, что щеголять «научно доказанной честностью» он сможет еще очень долго. При этом по большому счету история с полиграфом ничего не изменила, кроме одного – идея применять полиграф для проверки честности политиков оказалась несостоятельной. По одной простой причине: Дубинскому явно не удалось убедить в своей честности никого из тех, кто изначально ему не верил.

«Несмотря на то что подавляющее большинство украинцев не разбирается в нюансах процедуры прохождения полиграфа, у наблюдавших за происходившим моментально возникло множество вопросов. Мало того, что полиграф в принципе можно обмануть, а его показания не всегда можно однозначно интерпретировать (последнее – широко известный факт, и поэтому в судах не рассматривают результаты проверки на детекторе в качестве доказательств), так еще и к конкретной процедуре с Дубинским можно придираться бесконечно, что тут же начали делать недоброжелатели нардепа в соцсетях», – подчеркнул Сарбей.

То всех необходимых датчиков на теле Дубинского не заметили, то предположили, что испытуемый мог находиться под действием неких препаратов, на что его никто не проверял. В конце концов все, что видели зрители в окошке «Ютуба», можно без труда сымитировать. Коперфильд и не такие фокусы показывал.

«Но больше всего претензий было к задаваемым вопросам. И сформулированы они были не так, и спрашивали не о том, и про Игоря Коломойского даже не вспомнили. В общем, Дубинский вместе с полиграфом никого убедить не смогли, кроме тех, кто верил ему и без всяких проверок», – отметил Сарбей.

Сразу же после Дубинского к полиграфу пришел его оппонент Арахамия, но его честность полиграфист проверять отказался. Не готов, мол, «ни эмоционально, ни методологически». В результате проверку Арахамии перенесли на следующий день.

«Тут возможны два варианта развития событий. Либо полиграф уличит Арахамию во лжи, чему опять-таки поверят лишь те, кто захочет в это поверить, но у группы Коломойского будет повод для углубления конфликта вплоть до раскола фракции. Либо, что кажется более вероятным, Арахамия также окажется для полиграфа кристально честным, что окончательно превратит все танцы вокруг детектора в бессмыслицу», – подчеркнул Сарбей.

И идея Офиса Зеленского использовать полиграф для проверки честности своих «слуг» будет окончательно похоронена. Зачем городить весь этот огород, если полиграфу никто не верит и из двух людей, говорящих противоположные вещи, оба говорят правду? В то же время ничто не будет мешать Дубинскому шантажировать полиграфом всех оппонентов, вплоть до самого Зеленского. Дескать, я прошел, а вам слабо?

Худой мир или хорошая война?

«Но главный вопрос, вытекающий из истории с полиграфом, – чем же закончится конфликт внутри провластной партии? Несмотря на некоторый «радикализм» Дубинского, все еще может закончиться вполне полюбовно. Дело в том, что Офису президента и руководству фракции невыгодно раздувать его еще больше. Судя по всему, они могли пресечь шум вокруг законопроекта еще на старте, когда он начался в рабочих чатах «слуг», но не сделали этого», – отметил Сарбей.

Во-первых, деньги, якобы выделенные на стимулирование решения нардепов, по парламентским меркам выглядят смешно, ведь раньше даже за вполне рядовое голосование на комитете либо в сессионном зале, по некоторым данным, платили от 50 тыс. долларов, а за серьезные решения расценки стартовали от сотни. Впрочем, условные свадебный фотограф/водитель/тамада могут быть довольны и такими суммами.

Во-вторых, невыгодным дело изобличения «слуг», приближенных к Коломойскому, выглядит и с кадровой стороны. Дело в том, что, исключив из фракции главного рупора Коломойского, Дубинского, фракция рискует потерять еще минимум полтора десятка штыков, и это только люди, напрямую связанные с Коломойским, а ведь вместе с ними покинуть стан «Слуги народа» может немалое количество мажоритарщиков, и так недовольных многими законодательными инициативами родной партии и понемногу формирующих внутрифракционную фронду.

«Исходя из всего вышеизложенного, скандал вполне может закончиться на встрече Коломойского с кем-нибудь из высокопоставленных персон, приближенных к президенту, после которой тихо умрет в недрах НАБУ дело о коррупции, спадет и шум, связанный с проверкой на детекторе лжи, а внимание общества переключат на какой-нибудь новый сюжет в стиле поджога дома Гонтаревой», – подчеркнул Сарбей.

Тем не менее возможен и другой вариант развития событий, к которому подталкивает появившееся на официальном Facebook Офиса президента заявление по итогам встреча с послами «Большой семерки». В нем говорится, что оснований для возврата Приватбанка Коломойскому нет и не будет вне зависимости от решений судов по инициированным им искам.

«Дополняя саботаж группой Коломойского в «Слуге народа», эта новость говорит, что конфликт между главой государства и олигархом разрастается. И ценой возрастающей независимости Зеленского может стать раскол монобольшинства в парламенте, остаткам которого придется искать поддержку для своих законопроектов на стороне – например, у «Батьківщини», или «Голоса», которые давно были готовы к такому развитию событий», – отметил Сарбей.

В то же время «группа Коломойского» продолжит особенно интенсивно «мутить воду» в парламенте, продолжая генерировать новые скандалы для «Слуги народа». Уже сегодня уязвимым для атак Коломойского становится правительство Гончарука, которого олигарх откровенно недолюбливает.

«И сейчас перед Зеленским стоит нетривиальная задача – спасти свою партию от развала, а правительство – от дискредитации и возможной отставки, не попав при этом в полную зависимость от Коломойского и его людей», – подытожил Сарбей.