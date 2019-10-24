Когда в Киеве построят храм святого Полиграфа? Лохотрон борьбы с коррупцией от власти

В ближайшие дни все депутаты из команды Зе пройдут псевдополиграф и окажется, что все депутаты, которые давали противоположные заявления, окажутся честными и правдивыми.

Умение довести ситуацию до абсурда становится коронной фишечкой команды нового президента Зеленского. Можно много говорить, что всеми этими полиграфами «слуги» отвлекают наше внимание от экономики, пишет на своей странице в Facebook экс-нардеп Вадим Денисенко.

«На самом деле никто никого не отвлекает, «слуги» живут в парадигме войны всех против всех, а в этой парадигме полиграф рано или поздно должен появиться», – пишет политик.

В тоже время следует подчеркнуть, что благодаря появлению «парадигмы полиграфа», экономика и глупость министров отходят на второй план.

«Что такое полиграф? С точки зрения культурологии – это новейшее сакральное существо, которое в табеле о рангах должно заменить богиню Правды. С точки зрения реальной жизни – это полная десакрализация власти и правосудия, которое и без того переживает полный кризис доверия», – отмечает Денисенко.

Проще говоря, зачем нужен судья, если «есть полиграф?». Зачем вообще такие понятия, как доверие, честность, умение держать слово, если есть детектор лжи?

«Зайдет это шоу людям? Я уверен, что очень скоро это надоест. Особенно после того, как все «слуги» положительно пройдут детектор. У нас почти стопроцентно будут положительные результаты, причем у людей с диаметрально противоположными позициями», – подчеркнул Денисенко.

«Что дальше? Дальше будет срач между «слугами». Срач за то, чей детектор менее лживый. Но все это не будет иметь глобальных последствий, пока у Зеленского будет возможность собирать 226 голосов», – добавил он.

Пока условная группа Коломойского не увеличится на 25-30 человек, пока «слуги» могут голосовать с помощью внефракционных из условной группы Веревского и осколков «Воли народа».

Может Офис президента остановить весь этот коррупционный балаган? Теоретически – да, но в силу внутренней борьбы Андрею Богдану выгодно, чтобы все проблемы были повешены на Разумкова.

«Разумков, в свою очередь, пока старается остаться в стороне, чтобы не запятнать репутацию. Поэтому выход из этой ситуации должен показать сам Зеленский, а он пока не знает, как примирить все эти группы», – отмечает Денисенко.

Коли в Києві побудують храм святого Полііграфа?В найближчі дні всі депутати з команди Зе пройдуть псевдополіграф і… Geplaatst door Vadym Denysenko op Donderdag 24 oktober 2019

«Каким может быть это примирение? Самый простой вариант – отставка правительства, которая уже б состоялась, если бы не переговоры с МВФ», – добавил он.

Но переговоры почти завершены, и поэтому весь этот бардак в ближайшее время будет переведен в русло отставок чиновников. И здесь самым интересным является то, насколько серьезные позиции в следующем правительстве получит группа Коломойского.

«Но как бы там ни было, эпоха «лжи» превратилась в эпоху детектора лжи. И теперь каждый может почувствовать себя Полиграф Полиграфычем. А Рада и правительство постепенно превращаются в святилища святого полиграфа», – подытожил Денисенко.