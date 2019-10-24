«Уволен за срыв капитуляции». За что могут отправить в отставку главу МИД Пристайко?

В случае, если действующий министр иностранных дел все-таки будет отправлен в отставку, МИД имеет существенные шансы надолго остаться без руководителя и потерять остатки влияния на внешнюю политику государства, управление которой окончательно будет сконцентрировано в Офисе президента.

Информация компетентных источников о вероятной отставке Вадима Пристайко, какие бы причины ее на самом деле не обусловили, стала полной неожиданностью. Притом не только для широкой публики, но и для экспертного сообщества, пишет на страницах «Depo.Власть» журналист Роман Федюк.

«Ввиду вероятной причины отставки – срыв «нормандской встречи» в верхах – без работы нужно было бы оставить Путина или Лаврова. Но на это «Зе-команде» пока что не хватает полномочий», – пишет журналист.

С внутриполитической точки зрения, отставка министра иностранных дел имеет смысл. На востоке страны за Зеленского голосовали как за «президента мира». В центре и на западе – как за президента, который «остановит войну» и каким-то образом одержит в ней дипломатическую победу.

«Ожидания обеих сторон не оправдались – и этот факт оставляет заметный след на президентском рейтинге. Причины падения которого, по последним социологическим данным – до 66%, лежат, конечно, не только в сфере внешней политики», – подчеркивает Федюк.

Но отставка Пристайко вместе с «атакой на коррупционеров в Раде» может на некоторое время этот процесс замедлить. Избирателям на востоке расскажут, что Пристайко недостаточно эффективно работал над организацией «нормандской встречи», на которой могли бы «договориться о мире».

«Гражданам из центра страны и ее западной части напомнят, что Пристайко первым одобрил «формулу Штайнмайера», которую там назвали капитуляцией и против которой люди уже выходили на Майдан. И о действующем главе МИД особо не пожалеет никто», – отмечает Федюк.

Но проблема заключается в том, что после вероятной отставки министра иностранных дел «Зе-команда» фактически возвращается к состоянию конца мая – начала июня. Когда стало понятно, что дипломатическая команда предыдущего президента не собирается адаптироваться к новой властной вертикали и ее политическим планам. А кадровый резерв «Зе-команды» в сфере специалистов по внешней политике фактически отсутствует.

«Хотя в этот раз существуют и различия. Если весной какой-то ярый оптимист еще мог предположить, что министру иностранных дел удастся стать участником дипломатического прорыва, связанного с мирным урегулированием конфликта на Донбассе (если, конечно, дипломатический опыт можно в какой-то способ совместить с таким патологическим оптимизмом), то сейчас все иначе», – подчеркивает Федюк.

Всем без исключения понятно – «быстрого мира» на Донбассе не будет, и роль главы МИД в этой плоскости будет сводиться к разъяснительной работе как среди собственных граждан, так и среди международных партнеров Украины того факта, что конфликт не завершится в ближайшее время. И что Украина в этом не виновата.

«Притом вероятного министра иностранных дел будет ждать реалистичный шанс на то, что неудачи во внешней политике, вызванные неуступчивой позицией Москвы, в любой момент могут объявить его личной виной. Что, конечно, только усугубляет ситуацию с поиском кадров на эту сомнительную в данный момент должность», – отмечает Федюк.

Список всех, кто мог бы возглавить МИД, уже неоднократно рассматривался перед назначением Пристайко, и новых лиц к нему не прибавилось. Елена Зеркаль банально не захочет идти на такую должность с такими перспективами. Богдан Яременко в свое время был в УКРОПе, его называют человеком Игоря Коломойского, поэтому вряд ли отдадут такую должность.

«Впрочем, не факт, что Яременко не согласился бы – он не производит впечатления марионетки, каким видят министра из канцелярии президента. Андрей Ермак четко понимает, что, являясь личным советником Зеленского, он имеет гораздо большее влияние на внешнюю политику и гораздо меньше проблем, связанных с административной работой, чем имел бы на посту министра», – подчеркивает Федюк.

Постпред Украины при ООН Владимир Ельченко, которому прогнозировали должность посла Украины в США, тоже не производит впечатление человека, который согласился бы при сегодняшней ситуации возглавить МИД.

«Поэтому наиболее вероятным представляется сценарий, при котором внешнеполитическое ведомство после вероятной отставки Пристайко останется без министра. Кто-то из заместителей, вроде Сергея Кислицы или Василия Боднара, станет исполняющим обязанности министра и будет выполнять необходимые рутинные функции. А реальный центр принятия внешнеполитических решений окончательно переместится на Банковую – что, впрочем, не особенно будет отличаться от практики, которая сложилась с начала правления Зеленского.», – отмечает Федюк

Для действующей властной команды такая ситуация будет иметь массу преимуществ. Кроме одного. Если в течение следующих нескольких месяцев прогресс как в решении украинско-российского конфликта, так и успехи во внешней политике в целом будут такими же незаметными, как сейчас, то в отставку придется отправлять кого-то с Банковой.