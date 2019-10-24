Укрепление демократуры «слуг народа». Банковая боится появления «декабристов»

Впрочем, кому как не Зеленскому знать, насколько опасны для действующей власти могут оказаться на первый взгляд безобидные идеи, высказанные в порядке генерации абсурда. Выдающийся лидер современности и кумир 73% избирателей Зеленский свой стремительный взлет в политику начинал ведь тоже с политического анекдота, пишет на страницах «Деловой Столицы» Виталий Дяченко.

«Еще какой-то год назад, глядя в завтрашний день, мало кто мог серьезно воспринимать комика-КВНщика, пусть и популярного в народе в качестве исполнителя роли местами карикатурного, а местами нелепо пафосного президента Голобородько, но юмористический образ внедренный в головы масс оказался настолько привлекательным, что теперь Владимиру Александровичу совсем не до шуток. Ведь на его голову вместе с властью свалилась и куча проблем размером то с целую страну, а то и с весь мир», – пишет журналист.

Одной из таких проблем оказался и, казалось бы, наголову разгромленный, причем трижды (два тура президентских и парламентские выборы), его предшественник. Не столько, собственно, сам Петр Алексеевич лично, как та пресловутая четверть избирателей, что не оценила благородных порывов «новых лиц» одним махом решить все проблемы страны, в особенности проблему войны на Донбассе путем уступок и компромиссов.

«Ну, а Порошенко оказался даже не лидером, а лишь неким символом и квинтэссенцией альтернативной Зеленскому Украины. Надо признаться, в этой роли Порошенко Зеленскому даже в какой-то степени выгоден, ведь пятый президент Украины усилиями многих своих недоброжелателей оказался достаточно демонизирован в качестве «барыги» и «мародера», чтобы всякую оппозицию «народной власти» можно было быстро и ловко дискредитировать, заклеймив «продажными порохоботами», – отмечает Дяченко.

Случайно попавшая в публичную плоскость абсурдная история о подготовке Порошенко государственного переворота «на декабрь», казалось бы, должна была лишь добавить и без того потрепанному образу Порошенко лишней демоничности. Но из-за очевидной нелепости всей этой истории, эффект получился ровно противоположный – страх перед «путчем порохоботов» стал одним из дополнительных поводов для 25% постебаться над новой властью и 73% ее сторонников.

«К тому же для все тех же 25% даже шуточная идея устроить Зеленскому «путч» и привести к власти теперь уже настоящую военную хунту, показалась вполне привлекательной. В результате идея военного переворота как анекдот и мэм вошла в массы, но дальнейшие события показали, что в этой шутке доля шутки не так уж и велика, особенно если к уравнению добавить формулу Штайнмайера», – подчеркнул Дяченко.

Акции протеста против капитуляции оказались достаточно массовыми и немаловажную роль в них сыграли ветераны войны на Донбассе. А тут еще и все пропагандистские усилия Зе-команды по объяснению того, что в планах власти никакой «зрады» и никакой капитуляции не было и нет, среди военнослужащих в зоне ООС оказались не слишком убедительными, в то время как запрет вести ответный огонь по оккупантам и необходимость в рамках «разведения сил» уходить с добытых большими усилиями позиций, встретили как минимум непонимание среди личного состава.

«Вот и получается, что военнослужащие, как бывшие, так и действующие оказались в числе наименьших симпатиков народного президента. Ну а о том, что они организованы, мотивированы и способны на решительные действия, лишний раз напоминать не нужно. В такой диспозиции шутки о декабрьском перевороте, не переставая быть шутками, приобретают для Зе-команды некий зловещий окрас», – отмечает Дяченко.

Отчасти с этим может быть связана и резкая смена курса власти в отношении Военной прокуратуры, которую совсем недавно новая власть была решительно настроена ликвидировать, но в последние дни резко решила не просто сохранить, но и превратить в очередного «силового монстра» со своими полицией и судами. По примеру того, как создавалась антикоррупционная инфраструктура.

ЦТакой «замкнутый цикл» уголовного производства, помимо возможности тотального контроля над оборонной промышленностью и сферой оборонных закупок, позволяет использовать «прокуратуру нацбезопасности» в качестве эффективного инструмента контроля и над военными, причем от рядовых до генералов, ведь вырваться из цепких лап военного следствия им будет уже некуда», – подчеркивает Дяченко.

А весь контроль над этим монстром будет у Офиса президента. Имея под рукой подобный инструмент, власть сможет попытаться так или иначе контролировать всех потенциальных «путчистов».