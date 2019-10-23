Случайный жребий губернаторов. Как Коломойский захватывает власть в Украине

Новые главы ОГА, за редким исключением, не участвовали в избирательной кампании Зеленского и партии «Слуга народа» и не имели ни популярности, ни хотя бы известности.

За пять месяцев президентства Владимира Зеленского его команда подыскала новых глав ОГА для 18 из 24 областей, а также нового главу КГГА взамен Виталия Кличко. Трудно искать логику в этих кадровых решениях, особенно когда ее там нет. А вот что есть – это пересечение разных, зачастую конфликтных интересов, пишет Юрий Вишневский на страницах «Деловой Столицы».

Под контролем Коломойского

Еще 4 сентября вновь сформированный Кабмин во главе с Алексеем Гончаруком согласовал увольнение Виталия Кличко с должности главы КГГА. 3 октября Верховная Рада приняла в первом чтении новый Закон «О городе Киеве – столице Украины», внесенный нардепом Александром Ткаченко при поддержке 18 его коллег по фракции партии «Слуга народа». В тот же день Ткаченко подал в НАПК декларацию кандидата на должность главы КГГА.

«До регистрации нардепом Ткаченко работал гендиректором медиахолдинга «1+1 media», пребывающего под контролем Игоря Коломойского. Судя по декларации, Ткаченко до сих пор остается владельцем 5% ТРК «Студия 1+1», – пишет Вишневский.

Ожидается, что новый закон о Киеве будет принят во втором чтении и в целом в конце октября. Как только он вступит в силу, появятся указы об увольнении Кличко и назначении Ткаченко. Впрочем, у Зе-команды есть и другие претенденты на этот пост – не из числа людей Коломойского. Но Ткаченко уже примеряет себя к креслу главы КГГА: обещает запустить метро на Троещину до конца следующего года, хотя это невыполнимо по техническим причинам.

«Столичная область тоже переходит под контроль олигарха. 20 октября Кабмин согласовал увольнение с должности главы Киевской ОГА Михаила Бно-Айрияна и назначение вместо него Алексея Чернышова», – отмечает Вишневский.

В тот же день Бно-Айриян написал Зеленскому заявление об отставке и обнародовал его на своей Facebook-страничке, сопроводив вместо комментария словами Андрея Чумака – главного героя романа Ивана Багряного «Сад Гефсиманский»: «Лучше умереть раз, умереть гордо, с несломленной душой, чем ползать на коленях и умереть дважды – морально и физически. Но в первом варианте еще есть шанс вообще не умереть».

«Бно-Айриян, по его собственному признанию, «пять лет просидел за одной партой» в Институте международных отношений КНУ им. Тараса Шевченко с Дмитрием Разумковым, нынешним председателем Верховной Рады и главой партии «Слуга народа». Когда Бно-Айриян возглавил ОГА, к нему приходил с требованиями по кадровым вопросам приближенный к Коломойскому Александр Дубинский, выдвинутый партией «Слуга народа» и избранный нардепом в 94-м округе на Киевщине. Получив отказ, Дубинский развернул публичную кампанию против Бно-Айрияна», – подчеркнул Вишневский.

Вечером 20 октября Дубинский на своей Facebook-страничке с издевкой прокомментировал предстоящий уход Бно-Айрияна с должности главы ОГА: «Я сразу всем говорю – не надо мне отказывать. Но не сразу все понимают».

Бно-Айриян на это ответил: «Я просто отказал вам назначить, например, главой РГА человека, которого мне «впаривала» команда бывшего губернатора. Которая работает на вас, кстати. Я не дал вам сесть мне на шею, вот и все. Причина очень проста. И вы, вместе со своей командой, с легкой, да и нелегкой небритостью, у меня точно не пройдете».

«Легкая небритость» – это про самого Дубинского, а «нелегкая» – про олигарха, который может стать главным выгодополучателем от смены власти в ОГА. О масштабах полученных олигархом выгод можно будет судить по кадровым решениям нового главы ОГА. Согласно декларации Чернышова он владеет рядом компаний в Киеве, Харькове, на Кипре, Британских Виргинских островах и в Австрии», – отметил Вишневский.

Разумеется, не могла не попасть в сферу интересов Коломойского его родная область. Поначалу ожидалось, что главой Днепропетровской ОГА станет один из самых близких к олигарху политиков, первый замглавы облсовета Святослав Олийнык. Но 13 сентября эту должность получил молодой харьковский бизнесмен Александр Бондаренко.

«Логику этого назначения Олийнык пояснил тем, что Бондаренко «абсолютно непричастен ни к одной днепропетровской элите». По словам Олийныка, он лично убедил Коломойского «согласиться на назначение нейтрального человека», а также пообещал «некоторым людям из Офиса президента» помогать Бондаренко», – подчеркнул Вишневский.

«Губернатор – это же не всесильный человек, ему нужно, чтобы облсовет предоставлял финансирование, корректировал бюджет. Поэтому ему нужно взаимодействие с нами, которое мы ему обеспечим на благие дела», – вкратце описал степень зависимости Бондаренко Олийнык.

По протекции влиятельных персон

Самостоятельным центром влияния можно считать главу фракции партии «Слуга народа» Давида Арахамию. Как уже известно, с ним связывают бывшего замминистра обороны (в 2015-2016 гг.) Юрия Гусева, который 11 июля назначен главой Херсонской ОГА. Также Арахамия хотел повлиять на решение вопроса о главе Николаевской ОГА и 29 июня обратился к своим фолловерам в ФБ с просьбой предложить кандидатуры на этот пост.

«25 июля он сообщил, что в президентском офисе рассматриваются три кандидатуры», – отмечает Вишневский.

«Я как николаевец одним глазом подглядываю за этим процессом», – намекнул на свою значимость Арахамия.

Он подчеркнул, что отстаивает позицию назначения на пост главы ОГА человека, который живет в этой области и знает проблемы изнутри.

«Моя личная позиция может не совпадать с человеком, который сейчас отвечает за этот вопрос. Я считаю, что мы уже «накушались» нениколаевскими главами ОГА. Я хотел бы, чтобы был николаевский губернатор», – добавил он.

Упомянутый им «человек, который сейчас отвечает за этот вопрос», – это помощник президента Андрей Ермак. И он в этом вопросе обошел Арахамию на повороте. Он подобрал на должность главы Николаевской ОГА уроженца Кировоградщины Александра Стадника, который с 1998 г. живет в Киеве и с 2011 г. работал в налоговых органах, а с Николаевщиной никак не связан. Стадник был назначен 18 сентября. На следующий день он был представлен в Николаеве; поехал представлять его именно Ермак.

«Возможность продвигать своих людей получил и первый замглавы фракции партии «Слуга народа» в Верховной Раде Александр Корниенко. На парламентских выборах он возглавлял центральный штаб этой партии, ему подчинялись руководители региональных штабов, в том числе глава Одесского областного штаба киевский политтехнолог Андрей Прокопенко», – подчеркнул Вишневский.

Последний с 2015 г. возглавляет компанию «Прокопенко и партнеры» (что, впрочем, не отражено в его декларации), которая специализируется на управлении избирательными кампаниями. В октябре 2015-го он был избран депутатом Черниговского облсовета по списку партии «Наш край», однако в сентябре 2016 г. написал заявление о сложении полномочий (облсовет удовлетворил его в мае 2017-го). И вот теперь 20 октября Кабмин согласовал Прокопенко на главу Черниговской ОГА.

«Новыми возможностями воспользовался и Юзик из «Квартала 95», то есть нардеп Юрий Корявченков. Его давний друг из СБУ Виталий Бунечко 8 августа возглавил Житомирскую ОГА. Он уроженец Ровенщины, многие годы проработал в СБУ в Киеве, с 2018-го служил начальником управления СБУ в Мариуполе, с Житомирщиной не был связан никак», – отмечает Вишневский.

Особняком стоит фигура Владислава Скальского, который с 18 сентября возглавляет Винницкую ОГА. Его называют менеджером из команды Владимира Гройсмана. С февраля 2016 г. он работал директором КП «Институт развития городов» Винницкого горсовета, а с июня 2016-го – замом Винницкого городского головы Сергея Моргунова.

По прихоти лифта

Известно, что на Банковой за подбор глав областей отвечает первый замруководителя президентского офиса Сергей Трофимов. До победы Зеленского он работал исполнительным продюсером студии «Квартал 95» и является одним из самых близких к Зеленскому людей.

«Источники утверждают, что в последнее время к подбору глав ОГА причастны также руководитель Офиса президента Андрей Богдан и Олег Рафальский. Последний фактически является правой рукой Богдана. О его появлении в ОП в качестве консультанта Богдана по кадровым вопросам поговаривали еще летом», – подчеркнул Вишневский.

Рафальский имеет огромный опыт аппаратной работы, что весьма ценил Янукович, который в феврале 2010-го, сразу же после своей инаугурации, назначил его замглавы президентской администрации. В этой должности Рафальский просидел до октября 2014-го, оказавшись нужным и Александру Турчинову, и Петру Порошенко, и уволился по собственному желанию перед вступлением в силу закона «Об очищении власти». С декабря 2014 г. он работает директором Института политических и этнонациональных исследований им. Ивана Кураса НАНУ.

«Впрочем, кто бы на Банковой ни подбирал глав областей, выглядит все так, словно работает какой-то безумный генератор случайных губернаторов. В самом деле, отбираемые кадры не вписываются ни в какую логику: зачастую они не участвовали в избирательной кампании Зеленского, не имеют отношения к местным ячейкам партии «Слуга народа», не обладают популярностью или хотя бы известностью в данном регионе. Конечно, можно назвать это социальным лифтом. Но многие его пассажиры выглядят странно, а некоторые вообще попадают не туда, куда стремились», – отмечает Вишневский.

Например, на должность главы Львовской ОГА были подобраны три кандидата: глава Западноукраинского филиала юркомпании Arzinger Маркиян Мальский, директор компании «ДТЭК Бурштынская ТЭС» (Ивано-Франковская обл.) Денис Шмыгаль и директор компании «Эко-Оптима» Максим Козицкий. 14 июня Зеленский в ФБ предложил жителям Львовщины самим выбрать из этой троицы будущего главу ОГА.

Победителем голосования оказался Мальский и 5 июля был назначен на эту должность. Представляя нового главу ОГА во Львове, Зеленский объявил, что один из проигравших, Денис Шмыгаль, тоже будет трудоустроен.

«Мы видим его главой Ивано-Франковской ОГА», – сообщил президент. Соответствующий указ он подписал 1 августа.

Аналогичный сюжет завязался при отборе на Закарпатье. Были найдены три кандидата на должность главы ОГА: бывший глава Мукачевской РГА (в 2015-2018 гг.) Сергей Гайдай, директор винодельческой компании «Шато Чизай» в Берегово Анатолий Полосков, владелец кондитерского дома Bondarenko в Мукачево Игорь Бондаренко. Последний и оказался счастливчиком: указ о его назначении был подписан 5 июля.

Но Сергей Гайдай тоже не был забыт. Его продвинули на должность главы Луганской ОГА – вместо Виталия Комарницкого, который был назначен 5 июля, а до того 12 лет был ректором Луганского госуниверситета внутренних дел им. Эдуарда Дидоренко (сейчас базируется в Северодонецке). 20 октября Кабмин согласовал увольнение Комарницкого и назначение вместо него Гайдая. Для Луганщины Гайдай не чужой разве что в том смысле, что родился он в Северодонецке.

«Главой Донецкой ОГА 5 июля назначен Павел Кириленко. Он родом из Макеевки, его старший брат Евгений воюет против Украины. С сентября 2017-го Павел Кириленко был военным прокурором Ужгородского гарнизона Западного региона Украины. С неоккупированной территорией Донетчины его не связывает ничего – ну кроме желания реализовать властные амбиции», – подчеркнул Вишневский.

Черкасскую ОГА 30 июля возглавил Игорь Шевченко. Он владеет компанией «Легкий Экспорт Плюс» в Черкассах и частным предприятием «Hermes – Shevchenko Igor» в Италии. В должности главы ОГА он скорее не субъект, а объект разностороннего влияния.

«Главой Запорожской ОГА 5 сентября назначен Виталий Туринок, который проживает в Запорожье, но занимается бизнесом в Ровно и Луцке, где он многие годы владеет рядом компаний. Самая известная из них – Ровенский домостроительный комбинат», – отмечает Вишневский.

Ровенскую ОГА с 9 сентября возглавляет Виталий Коваль. Он уроженец этой области и даже возглавляет Ровенскую областную федерацию греко-римской борьбы. Но последние 15 лет он жил в столице, работая в различных коммерческих структурах.

«Во главе Одесской ОГА с 11 октября стоит киевский предприниматель Максим Куцый. Согласно его декларации он владеет в столице тремя ООО: «Сервис и Менеджмент», «Медийный Партнер» и «Цифровое Партнерство», – подчеркнул Вишневский.

На должность главы Харьковской ОГА Кабмин 20 октября согласовал нардепа Алексея Кучера. Он был выдвинут в парламент партией «Слуга народа» и избран в 179-м округе на Харьковщине, ранее работал адвокатом и в политике не участвовал. Юлия Светличная, возглавлявшая ОГА последние три года, 8 октября подала в НАПК декларацию кандидата на должность замсекретаря СНБО.

«Также 20 октября Кабмин согласовал на главу Кировоградской ОГА Андрея Балоня. Он не имеет отношения к этой области. Ранее работал замглавы Херсонской ОГА по гуманитарным вопросам, финансам и взаимодействию с правоохранительными органами», – отмечает Вишневский.

Трофимов заверяет: «Если результата не будет – быстро найдем новых руководителей этих регионов». Правда, если искать тем же способом, то и результат будет таким же.

«Пока же Зе-команде осталось подобрать где-нибудь глав шести ОГА: Волынской, Полтавской, Сумской, Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой», – подытожил Вишневский.