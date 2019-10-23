Станет ли роковым пиар на детекторе лжи? О цирковом представление под куполом Рады

История с проверкой депутатов фракции «Слуга народа» на полиграфе с этапа слухов переходит на уровень реализации. Что ж, шоу для электората обеспечено.

Президент Украины Владимир Зеленский отправил депутатов из комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики на полиграф, пишет на страницах «Depo.Власть» Игорь Петренко.

«Наверное, многие думают, что международный визит президента в далекую страну – удобная возможность дискредитировать фракцию «Слуга народа» и посеять раздор и раскол, который особенно понравится нашим врагам – и внешним, и внутренним. Хочу сказать этим людям: если вы так действительно думаете, то глубоко ошибаетесь. Я в курсе всех событий, держу руку на пульсе. Ни одно заявление, ни одна информационная операция мимо меня не проходят. И я не допущу, чтобы кто-то изнутри фракции или извне мог бросить тень на политическую силу, которая получила мандат от большинства народа Украины», – подчеркнул в своем посте в Facebook президент Владимир Зеленский.

Он призвал всех членов комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики пройти проверку на детекторе лжи.

«Если этой проверкой будет установлена хотя бы малейшая вероятность того, что кто-то из депутатов брал деньги за голосование на комитете, этими депутатами должны заняться антикоррупционные органы», – отметил президент.

В то же время, Зеленский пригрозил депутатам своей фракции серьезными последствиями, если подтвердятся все обвинения в их адрес.

«Так же считаю необходимым поступить и в отношении депутата, который вел сомнительную переписку по «решению вопросов». И если подозрения оправдаются – мы с такими депутатами попрощаемся», – продолжил Зеленский, намекая «слугу народа» Медяника.

«Мы шли на выборы под лозунгом «Сделаем это вместе!». Я верил и продолжаю верить в каждое слово из этого лозунга. Вместе – так вместе. Вместе делать, вместе отвечать. Не пытаясь быть более святыми, нежели другие», – добавил он.

Напомним, на днях нардеп Александр Дубинский сообщил, что членов финансового комитета парламента хотят проверить на детекторе лжи в связи с обвинениями в возможном получении денег за отказ в поддержке законопроекта «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно ликвидации коррупционной схемы в сфере регистрации информации из отчетов об оценке объектов недвижимости».

«Этим документом предлагалось отменить монопольные электронные площадки для оценщиков недвижимого имущества, которые авторы законопроекта считают коррупционной кормушкой. Зато другая группа авторов, также из числа «слуг», предложила альтернативный законопроект, цель которого – диджитализация сферы оценки имущества», – пишет Петренко.

Между собой инициаторы законодательных изменений договориться не смогли. В конце концов, представители монобольшинства провалили голосование на комитете, что вызвало подозрение у их же соратников: а не взяли ли депутаты за это деньги. В кулуарах даже назывались суммы: по 30 тысяч «зеленых» «зеленым».

«И вот теперь члены комитета вынуждены пройти процедуру выявления их правдивости или лживости. Упомянутый выше Дубинский уже сообщил: на детектор пойдет вместе с Давидом Арахамией, председателем фракции «Слуг народа». Прямая трансляция действа – сегодня в 20.00», – подчеркивает Петренко.

В СМИ и в соцсетях уже дискутируют: смогут ли «слуги» обмануть полиграф. В американских фильмах мошенники (а чаще маньяки) обманывают хитрую машину. Но для этого нужно или иметь хорошую психологическую подготовку, или – психические расстройства, которые запутывают детектор.

«Для неподготовленного человека обойти тесты практически нереально. И все же допустим, что все участники тестирования окажутся… честными. Иначе Банковой придется придумывать, каким образом избавиться от приблизительно десятка депутатов. Пока механизма нет, а императивный мандат «зеленые» нардепы не поддержали», – отмечает Петренко.

Похоже, эта история с детектором лжи именно для того и придумана, чтобы выйти из скандала с наименьшими рейтинговыми и имиджевыми потерями. Иначе бы «делом о 30 тысячах» занимались не полиграфологи, а сразу НАБУ. В Антикоррупционном бюро сначала проводится экспертиза, и, в случае установления возможного состава преступления, проводятся следственные действия. САП, между прочим, открыла дело из-за возможного взяточничества «слуг».

«Но зачем в данном случае посредник в виде детектора? Разве что для пиара. Потому что детектор лжи не является основанием для открытия уголовного дела, а также не может быть доказательством в суде. А качество исследования детектора лжи зависит от качества работы и объективности оператора-психолога», – подчеркивает Петренко.

Для того, чтобы исследование считалось независимым, нужно проводить соответствующий тендер. Иначе его результаты любой сможет толковать как угодно. И, учитывая нынешние реалии, если какого-то «слугу» детектором и обличат на «взяточничестве», и общественный голос подскажет Зеленскому, что его надо выгнать из фракции и судить – ради хайпа власть может так и поступить. Развалится это дело потом в суде, или нет, никого интересовать не будет по истечению времени.

«В советские времена была такая фантастическая комедия с элементами детектива «Мудромир»». Главный герой фильма, изобретатель Мурашко (его сыграл выдающийся украинский актер Бронислав Брондуков), придумал прибор для определения уровня человеческого интеллекта под названием дуромер. На талантливого человека прибор реагирует арией князя Игоря, на дурака – полонезом Огинского», – отмечает Петренко.

Для того, чтобы получить патент на изобретение, Мурашко ходит по кабинетам чиновников, демонстрирует им действие своего изобретения, обычно слыша полонез.

«Мы ни на кого не намекаем, но иногда кажется, что на многих украинских руководителей этот фантастический прибор реагировал бы произведением польского композитора Огинского», – подытожил Петренко.