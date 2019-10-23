Подыграть Коломойскому: как Милованов подпортил инвестклимат Украины?

Да, периодически звучало: «скотыняки», «набраться кредитов, как сучка блох», «воровка» и «козлы, которые мешают нам жить». Но в целом украинским политикам в публичном общении друг с другом и с народом удавалось оставаться на каком-то более-менее приличном уровне, пишет на страницах «Деловой Столицы» Александр Суков.

«Тем более что даже если казусы и случались, то это все были разборки внутри провластной верхушки. Никогда оскорбления представителей власти не имели иных последствий, кроме как поводов избирателям понять все про культурный уровень тех, кто ими управляет», – пишет журналист.

Однако после «квартализации» вертикали власти нам, похоже, придется готовиться к серьезному понижению планки под названием «уровень приличия в публичной дискуссии среди украинского политикума».

«История с хором им. Веревки, который подпел «Кварталу» в стебе над Валерией Гонтаревой, у которой кто-то умышленно сжег дом, была первым тревожным звоночком – градус цинизма в украинском публичном пространстве заметно подрос», – отмечает Суков.

Можно по-разному относиться к результатам работы Гонтаревой на посту главы Нацбанка и спорить – насколько она была эффективным главой НБУ и ликвидации каких банков можно было бы избежать без ущерба для вкладчиков.

«Но Гонтарева – достаточно известная за пределами страны личность, и то, что произошло с ее собственностью в Украине, очень многим за рубежом послужило индикатором, показывающим реальный уровень защиты, которую украинская власть может обеспечить для частной собственности в этой стране. Любой частной собственности, будь то частный дом опального главы НБУ или многомиллиардные инвестиции индуса в крупнейший в стране металлургический комбинат», – подчеркивает Суков.

Это может показаться казусом, но когда самое известное юмористическое шоу страны, взрастившее в своих недрах нынешнего президента и остальную властную верхушку, стебется над пострадавшим от уголовного преступления, это для инвесторов свидетельствует не только о цинизме юмористов нынешних, но и вчерашних, рассевшихся сегодня по властным кабинетам.

«Министр экономики Тимофей Милованов прекрасно понимает, что именно такие сигналы говорят инвесторам, которых так настойчиво приглашают в Украину. Логично, что его, отвечающего за рост экономики и за привлечение этих самых инвесторов, очень заботит атмосфера, которую власть для них создает», – отмечает Суков.

Однако пробитое «Кварталом» дно удалось пробить еще раз. Игорь Коломойский за выраженное публично беспокойство по поводу подобных шуток назвал Тимофея Милованова «дебилом». Возможно, Коломойского рассердила не столько забота Милованова об инвестклимате, как то, что тот публично озвучил секрет Полишинеля – такие шутки «Квартала» служат подтверждением зависимости власти от олигархов, в частности от самого Коломойского, который шуткой остался доволен. В том же интервью Игорь Валерьевич окрестил «дебилкой» и Гонтареву, заодно отправив ее к психиатру.

«Министру культуры Владимиру Бородянскому от Коломойского также досталось – за его извинения перед Гонтаревой он был назван «подонком», – подчеркивает Суков.

Но что же министры? Милованов, почетный президент Киевской школы экономики, преподаватель в западных университетах, заместитель председателя Совета Национального банка и прочая, и прочая, и прочая – просто «съехал» с темы, в шутку признав, что он таки действительно «дебил», то есть посчитав инцидент исчерпанным. Бородянский на выпад серого кардинала украинского политикума и вовсе промолчал.

«И это – очередное подтверждение всем, что в Украине не все так просто в отношениях между властью и господином Коломойским: если два министра утерлись и молчат, то закрадывается подозрение, что кукол в этом кукольном театре все-таки кто-то действительно дергает за ниточки. В цивилизованной стране оскорбленные подобным бесцеремонным образом министры непременно обратились бы в суд, потребовав публичных извинений, а то и денежной компенсации», – отмечает Суков.

И тогда возникает вопрос – а могут ли такие министры отстоять свою собственную позицию, если позволяют себя чехвостить перед всем миром? Будут ли они так же яростно отстаивать расширение экономических и иных свобод или же ими можно помыкать, словно бесправными заробитчанами? Такое пригибание головы от гневного окрика олигарха – очень красноречивый сигнал инвесторам, что на защиту их вложений в украинскую экономику, если к ним на предприятие в очередной раз придет с уголовным делом какие-нибудь сотрудники СБУ, можно не надеяться.

«И еще один аспект дурно выглядящего скандала. Могут ли теперь выпады против министров, сошедшие с рук Коломойскому, так же сходить с рук и остальным? Может ли теперь депутат Верховной Рады, или журналист, или вообще любой гражданин публично назвать законопроект, разработанный Министерством экономики, «дебильным»? А какую-нибудь инициативу Минкульта – «подонковской»? Или же все-таки лучше оставаться хотя бы на публике приличным человеком?», – подытожил Суков