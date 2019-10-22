Превращаясь в мировое посмешище: Украина становится токсичным государством мира

Давайте поговорим о последствиях. Квартал 95 на своей страничке спрашивает у министра экономики Милованова, каким образом их шутки могут нанести экономический ущерб стране. Странно, что люди, профессией которых является инфотеймент, за двадцать лет своей деятельности так и не поняли, насколько изменился мир и в какой новой реальности они теперь живут, пишет на своей странице в Facebook журналист Аркадий Бабченко.

«Ок, давайте объясню. В двадцать первом веке гибридная – не только война. В двадцать первом веке гибридное – все. Стало абсолютно не важно, что ты делаешь в реальности. Стало важно, как это будет освещено в СМИ, интернете и пабликах», – пишет журналист.

Тереза Мэй провела гигантскую кропотливую методичную работу по Брекзиту, но совершенно не умела подавать ее обществу. Ушла в отставку в слезах. Борис Джонсон, поливавший ее тоннами помоев, тупо взял ее план, переписал от руки, и сказал, что это его достижение. Он теперь герой.

«Просто потрясающе, конечно, что люди, работающие в телевизоре и с его помощью хакнувшие страну, так и не поняли, что означает телевизор в современной жизни, и как он может хакнуть их самих», – отмечает Бабченко.

Год назад. Всего год назад Украина во всех СМИ была страной, совершившей Революцию достоинства, избравшей демократию и европейский путь развития, сопротивляющейся агрессору, строящей свою собственную церковь, делающей реформы, с кораблями НАТО патрулирующей свою акваторию в Керчи и сражающейся за свободу против «империи зла». Образ страны был таков.

«Сознание обывателя устроено так, что факты в информационную эпоху в нем задерживаются от силы несколько дней. Он не помнит деталей, он уже давным-давно не помнит, что Украина выиграла Евровидение, не помнит, что она провела финал Лиги Чемпионов, не помнит, что она освободила Славянск, не помнит, что она получила безвиз, не помнит Керчь. Он помнит только плюсы, или минусы», – подчеркивает Бабченко.

Лига чемпионов – Украина – плюс в голове.

Евровидение – Джамала – Украина – плюс в голове.

Керчь – Империя Зла нанесла удар – Украина – плюс в голове.

Во всех СМИ: «Украина, Украина, Украина» – Украина крутая – плюс в голове.

Из этих плюсиков, копившихся пять лет, у него в голове и создался положительный образ Украины.

«Спроси его «почему» – он сам не ответит. В памяти только вывод: Украина – это круто, давайте дружить с Украиной, ей надо помогать. Этот образ пять лет, пять долгих лет, по камушку, по кирпичику, по шажку, по малюсенькой победе, вкладывался, вкладывался, вкладывался ему в эту голову. Нет, он не с неба свалился. Мир не влюбился в нас, потому что мы такие офигенные и у нас вышиванка. Не-а, это была титаническая работа», – отмечает Бабченко.

Любой политик всегда ориентируется на обывателя. В голове обывателя Украина – это круто. Значит, чтобы получить рейтинг, надо дружить с Украиной. И помогать ей. Надо ее поддерживать в ООН и ПАСЕ. Надо давать ей военную помощь. Надо вводить санкции против России. Надо быть на ее стороне. Сегодня я предложил правительству выделить Украине транш – я молодец – голосуйте за меня. Потому что не поддерживать Украину – не мейнстрим, а тот, кто не в мейнстриме, не выигрывает выборы.

«Первый удар, просто тараном пробивший гигантскую дыру в этом образе – скандал в США. Это была такая торпеда… Она будет нам икаться еще лет десять. Урон был мощнейший, но все же не критический. Дыру можно было залатать, ход восстановить, репутацию выровнять и даже выиграть – вот видите, мы провели работу над ошибками, все починили и стало только лучше», – подчеркнул Бабченко.

«Если бы в этот момент комик Джон Оливер не открыл Гугл и не посмотрел, кого же эти украинцы выбрали себе президентом… Вторая торпеда пришла вслед за первой», – добавил он.

А потом понеслось. Слова Зеленского про «прокурор – стопроцентно мой человек». Покушение на Гонтареву. Поджог ее дома. Второй отъезд МВФ. Отказ Трампа предоставлять помощь Украине, потому что это «коррумпированная страна». Идиоты из The Guardian с заголовком: «Нацисты в Киеве протестуют против мира». Внесение конгрессменами полка Азов в список Госдепу на признание террористической организацией. Национальный хор на подпевках у серого кардинала. Интервью самого серого кардинала, где что ни строчка, то шедевр: «пускай Гонтарева переписывает имущество, пока опять не подожгли», «министр экономики – дебил», «министр культуры – подонок». Обеспокоенность Виолой Фон Крамон приостановкой реформ в Украине и вероятным новым Майданом.

«Всего за сто дней в голове обывателя при слове «Украина» отложились такие гигантские минусы, что в этом водовороте событий он уже и не помнит, в чем дело. Все, что он помнит теперь, что Украина – это какое-то третьесортное африканское государство, где национальный хор пляшет на подтанцовках у коррумпированного вождя, который что-то там рассказывает Трампу, во время вечной то ли гражданской, то ли уже не гражданской, кто эти межплеменные разборки поймет, войны и невероятной коррупции, из-за которой мы прекращаем им помогать», – подчеркнул Бабченко.

Слово «Украина» в новостях он встречает теперь только с одной интонацией – о, что эти полоумные опять натворили.

«Когда говорят, что дело не в тридцати тысячах гривен и вообще не в цене – о, нет, братцы. Дело именно в цене. Именно в тридцати тысячах. Среднестатистический англичанин просто не поймет, что за восемьсот фунтов – цена не самой дорогой проститутки в Сохо – можно купить королевский оркестр британской армии. Вот он просто не поймет. За тридцать миллионов – может, еще как-то и поймет. Но за восемьсот фунтов… Среднестатистический японец, где сейчас с визитом находится наш президент, от одной только мысли, что императорский оркестр может устроить такую пляску, сделает себе харакири», – отмечает Бабченко.

Страна, в которой национальный оркестр продается за восемьсот фунтов – это не Европа. Это Африка. Это страна третьего мира наряду с Конго и Зимбабве, Мугабе и Ким Чен Ыном. И тут ты обывателю ничего не докажешь. Это не перебить ничем. Это не перебиваемо. Это точка.

«Чтобы заново изменить это представление о стране, нужны события, которые по плюсам в головах среднестатистического обывателя перекроют Майдан. Я, честно говоря, даже не представляю, что для этого нужно сделать. Всего за сто дней полностью обнулены – даже не достижения этих военных пяти лет, которые были добыты таким трудом, нет – обнулен кредит положительного образа на десятилетия вперед. Не прошлое накрыто тазом – будущее», – подчеркивает Бабченко.

Кто из вас знает, что сейчас происходит в Гондурасе? Я не знаю, мне неохота гуглить. Может, там небоскребы. Может, там уровень ВВП выше, чем в Украине. Может, там все более-менее ровно. Но чтобы перебить: «Не ту страну назвали Гондурасом», Гондурасу нужно стать не просто нормальной страной, ему нужно совершить какой-то невероятный прорыв, о котором заговорят все. И вот это вот «не ту страну назвали Гондурасом» – это даже не на года, даже не на десятилетия. Это на поколения. Эту фразу я слышал в разговорах моего отца. Эту фразу я слышу теперь в разговорах одноклассников своей дочери.

«Тот, кто говорит сейчас про репутационные потери, не прав. Это не репутационные потери, это репутационный крах. Украина становится не токсичной, Украина становится посмешищем. Иметь дело с посмешищем не захочет никто. Ни при каких обстоятельствах. Украина – куча минусов – третьесортная страна с африканским уровнем трэша. Украина – не круто. Помогать Украине – не мейнстрим. На этом не сделаешь рейтинг. Значит – Украине не надо помогать. К ней вообще даже не надо приближаться. Кто знает, каким новым импичментом обернется сотрудничество с президентом Зеленским», – отмечает Бабченко.

– Избиратели, я добьюсь безвизового режима с Гондурасом и дам ему транш!

– Дурак что ли, нам еще этих полоумных здесь не хватало, давайте голосовать за другого.

Сальдо: Украина уходит в забытье.

Несколько лет леваки в Конгрессе, ведя свою игру против Трампа, пытаются включить Азов в список террористических организаций. Несколько лет эти попытки отбиваются украинской дипломатией.

«Что нужно сделать? Правильно. А давайте уволим Климкина. Если благодаря этому невероятно мудрому ходу Азов станет-таки террористической организацией, Украина в глазах мирового обывателя окончательно окажется в одном ряду с третьесортными странами с коррупцией, вечной межплеменной войной и террористическими организациями. Это уже будет все», – подчеркивает Бабченко.

Мы не просто подошли к красной черте. Мы стоим на ней. Еще только одна, максимум две, торпеды такой же мощности, как «Моника Зелински» или попытка убийства экс-главы Нацбанка в Лондоне – и нам «труба». А одной Украине против России не выстоять. Как было доказано уже не раз.

«В этот раз я не пожалел времени и разжевал максимально в кашицу. Максимально доступно. Максимально пошагово. Максимально на пальцах. Проще некуда. Квартал-95 – так вам будет понятно? Какова связь между шутками и экономикой?», – отмечает Бабченко.

Приостановка реформ в Украине, в частности, в сфере здравоохранения, вызывает у европейской стороны обеспокоенность. Об этом вице-президент Комитета ассоциации «Украина-ЕС» депутат Европейского парламента Виола фон Крамон-Таубадел заявила в интервью «Интерфакс-Украина».

Теперь давайте поговорим о последствиях. «Квартал-95» на своей страничке спрашивает у министра экономики Милованова,… Geplaatst door Аркадий Бабченко op Dinsdag 22 oktober 2019

«То немногое хорошее, что было достигнуто при президенте Порошенко, пока не продвигается вперед, например, в реформе здравоохранения, что вызывает обеспокоенность. Это не соответствует ожиданиям Европы и Европейского парламента в отношении того, что Украина станет европейской страной с европейскими ценностями. Мы выделяем достаточное количество денег этой чудесной стране, много денег направляется на реформы. И если господин Зеленский не хочет продолжать с этими реформами, а вместо этого им препятствовать или даже повернуть их вспять, мы должны на это реагировать. Мы не будем молчать», – отметила она.

«Если то, что я написал, слишком сложно, то, может, так – доступнее? Что вы там шутили про «Доктора Смерть»? Теперь смешно?», – подытожил Бабченко.