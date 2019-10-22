Баканов и дела оборонки. СБУ повязала заместителя министра времен Порошенко

В спецслужбе сейчас официально сообщили, что экс-заместитель министра экономики подозревается в государственной измене из-за нанесения масштабного ущерба обороноспособности нашего государства. Фамилия пока не сообщается, но стало известно, что задержанным является бывший заместитель министра экономического развития Юрий Бровченко, который в правительстве Гройсмана координировал деятельность по реализации государственного оборонного заказа, пишет на страницах «Depo.Власть» Андрей Тартаковский.

«Как сообщает сайт СБУ, чиновник Министерства экономического развития и торговли, чиновники ГП «Украинский центр «Безопасность» и государственной акционерной холдинговой компании «Артем» действовали вопреки интересам Украины в пользу зарубежной компании. Они заключили с иностранцами заведомо убыточный контракт на изготовление и поставку линии по производству артиллерийских снарядов на общую сумму свыше $16,5 миллиона», – пишет журналист.

В результате незаконной сделки авансовый платеж в размере больше чем $8,2 млн перевели на счета фиктивных оффшорных предприятий, а затем присвоили участники схемы. Заказанное оборудование иностранная компания в Украину не поставляла.

«Экс-чиновнику объявили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 (государственная измена) УК – санкция от 10 до 15 лет», – отмечает Тартаковский.

Уточняется, что во времена Порошенко, завод «Артем» начинал изготовление снарядов калибра 152-мм. Тогда даже собирались начать производство «натовских» 155-мм снарядов. Председатель экспертной организации StateWatch Глеб Каневский писал, что СБУ расследует возможную работу Бровченко на спецслужбы РФ в контексте срыва производства 152-мм снарядов для артиллерийской системы «Гиацинт».

«Один российский шпион в Кабмине уже был – переводчик Гройсмана Ежов, который не так давно уехал на Россию вместе с другими «побратимами», которых обменяли на украинских пленных моряков и политзаключенных», – подчеркнул Тартаковский.

Департамент контрразведки СБУ и спецподразделение «Альфа» еще в июле проводили следственные действия в помещениях Кабмина, Государственной пограничной и Государственной фискальной служб и госпредприятия «Спецтехноэкспорт». Искали и изымали оригиналы документов «и других предметов, имеющих доказательственное значение в уголовном производстве по завладению денежными средствами в оборонной сфере».

«Также интересно, что 17 октября в Киеве сотрудники СБУ задержали руководителя госпредприятия и представителя иностранной компании. Гражданину Украины объявили подозрение по ч. 1 ст. 111 (государственная измена), иностранцу по ч. 4 ст. 27 и ч. 1 ст. 111 (соучастие в государственной измене) за подстрекательство должностных лиц к совершению противоправных действий. Госчиновнику избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца с правом внесения залога в размере 2,8 миллиона гривен», – отмечает Тартаковский.

Возвращаясь к Бровченко – он в свое время работал в «Укроборонпроме», а еще раньше трудился в Минэкономики во времена экс-регионала Андрея Клюева. В журналистских расследованиях его относили к сфере влияния президента Порошенко. Учитывая недавнее «пиарное» задержание НАБУ в Борисполе Олега Гладковского, которому долго выбирали меру пресечения, а вчера он вышел из СИЗО под залог в 10 млн грн, СБУ также нужна собственная история. Потому что запрос на посадки в обществе есть.

«И от власти силовикам дали зеленый свет, чтобы только сажали. У ГБР есть Пашинский. Также генпрокурор Рябошапка работает и над Гладковским, подозрение которому по данным генпрокурора имеет связи с Пашинским. Последнему Рябошапка подготовил еще три производства. Бровченко, безусловно – это не Свинарчук-Гладковский. Но любой человек, имеющий отношение к Порошенко и оборонке, нынешней власти сегодня выгоден. Бесспорно, нужно разобраться в самой сути обвинений. Но политический контекст для власти очень выгоден», – подчеркнул Тартаковский.

Во-первых, там пытаются изменить информационную повестку – вместо измены с «формулой Штайнмайера» у нас будет «победа» с посадками. Во-вторых, – идет откровенная работа по окружению Порошенко, с которого «зеленые» уже сделали чуть ли не главного виновника всех бед украинского народа.

«На таком фоне власти будет гораздо удобнее продавливать собственные инициативы, даже сомнительные миротворческие вещи. Главное здесь показать, что они работают, но по-новому. Не так, как это делали бывшие. Поэтому полная свобода действий силовикам в этой истории была необходима. И они ее получили. Надо заметить, что задержания происходят в «Борисполе». Этим власть демонстрирует, что сбежать из страны, как раньше это всегда делалось, не получается. И уже этим они отличаются от старых», – подытожил Тартаковский.