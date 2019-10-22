Коррупционный «десерт» из «Слуг народа». Когда Верховную Раду сотрясут скандалы?

Пришедшую к власти на волне коррупционных скандалов предшественников Зе-команду начинают подтапливать аналогичные скандалы уже «собственного производства», что в перспективе способно подорвать сам фундамент ошеломительного электорального успеха «Слуги народа».

Не успели украинцы переварить шок от совместного песенного творчества «Квартала 95» и хора имени Веревки, как из недр партии власти вывалился на всеобщее обозрение новый повод для пересудов. Парламентарий от «Слуги народа» Александр Дубинский разоткровенничался на предмет возможной нечистоплотности добрых нескольких десятков своих коллег по фракции, пишет на страницах «Деловой Столицы» Виталий Дяченко.

«Дескать, в Офисе президента подозревают, что ряд народных избранников, работающих в финансовом комитете, вели дела, руководствуясь не только бескорыстным «служением народу». Попросту говоря, у ближайшего окружения Зеленского есть основания предполагать, что ряд депутатов голосовали за взятки. И теперь Офис президента настаивает, чтобы все депутаты от «Слуги народа» в финансовом комитете прошли детектор лжи, чтобы эти слухи подтвердить или опровергнуть», – пишет журналист.

Экс-министр юстиции Павел Розенко в свою очередь уточнил, что речь идет об 11 нардепах, которым якобы заплатили по 30 тыс. долларов каждому за то, чтобы «завалить» на комитете один антикоррупционный законопроект.

«Однако вернемся к Дубинскому, который, как известно, очень часто имеет в «Слуге народа» особое мнение, которое не менее часто совпадает с мнением Игоря Коломойского. Настолько особое, что не так давно Дубинский даже пригрозил, что из «Слуги народа» к весне может отделиться группа парламентских товарищей, несогласных с генеральной линией партии, в отдельный политический проект», – отмечает Дяченко.

Так вот Дубинский, который является заместителем председателя этого самого финансового комитета, пройти полиграф согласился, отметив, правда, унизительный характер этой процедуры, но выдвинул собственные условия. Если он и другие члены комитета проходят полиграф, то его также должны пройти и сотрудники Офиса президента, и депутаты, «которые находятся среди авторов самых скандальных и сомнительных законопроектов этого созыва (вызывавшие в зале подозрения в возможной коррупции)».

«При этом Дубинский поименно назвал тех «слуг народа», кого, по его мнению, нужно пропустить через детектор лжи. Список получился внушительный, из нескольких десятков фамилий, включая среди прочих и депутатов, связанных с «Кварталом 95», вроде Юрия Корявченкова (Юзик) или Александра Качуры и «антикоррупционеров» вроде Анастасии Красносельской, которая пришла в парламент из Центра противодействия коррупции», – подчеркивает Дяченко.

Разумеется, никто никакие полиграфы по итогу проходить не будет, но сама возможность того, что Офис президента готов идти на конфликт с рядом собственных депутатов, подозревая их в нечистоплотности, и то, что эти депутаты готовы огрызаться, лишь добавляет хаоса внутрь монобольшинства, которое уже давно не выглядит монолитным.

«Разумеется, история с полиграфом для членов финансового комитета далеко не единственная история, бросающая тень на честность новых лиц в украинской политике. Параллельно с ней разгорается скандал с нардепом Вячеславом Медяником, чья переписка с обещаниями «порешать вопросы по сахару» с Генеральной прокуратурой попала под объективы журналистов. Генпрокурор Руслан Рябошапка уже пообещал проверить эти факты и не исключил, что по ее результатам нардепы от «Слуги народа» могут быть привлечены к ответственности», – отмечает Дяченко.

Все это, напомним, происходит на фоне публичного противостояния с Рябошапкой ряда нардепов, которых связывают с Коломойским (среди них все тот же Дубинский). Более того, группа Коломойского уже не скрывает своего негативного отношения к премьеру Алексею Гончаруку и ряду министров. История с хором Веревки лишь добавила масла в огонь, дав Коломойскому повод обозвать ряд министров «дебилами» и «подонками».

«Таким образом, можно констатировать, что конфликт внутри властной команды скрыть уже невозможно, а зная манеры Игоря Валерьевича и его друзей, «война коррупционного компромата» внутри Зе-команды вполне может продолжаться, а ее интенсивность нарастать. Масштабы разрушений от такой войны предсказать достаточно сложно, но коррупционные скандалы могут стать для команды Зеленского ударом в самое сердце», – отмечает Дяченко.

Ведь нынешний президент и его команда пришли к власти во многом как раз благодаря тому, что народ свято верил, что простые ребята из «Квартала» просто не могут красть, раз они не из насквозь прогнившей политический песочницы. При этом обвинения в коррумпированности старой власти раздувались настолько, насколько позволяли медийные ресурсы.

«Сейчас же создается впечатление, что «слуги народа» рискуют достаточно быстро погрязнуть во внутренних коррупционных скандалах, что может в перспективе выбить из-под партии власти ее фундамент в виде большой народной любви», – подытожил Дяченко.